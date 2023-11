Big Ten informe le Michigan qu’il pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires

Adam RittenbergRédacteur principal d’ESPNLecture de 3 minutes

Le Big Ten officiellement notifié Michigan qu’il pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires de la part de la ligue, a déclaré un responsable du Michigan à ESPN.

La lettre envoyée au Michigan fait partie de la politique d’esprit sportif du Big Ten, qui exige un avis de mesure disciplinaire “dans le cas où il deviendrait clair qu’une institution est susceptible de faire l’objet de mesures disciplinaires”. La NCAA enquête sur le Michigan pour repérage illégal hors campus et vol de signaux, mais le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, a le pouvoir d’imposer une discipline en vertu de la politique d’esprit sportif avant la fin du long processus d’enquête et d’infractions de la NCAA.

La lettre du Big Ten fait allusion à des preuves de vol illégal de signaux, qui ont compromis l’intégrité compétitive et d’autres principes de la politique d’esprit sportif, selon des sources.

Le Michigan a jusqu’à mercredi pour répondre au Big Ten, selon des sources. Le directeur sportif Warde Manuel a déclaré lundi qu’il ne se rendrait pas au Texas pour les réunions du comité de sélection des éliminatoires de football universitaire et qu’il resterait sur le campus “pour s’occuper de questions importantes concernant l’enquête en cours sur notre programme de football”.

Petitti a rencontré vendredi le président du Michigan, Santa Ono, à Ann Arbor, dans le Michigan, où il a passé en revue certaines informations obtenues de la NCAA au sujet de l’opération présumée de vol de signaux du Michigan. Connor Stalions, un analyste du Michigan qui serait au centre de l’enquête de la NCAA, a démissionné de son poste vendredi après avoir été initialement suspendu avec salaire.

Selon des sources, la discipline potentielle du Big Ten pour le Michigan serait probablement une suspension de l’entraîneur Jim Harbaugh plutôt qu’une punition liée à l’équipe. La politique d’esprit sportif de la ligue permet à Petitti d’imposer jusqu’à deux matchs de suspension et une amende de 10 000 $ comme discipline standard. Toute discipline dépassant ces notes ferait l’objet de mesures disciplinaires majeures et nécessiterait l’approbation du comité exécutif conjoint du groupe, qui comprend des responsables de plusieurs écoles Big Ten.

Si le Big Ten impose de la discipline, le Michigan et Harbaugh devraient explorer toutes les options juridiques pour lutter contre la ligue, selon des sources. Bien que la politique d’esprit sportif accorde à Petitti le pouvoir de « déterminer si des actions offensives ont eu lieu », le manuel du Big Ten cite également « des cas initiés par la NCAA » et note que dans ces cas, son comité de conformité et de réintégration « peut imposer des sanctions supplémentaires, si cela est justifié ». suite à l’action de la NCAA.

“Nous allons explorer toutes les options pour nous assurer que le Michigan soit traité équitablement”, a déclaré une source à ESPN.

Ono a envoyé un e-mail à Petitti avant leur réunion de vendredi, l’exhortant à respecter la procédure régulière et l’enquête en cours de la NCAA.

“C’est précisément dans ces moments — où tous les faits clés ne sont pas connus mais où d’autres sont trop à l’aise pour exprimer des opinions bien arrêtées — qu’il est essentiel que chacun veille à ce que les enquêtes soient menées équitablement et que les conclusions soient basées sur ce qui s’est réellement passé, ” Ono, qui a partagé son e-mail avec les autres présidents et chanceliers du Big Ten, a écrit à Petiti. “La réputation et les moyens de subsistance des entraîneurs, des étudiants et des programmes ne peuvent pas être sacrifiés dans la précipitation du jugement, peu importe le nombre et la force des protestations du contraire. Une procédure régulière est importante.

“Nous, comme n’importe quel autre membre du Big10, ne méritons rien de moins. Nos étudiants, nos entraîneurs, notre programme, tous ont droit à un processus juste, délibéré et réfléchi.”