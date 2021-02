INDIANAPOLIS: La Big Ten Conference a annoncé mardi que son tournoi de basket-ball masculin sera transféré de Chicago au Lucas Oil Stadium à Indianapolis, le site du Final Four de cette année.

Le tournoi se déroulera du 10 au 14 mars à quelques pâtés de maisons de Bankers Life Fieldhouse où le tournoi féminin aura lieu la même semaine. Les responsables du Big Ten voient les avantages d’Indianapolis en tant que site de tournoi, en particulier au milieu de la pandémie COVID-19.

Les hôtels et restaurants accessibles à pied, les sites à proximité et le réseau de skywalks de la ville offrent une meilleure opportunité de garder les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel en bonne santé.

Le fait d’accueillir les tournois de basketball masculin et féminin dans la même ville permet des tests cohérents et des protocoles médicaux pour les deux événements, ainsi que des hébergements centralisés autour des sites de compétition », a déclaré le Big Ten. Il a déclaré que la ligue prévoyait de retourner à Chicago en 2023.

Ce sera une période chargée pour Indianapolis.

La Ligue Horizon devait déjà utiliser l’Indiana Farmers Coliseum au parc des expositions de l’État pour accueillir la conclusion de ses tournois masculins et féminins du 8 au 9 mars, mais les choses se sont vraiment améliorées.

Les dirigeants locaux ont passé deux mois à se démener pour accueillir la NCAA, qui a annoncé le mois dernier que les 67 matchs de tournoi masculins se joueraient à Indianapolis et dans les communautés environnantes.

Le Colisée, le Lucas Oil Stadium, l’historique Hinkle Fieldhouse et le Bankers Life Fieldhouse, domicile des Indiana Pacers de la NBA et de l’Indiana Fever de la WNBA, accueilleront la plupart des matchs. Assembly Hall de l’Université de l’Indiana et Mackey Arena à Purdue, tous deux à environ une heure du centre-ville d’Indy, devraient accueillir les autres matchs.

Le déménagement du tournoi Big Ten était attendu.

Je pense que cela a du sens, a déclaré récemment l’entraîneur de l’Indiana, Archie Miller. C’est pratique pour les équipes qui passent (au tournoi de la NCAA), et je pense qu’Indianapolis où tout va se dérouler aurait du sens si cela devait arriver.

Indianapolis était également le site du tournoi Big Ten de l’année dernière et la pandémie l’a interrompu alors que le Michigan et Rutgers se préparaient pour le premier des quatre matchs.

Maintenant, le Big Ten est de retour dans une ville qui a accueilli 11 des 23 tournois masculins précédents et 23 des 26 tournois féminins de la ligue, bien que celui-ci comporte deux nouvelles rides. C’est la première fois que les hommes joueront dans un lieu non NBA et c’est la première fois que les deux tournois auront lieu dans la même ville au cours de la même semaine.

