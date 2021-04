Télégramme a annoncé aujourd’hui une grande liste de nouvelles fonctionnalités que vous verrez à la fois dans les applications mobiles et sur les clients de bureau et Web. Qu’il s’agisse d’une nouvelle expérience Payments 2.0, de nouveaux ajouts aux chats vocaux, d’une meilleure expérience multimédia et d’animations sophistiquées sur Android, il y a beaucoup de nouveautés à prendre ici.

Le titre de Telegram est ceci nouveau Paiements 2.0 , où les commerçants peuvent désormais accepter les paiements (et les pourboires) directement dans les chats sur n’importe quelle application Telegram de plusieurs fournisseurs de paiement. L’idée ici est qu’un fournisseur participant pourrait être lié dans un chat, sur lequel vous cliquez ensuite pour commander une pizza ou acheter une chemise, ce genre de choses, sans quitter l’application.

Telegram dit qu’ils ne prennent aucune commission et ne stockent aucune information de paiement à travers cela. Les marchands peuvent en profiter à l’aide de l’API de paiement. Vous devrez me faire savoir si vous trouvez une offre de fournisseur et à quel point tout fonctionne bien.

La mise à jour introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour chats vocaux, une tendance à laquelle je refuse de participer, mais que des millions de personnes semblent penser est la chaleur absolue. Le nouveau Telegram permet aux utilisateurs de planifier un chat vocal qui affichera même un compte à rebours aux parties intéressées, permettra des rappels de chat vocal et un moyen d’afficher des mini profils de personnes participant à un chat vocal.

Si vous souhaitez planifier un chat vocal sur Android, accédez au canal ou au groupe du chat, appuyez sur le bouton de menu, puis sur Démarrer le chat vocal> Programmer le chat vocal.

Sur un médias À l’avant, cette nouvelle version comprend le pincement pour zoomer sur les photos du chat, vous n’avez donc pas à appuyer d’abord sur une image pour l’afficher, puis à zoomer. Lorsque vous êtes dans le chat, pincez simplement vers l’extérieur ou vers l’intérieur sur un aperçu et il effectuera un zoom arrière en plein écran si vous le souhaitez. De plus, le lecteur vidéo a maintenant de meilleurs contrôles pour l’avance rapide ou le rembobinage. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer et de maintenir le côté droit ou gauche de l’écran pour déplacer la vidéo dans l’une ou l’autre direction, ou vous pouvez appuyer deux fois pour sauter 10 secondes à la fois.

Pour les utilisateurs d’Android, Telegram a intégré de meilleures animations lors de l’entrée ou de la sortie de discussions et de l’ouverture du menu latéral. Si vous consultez le blog d’aujourd’hui de Telegram, vous pouvez les voir en action (un mouvement d’arrière-plan subtil a été ajouté) et bien qu’ils ne soient pas radicalement différents, nous prendrons les améliorations.

Enfin, Telegram présente deux nouveaux clients web aujourd’hui appelé «Web K» et «Web Z». Pourquoi deux? Je n’ai aucune idée. Ils affirment que chacun est différent d’une manière ou d’une autre et que les deux sont pleinement décrits. Vous pourrez tester chacun d’eux en cliquant sur les liens ci-dessous et en vous connectant à votre compte. Après avoir examiné chacun d’eux, oui, les éléments de l’interface utilisateur sont légèrement différents, mais je ne remarque rien de majeur pour le moment. Nous devrons jouer avec certains.

Lien Google Play: Télégramme (téléchargement direct depuis Telegram)

Telegram a déclaré avoir poussé cette nouvelle mise à jour sur Google Play, mais Google leur a dit qu’ils « connaissaient actuellement des délais d’examen plus longs que d’habitude en raison des horaires de travail ajustés » et que la mise à jour n’est donc pas encore disponible. Si vous le souhaitez maintenant, Telegram propose toujours un téléchargement direct vers le dernier fichier .apk qui peut être téléchargé. Je vous laisse décider si vous voulez faire ça. Il y a un lien ci-dessus.

// Télégramme