La Conférence Big Ten a classé neuf de ses équipes étonnantes dans le Top 25 lors du dernier sondage lundi.

Naturellement, le meilleur d’entre eux perdrait immédiatement face à un adversaire non classé.

La victoire du Maryland sur le Wisconsin au sixième rang lundi soir, ainsi que la déroute du n ° 21 du Minnesota du 17e Michigan State, prépare le terrain pour ce qui pourrait être un début épique pour la nouvelle année dans le Big Ten improbablement profond.

L’Iowa, classée au dixième rang, juste après sa défaite en prolongation contre les Golden Gophers, affronte le 19e Nord-Ouest mardi soir tandis que le 14e Purdue accueille Rutgers. Le Nebraska se dirige vers le n ° 25 de l’État de l’Ohio mercredi, et le Minnesota affronte les Badgers et le n ° 16 du Michigan tente de rester invaincu contre les Terps le soir du Nouvel An.

Tout avant même le début du week-end.

Les Hawkeyes poursuivent leur programme brutal à Rutgers samedi, lorsque Purdue se dirige vers le n ° 15 de l’Illinois et l’État du Michigan rend visite aux Cornhuskers. Le week-end se termine dimanche avec le Wisconsin en visite à Penn State, Northwestern se dirigeant vers le Michigan et l’Ohio State se rendant au Minnesota dans une paire de confrontations impliquant des équipes classées.

Préparez-vous pour un début folle de 2021 dans les Big Ten.

GONZAGA OBTIENT UN RESPIRATEUR

Après avoir soufflé, non. Virginie, donnant aux Bulldogs un record de quatre victoires contre les 25 meilleures équipes lors des sept premiers matchs de la saison, l’équipe de l’entraîneur Mark Few prend enfin une pause cette semaine. Gonzaga a parcouru le nord de l’Arizona lundi soir dans la composition d’un match annulé plus tôt en décembre en raison de COVID-19[feminine, puis se retourne pour affronter Dixie State mardi soir. La semaine venteuse des Bulldogs se termine samedi contre San Francisco.

Ils sont les meilleurs que nous ayons joué jusqu’à présent, a déclaré l’entraîneur des Cavaliers Tony Bennett, «et semblent mériter ce classement.

AUTRES TOP 25 TUSSLES

Deux équipes qui ont navigué leurs six premiers matchs sans défaite se rencontrent mercredi soir lorsque le Tennessee, septième, visite le Missouri n ° 12 dans le match d’ouverture de la Conférence du Sud-Est pour les deux équipes.

Samedi, la Conférence de la côte atlantique occupe le devant de la scène. L’État de Floride n ° 18 joue le n ° 20 Duke dans seulement le troisième match pour les Blue Devils depuis le 4 décembre, et le n ° 23 Virginia joue le n ° 24 Virginia Tech dans une confrontation d’écoles séparées par environ 150 miles de l’Interstate 81. Le Hokies a déjà remporté des victoires sur les équipes classées à Villanova et Clemson.

BIG 12 BATAILLES

Le Big Ten a le plus d’équipes dans le Top 25 mais le Big 12 peut avoir le meilleur, la ligue a cinq équipes classées dans le top 13. Et deux des meilleurs se rencontrent à Allen Fieldhouse samedi lorsque le n ° 8 Texas se rend au troisième rang Kansas.

Baylor, deuxième, a ajouté une mise au point tardive contre le centre de l’Arkansas mardi soir avant de se rendre dans l’État de l’Iowa samedi. Le n ° 9 de Virginie-Occidentale se rend dans l’Oklahoma et l’État de l’Oklahoma visite le n ° 13 Texas Tech le même après-midi.

EN DEHORS DE LA PUISSANCE 5

Houston, cinquième, a navigué dans un calendrier marqué par une confrontation avec les Red Raiders et trois reports en raison de COVID-19[feminine sans perte. Les Cougars devraient être les grands favoris contre Tulsa mardi soir avant un match de marque à la Conférence américaine d’athlétisme contre l’invaincu SMU dimanche.

Le n ° 11 Creighton joue son premier match depuis qu’il a battu le No. 22 Xavier le 3 décembre lors de sa visite à Providence samedi.

Pendant ce temps, Villanova souhaite pouvoir jouer n’importe qui en ce moment. Les Wildcats, classés au quatrième rang, ont interrompu leur saison dimanche lorsque l’entraîneur Jay Wright a été testé positif pour COVID-19[feminine . Leur match contre les Mousquetaires samedi a été reporté mais aucune décision n’a été prise pour les trois prochains matchs du Big East contre DePaul, Marquette et le Connecticut.

Nos joueurs ont été très diligents et disciplinés avec tous les protocoles COVID, a déclaré Wright dans un communiqué publié par l’école. Malheureusement, deux membres du personnel ont été testés positifs. Je suis l’un d’eux. Mes symptômes sont légers et nous restons connectés en équipe et en personnel par téléphone et Zoom.

