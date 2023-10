Big Ten présente une route accidentée pour les nouveaux arrivants Fralick dans l’État du Michigan, Plitzuweit au Minnesota

MINNEAPOLIS : Le Big Ten devrait encore une fois être l’une des conférences les plus difficiles du pays cette saison, après qu’un record de la ligue, sept équipes ont participé au tournoi de la NCAA l’année dernière, dont trois ont atteint la finale régionale et que l’Iowa a terminé en tant que coureur national. en haut.

Il ne semble pas y avoir de baisse cette saison. Cela rendra la transition difficile pour les nouveaux entraîneurs-chefs Robyn Fralick de Michigan State et Dawn Plitzuweit du Minnesota.

« C’est vraiment, vraiment un défi », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Ohio State, Kevin McGuff. « La conférence n’a jamais été aussi belle. »

Le Big Ten compte plusieurs entraîneurs chevronnés prêts à partager leurs conseils sur la façon de s’acclimater, mais la plupart des informations incluent une dose de réalité froide et dure.

« Chaque soir, c’est juste une bataille absolue », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Illinois Shauna Green, qui a obtenu une fiche de 22-10 lors de sa première saison 2022-23 dans le Big Ten et a guidé les Illini vers leur premier tournoi NCAA en 20 ans. « Chaque programme comporte des programmes différents et différents types de choses auxquelles vous devez vous préparer. Donc vous pensez que vous savez, mais encore une fois, vous ne savez pas vraiment avant d’avoir vécu cela un an.

Fralick, qui a grandi à quelques kilomètres du campus de Michigan State et a joué au lycée Okemos, a passé les cinq dernières saisons en tant qu’entraîneur-chef à Bowling Green State.

Plitzuweit, qui était auparavant entraîneur-chef en Virginie occidentale, dans le Dakota du Sud et dans le nord du Kentucky, a été assistant au Michigan et au Wisconsin.

« Vous devez vous en tenir à vos normes. Vous devez vous en tenir à votre format et utiliser votre système de croyances. C’est une conférence qui peut ébranler votre confiance et vous vous demandez si vous devez changer les choses », a déclaré l’entraîneur de l’Indiana Teri Moren, qui entame sa 10e saison. « Mais ces nouveaux entraîneurs qui nous ont rejoint sont là parce qu’ils ont connu du succès. Ils doivent croire en ce qu’ils ont fait ailleurs.

À L’ENVERS

L’une des plus grandes histoires du Big Ten cet automne a été le match de volley-ball au Nebraska qui a attiré 93 000 supporters au stade de football dans une atmosphère inédite dans le sport féminin. Cela a également eu un impact sur le monde du basket-ball.

« J’ai juste eu les larmes aux yeux et j’ai eu des frissons en étant dans cet environnement », a déclaré l’entraîneur-chef du Nebraska, Amy Williams, qui a pu voir l’une de ses propres joueuses – Maggie Mendleson – participer en tant que membre de l’équipe de volleyball. « La regarder sur ce terrain au milieu du Memorial Stadium était vraiment spécial. »

L’Iowa tente maintenant de créer une scène similaire dimanche au Kinnick Stadium, où les Hawkeyes accueilleront DePaul dans un match de basket-ball féminin hors-concours.

« Nous sommes très excités. J’ai évidemment regardé le match à Lincoln. C’était incroyable », a déclaré l’entraîneur-chef Lisa Bluder, « probablement l’un des meilleurs événements sportifs féminins que nous ayons jamais organisés et qui a élevé tous les sports féminins. C’était passionnant.

Les Hawkeyes ont vendu 48 000 billets pour le « Crossover at Kinnick ».

« Je n’ai jamais entendu le mot point de rosée autant de fois dans ma vie », a déclaré la joueuse nationale en titre de l’année, Caitlin Clark. « Nous nous inquiétons simplement de l’humidité, mais il semble que la journée s’annonce bonne. J’ai besoin que le soleil sorte un peu, mais j’étais sur le terrain pour le match de football la semaine dernière et il est censé faire à peu près la même température donc c’était parfait. Dans la zone où se situera le terrain, le vent est un peu bloqué, donc ça devrait s’avérer parfait.

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE

Deux joueurs reviennent dans le Big Ten après avoir participé à des tournois d’été avec USA Basketball. Mara Braun du Minnesota a aidé l’équipe américaine à remporter l’or lors du tournoi 3 contre 3 de la Ligue des nations FIBA ​​en Mongolie. Laila Phelia du Michigan a remporté l’argent avec l’équipe américaine à l’AmeriCup féminine FIBA ​​au Mexique.

Phelia, qui était la deuxième meilleure buteuse du Michigan la saison dernière, a déclaré que cette expérience lui avait donné l’occasion de travailler sur différentes parties de son jeu.

« Avec les États-Unis, mon rôle était la défense, et le simple fait de pouvoir y aller et d’être fier de ma défense a été une expérience révélatrice », a déclaré Phelia.

L’entraîneur-chef des Wolverines, Kim Barnes Arico, a remarqué un autre changement dans la garde junior.

« Je pense que cela lui a également donné une formidable perspective en revenant sur les différents rôles des différentes personnes de notre équipe et sur la valeur du rôle de chacun, même si leurs chiffres n’apparaissent pas toujours dans le score », Barnes Arico dit.

Plitzuweit rayonnait de la façon dont l’expérience 3 contre 3 de Braun se traduirait par un jeu sur tout le terrain.

« À ce rythme-là, vous n’avez aucune chance d’arrêter la compétition. Vous devez continuer à travers chaque partie de ce court chronomètre de choc jusqu’à la possession suivante et la possession suivante », a déclaré Plitzuewit.

HONNEURS DE PRÉSAISON

L’Iowa a été élu favori par les entraîneurs et les médias lors des sondages de pré-saison pour remporter la conférence, l’Indiana, l’Ohio State et le Maryland complétant les quatre premiers des deux panels.

Clark a été choisi, comme on pouvait s’y attendre, comme joueur de pré-saison de l’année. Mackenzie Holmes de l’Indiana, Shyanne Sellers du Maryland, Phelia du Michigan et Cotie McMahon de l’Ohio State ont rejoint Clark en tant que sélections unanimes pour l’équipe All-Big Ten de pré-saison. Autres sélectionnés : Makira Cook de l’Illinois, Alexis Markowski et Jaz Shelley du Nebraska, Jacy Sheldon de l’Ohio State, Makenna Marisa de Penn State et Mara Braun du Minnesota.

