Big Ten annonce un nouveau modèle de calendrier de football pour les saisons 2024 et 2025

Le calendrier du football de la Big Ten Conference sera très différent en 2024.

Les matchs de conférence pour les saisons 2024 et 2025 ont été annoncés jeudi, alors que le Big Ten s’ajuste pour l’ajout de l’USC et de l’UCLA en 2024, élargissant le nombre de membres de la conférence à 16.

Dans son annonce, le Big Ten a présenté un modèle « Flex Protect Plus », qui comprendra 11 rivalités protégées et éliminera les divisions. Le nouveau modèle maintient un calendrier de neuf matchs Big Ten et permet à chaque match de conférence d’avoir lieu au moins deux fois sur une période de quatre ans.

Dans le nouveau modèle, les équipes du Big Ten affronteront certains adversaires en 2024 et 2025, qui sont appelés « deux jeux ». Ces adversaires « two play » changeront tous les deux ans.

Le nombre de confrontations de rivalité protégées introduites dans le nouveau modèle de programmation varie selon les écoles. L’Illinois, le Michigan, le Minnesota, Purdue et le Wisconsin auront chacun deux matchs de rivalité protégés. L’Iowa est la seule école qui a trois affrontements protégés, et Penn State est la seule école qui n’a pas de jeu de rivalité protégé.

Les jeux protégés sont les suivants : Michigan-Ohio State, Minnesota-Wisconsin, Indiana-Purdue, Michigan State-Michigan, Iowa-Minnesota, Illinois-Northwestern, Iowa-Nebraska, Maryland-Rutgers, Iowa-Wisconsin, Illinois-Purdue et UCLA -USC.

Le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, a rejoint le Big Ten Network jeudi et a été interrogé sur les principaux objectifs de la conférence lors de la mise en place du calendrier mis à jour et de la détermination des rivalités protégées.

« [It’s about] préserver certains des affrontements qui sont importants pour les fans du Big Ten et s’assurer que ces affrontements se poursuivent, en particulier avec l’intégration de l’UCLA et de l’USC « , a déclaré Petitti. » Vous voulez un équilibre compétitif, vous voulez respecter l’histoire et la tradition de la conférence, et vous voulez connecter les fans. »

Avec neuf matchs de conférence restants au calendrier, huit équipes disputeront cinq matchs de conférence à domicile en 2024 et les huit autres équipes disputeront cinq matchs de conférence à domicile en 2025. Et avec la décision d’éliminer les divisions, les deux meilleures équipes du classement de la conférence à la fin de la saison régulière participera au Big Ten Championship Game. Le Big Ten n’a pas encore annoncé de scénarios de départage.

La première saison de l’USC dans le Big Ten comprendra des affrontements à domicile contre le Michigan et le Wisconsin, en plus d’un match sur la route à Penn State. Les chevaux de Troie se rendront dans l’État de l’Ohio en 2025.

UCLA affrontera le Michigan (sur la route) et l’Ohio State (à domicile) lors de sa première saison dans le Big Ten.

Les dates des matchs pour la saison 2024 seront annoncées plus tard cette année.

Voici les rivaux protégés de chaque école et les « adversaires à deux jeux » (qui sont indiqués en italique) pour les saisons 2024 et 2025.

Illinois

Nord-ouest

état de l’Ohio

Purdue

Indiana

Maryland

État du Michigan

Purdue

Iowa

Minnesota

Nebraska

Wisconsin

Maryland

Indiana

Michigan

Rutgers

Michigan

Maryland

État du Michigan

état de l’Ohio

État du Michigan

Indiana

Michigan

État de Penn

Minnesota

Iowa

Nebraska

Wisconsin

Nebraska

Iowa

Minnesota

UCLA

Nord-ouest

Illinois

état de l’Ohio

Purdue

état de l’Ohio

Illinois

Michigan

Nord-ouest

État de Penn

État du Michigan

Rutgers

USC

Purdue

Illinois

Indiana

Nord-ouest

Rutgers

Maryland

État de Penn

UCLA

UCLA

Nebraska

Rutgers

USC

USC

État de Penn

UCLA

Wisconsin

Wisconsin

Iowa

Minnesota

USC

Tendance FOOTBALL COLLEGE