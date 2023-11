Big Ten interdit à Jim Harbaugh du Michigan de jouer sur le banc de touche

Pete Thamel et Adam RittenbergLecture de 4 minutes

Le Big Ten a suspendu l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh pour le reste de la saison régulière alors que la ligue discipline le programme dans le cadre de sa politique d’esprit sportif dans le cadre de l’enquête en cours de la NCAA sur le prétendu réseau de vols de pancartes en personne de l’école.

La décision a été annoncée vendredi après-midi alors que les Wolverines, troisièmes (9-0), se dirigent vers Penn State, n°10 (8-1), pour un match sur la route critique samedi.

La suspension de Harbaugh ne lui interdit de jouer que le jour du match, car il est autorisé à entraîner l’équipe le reste de la semaine.

Le statut de Harbaugh pour le match du Michigan contre Penn State pourrait dépendre d’une décision de justice, car des sources du Michigan ont indiqué depuis des jours qu’elles se préparaient à combattre légalement toute décision du Big Ten impliquant une discipline punitive. La solution la plus probable serait de demander une ordonnance d’interdiction temporaire, ce qui pourrait permettre à Harbaugh d’entraîner samedi.

La suspension de Harbaugh intervient plus de trois semaines après que le Big Ten a pris la rare mesure d’annoncer l’enquête de la NCAA sur le vol présumé de panneaux illicites dans le Michigan le 19 octobre.

Le timing de la ligue vient en partie du fait que le Michigan a demandé un jour supplémentaire pour répondre à un avis de discipline potentielle, reçu mercredi après-midi. La réponse de l’école et de Harbaugh a été longue, ce qui a nécessité du temps au Big Ten pour examiner et potentiellement répondre.

Il reste aux Wolverines trois matchs de saison régulière contre Penn State samedi à Happy Valley, puis au Maryland et enfin à domicile pour affronter leur rival Ohio State.

La discipline du Big Ten ne conclut pas l’enquête en cours de la NCAA concernant les allégations de repérage hors campus et de vol de signaux par l’ancien membre du personnel du Michigan, Connor Stalions.

En 1994, la NCAA a interdit le dépistage en personne, hors campus, des futurs adversaires au cours de la même saison. Il n’y a eu qu’une seule violation connue de cette politique dans le football universitaire majeur, en novembre 2016, lorsque Jeff Lebby, alors assistant de Baylor, a été suspendu pour la première moitié d’un match contre l’Oklahoma, après avoir été sur la touche la semaine précédente lorsque l’Oklahoma affrontait Tulsa. .

Stalions, diplômé de l’Académie navale devenu capitaine du Corps des Marines avant de rejoindre l’état-major du Michigan en 2022, a démissionné de son poste vendredi dernier après avoir été initialement suspendu avec salaire, en attendant l’issue de l’enquête. Des sources ont déclaré à ESPN que les Stalions avaient refusé d’assister à une réunion avec des responsables du Michigan ou de se conformer à l’enquête de la NCAA, peut-être sur les conseils d’un avocat. Dans une déclaration publiée à The Athletic, l’avocat des Stalions, Brad Beckworth, a déclaré que les Stalions n’avaient aucune connaissance de Harbaugh ou d’autres membres du personnel du Michigan disant à quiconque de violer les règles concernant le dépistage hors campus, et qu’ils n’étaient pas non plus au courant de telles activités.

“Je ne veux pas être une distraction de ce que j’espère être une course au championnat pour l’équipe, et je continuerai à les encourager”, a déclaré les Stalions dans un communiqué à The Athletic.

Le 18 octobre, la NCAA a informé le Michigan et le Big Ten qu’elle enquêtait sur des allégations de vol de signaux hors campus par les Wolverines. Le Big Ten a initialement informé Michigan State et les autres prochains adversaires du Michigan dans la ligue, et a déclaré dans un communiqué qu’il “continuerait à surveiller l’évolution de la situation”. [NCAA] enquête.”

Le directeur sportif du Michigan, Warde Manuel, a déclaré dans un communiqué que le département des sports coopérerait pleinement avec la NCAA et restait « engagé à respecter les normes d’éthique et d’intégrité les plus élevées pour tous les membres de notre communauté ». Harbaugh, dans un communiqué, a déclaré que lui et son équipe coopéreraient également et qu’il n’avait “aucune connaissance ou information concernant le vol illégal de signaux par le programme de football de l’Université du Michigan, et je n’ai pas non plus ordonné à un membre du personnel ou à d’autres de participer à un mission de dépistage hors campus.

Après qu’ESPN ait rapporté que les Stalions avaient acheté des billets pour des matchs dans 12 des 13 autres stades du Big Ten et pour des matchs impliquant d’éventuels adversaires des éliminatoires du football universitaire du Michigan, le Big Ten a laissé entendre que son implication augmenterait grâce à la politique d’esprit sportif, qui donne à Petitti le “exclusivité”. autorité » pour déterminer les violations et proposer des mesures disciplinaires. Une source du Big Ten a déclaré à ESPN le 24 octobre que la ligue pourrait intervenir avant la fin du long processus d’enquête et d’infractions de la NCAA, mais qu’elle voudrait avoir « une image aussi complète de la réalité des faits, si nous devions agir. “

L’urgence pour Petitti d’agir s’est accrue la semaine dernière, après qu’ESPN a rapporté pour la première fois le 30 octobre que le centre du Michigan enquêtait sur un homme qu’il ne pouvait pas identifier qui ressemblait aux Stalions et qui est apparu sur la touche de l’équipe vêtu d’un équipement délivré par la CMU pour le match d’ouverture du 1er septembre. dans l’État du Michigan. L’homme non identifié possédait l’une des 50 équipes d’accréditation de banc autorisées pour le personnel non inscrit.

Petitti a ensuite téléphoné plusieurs jours consécutifs aux entraîneurs et directeurs sportifs du Big Ten, dont plusieurs ont exprimé leur indignation à l’égard du Michigan – Harbaugh et Manuel n’étaient pas présents à l’appel à ce moment-là – et ont exhorté le commissaire à imposer une sanction. Vendredi, Petitti a rencontré le président du Michigan, Santa Ono, sur le campus et lui a présenté les preuves dont il disposait sur le vol de signal, selon des sources. Ono avait envoyé un e-mail à Petitti la veille de leur réunion – il avait partagé la lettre avec d’autres présidents et chanceliers du Big Ten – et avait demandé au commissaire de respecter la procédure régulière et l’enquête en cours de la NCAA, avant de pénaliser le Michigan.

L’enquête sur le vol de signaux hors campus est la deuxième enquête en cours de la NCAA impliquant le Michigan, qui a été informé en janvier de violations présumées du recrutement pendant la période morte du COVID-19. En août, le Michigan a auto-imposé une suspension de trois matchs à Harbaugh pour commencer la saison 2023, ainsi que des suspensions d’un match au coordinateur offensif Sherrone Moore et Grant Newsome. La première enquête de la NCAA sur le Michigan devrait être résolue en 2024.

Harbaugh, qui fait face à des accusations de manque de coopération avec les enquêteurs de la NCAA, pourrait être accusé de récidive sous la responsabilité de l’entraîneur-chef, une accusation de niveau I.

Les informations de Tom VanHaaren d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.