Big Ten explique la pénalité pour le Michigan, Jim Harbaugh dans une lettre de 13 pages

Le Big Ten a exposé sa décision de punir l’Université du Michigan et Jim Harbaugh dans une série de documents publiés vendredi après-midi, notamment une lettre de 13 pages adressée aux responsables du Michigan qui donne un aperçu étape par étape de la prise de décision de la ligue.

Vendredi, le Big Ten a annoncé qu’il suspendait Harbaugh de son poste d’entraîneur pour le reste de la saison régulière en guise de punition pour le programme de football violant la politique d’esprit sportif de la conférence.

Le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, a déclaré qu’il pensait qu’une action immédiate était nécessaire en raison de “la nature extraordinaire de la conduite incriminée”.

Dans la lettrequi est adressé au directeur sportif du Michigan, Warde Manuel, le programme de vol de pancartes qui aurait été organisé par l’ancien membre du personnel du Michigan, Connor Stalions, est qualifié de “programme de dépistage préalable en personne organisé, étendu et s’étalant sur des années, qui était inadmissible”.

Plus tard dans la lettre, Petitti a écrit que les preuves recueillies par la NCAA et corroborées par d’autres membres du Big Ten l’amènent à croire qu’une partie importante de la violation a été « prouvée », les détails de la portée, de l’intention et des connaissances individuelles restant à déterminer. pour d’éventuelles pénalités supplémentaires.

La lettre de Petitti aborde directement plusieurs des questions soulevées par Manuel et l’avocat de Harbaugh dans les lettres qu’ils ont envoyées au bureau de la ligue mercredi. Petitti a exposé sa justification pour une punition tout en abordant des thèmes en détaillant les preuves qu’il a vues, son interprétation des statuts de la ligue et un besoin urgent d’équité dans la course à un projet qui, selon lui, « compromet l’intégrité de la compétition ».

“Une compétition qui consiste uniquement à gagner tout en ignorant les règles du fair-play nous diminue tous, y compris nos institutions”, a écrit Petitti. “L’intégrité de la compétition doit être primordiale.”

Le président du Michigan, Santa Ono, a déclaré vendredi soir dans un communiqué qu’il était consterné par la “précipitation du jugement” de Petitti et l’a accusé de réagir aux pressions des autres écoles de la conférence. Ono a déclaré que le Michigan prévoyait de demander une ordonnance du tribunal pour maintenir Harbaugh à l’écart samedi, et qu’il pensait que le moment choisi pour la décision du Big Ten visait à nuire aux chances de l’école devant le tribunal.

“En prenant cette mesure à cette heure, le commissaire se met personnellement sur la touche et modifie les règles du jeu équitables qu’il prétend préserver”, a écrit Ono. “Et le fait de le faire le jour des anciens combattants — un jour férié au tribunal — pour tenter d’empêcher l’Université de demander une réparation judiciaire immédiate n’est guère une preuve d’impartialité.”

Petitti a déclaré dans sa lettre qu’il était remarquable que le Michigan ne nie pas l’existence d’un système inadmissible, mais “au lieu de cela, il propose uniquement des arguments procéduraux et techniques destinés à retarder la responsabilisation”.

Petitti a écrit qu’il avait appris pour la première fois que la NCAA enquêtait sur le Michigan lors d’un appel téléphonique le 18 octobre organisé par le président de la NCAA, Charlie Baker. L’inquiétude personnelle de Baker, a déclaré Petitti, lui a donné une raison supplémentaire de s’inquiéter. Il a déclaré que lors de vidéoconférences ultérieures avec la NCAA, il avait visionné des images d’une « feuille de calcul principale » que Stallions utilisait pour coordonner les matchs auxquels son réseau d’assistants participait dans le cadre de son programme de collecte de vidéos.

Petitti a déclaré que la conférence avait également recueilli davantage d’informations auprès de ses autres écoles membres qui corroboraient les preuves que la NCAA lui avait montrées. Sur la base des preuves recueillies, la NCAA a informé le Big Ten que l’existence d’un projet inadmissible était « incontestable », selon la lettre de Petitti.

La lettre du Big Ten de vendredi indique que “la conférence s’oppose” à l’affirmation du Michigan dans sa lettre de cette semaine selon laquelle ses inquiétudes reposent en grande partie sur des “rumeurs”.

Le Michigan a également fait valoir dans ses lettres au Big Ten plus tôt cette semaine que la conférence ignorait la procédure régulière et était tenue par les statuts du Big Ten de permettre à l’enquête de la NCAA de se terminer avant de prendre des mesures. Petitti a réfuté cet argument dans sa lettre de vendredi, affirmant que la politique d’esprit sportif du Big Ten offre “un large pouvoir discrétionnaire” et est distincte d’une autre partie du règlement de la ligue, qui s’en remet aux enquêtes de la NCAA.

Petitti a écrit que les règles du Big Ten “ne pourraient pas être plus claires” en ce qui concerne son pouvoir d’agir en utilisant la politique d’esprit sportif de la ligue.

“Lorsque des problèmes d’esprit sportif, y compris l’intégrité de la compétition, sont impliqués par la conduite offensive, le commissaire est autorisé à utiliser les procédures et l’autorité prescrites par la politique sur l’esprit sportif, même si cette conduite offensante peut également impliquer une violation des règles de la NCAA ou de la Conférence. ” Petitti a écrit.

Petitti s’est dit particulièrement préoccupé par le fait que la lettre du Michigan de mercredi indiquait que l’école n’avait pas encore eu l’occasion d’examiner « presque toutes les preuves » fournies à l’université et à la conférence par les enquêteurs de la NCAA. La lettre indiquait que le Michigan avait eu plus d’une semaine pour examiner les documents fournis par la NCAA et qu’au moins trois responsables de l’université avaient assisté à des entretiens avec la NCAA au cours desquels des preuves du prétendu stratagème de tricherie avaient été révélées.

Les avocats du Michigan et de Harbaugh ont fait valoir mercredi que des preuves récentes selon lesquelles d’autres écoles s’étaient engagées dans des projets visant à apprendre les signes de jeu des Wolverines montraient clairement que l’équipe n’avait pas conservé un avantage concurrentiel exceptionnel grâce aux efforts de son personnel. Ils ont également noté que le commissaire pourrait créer un précédent difficile s’il utilisait la politique sur l’esprit sportif pour punir tout programme ou entraîneur largement accusé d’avoir volé des signaux.

Petitti a écrit vendredi que le Big Ten n’avait reçu aucune information sur d’autres écoles utilisant « un dépistage avancé en personne interdit, sans parler d’un programme de la taille et de l’échelle comme celui en cause ici ».

Il a déclaré que la conférence prendrait les mesures appropriées si le Big Ten était informé de toute autre école se livrant à un comportement interdit.

Petitti a conclu son argumentation écrite dans la lettre à Manuel en disant qu’il trouvait crédible que l’avantage que le Michigan avait tiré de son système de vol de pancartes augmentait le risque que les joueurs d’autres équipes subissent des blessures.

“Bien que l’Université ait tenté de minimiser et d’ignorer ces problèmes de sécurité dans sa réponse, je ne suis pas disposé à le faire”, a-t-il écrit.