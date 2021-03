Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Tu peux inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Voici une autre façon dont les entreprises technologiques ressemblent davantage à des entreprises conventionnelles: lorsqu’elles parlent d’emplois, c’est souvent un message politique. Google la semaine dernière détaillé son expansion de bureaux, de centres de données informatiques et de personnel aux États-Unis. L’entreprise ne l’a pas dit, mais elle a besoin de plus de personnes, de bâtiments et d’infrastructures pour continuer à croître et à gagner de l’argent. C’est une politique et des relations publiques plus intelligentes de le rebaptiser «investir en Amérique». Google n’est pas seul. Amazon a transformé sa main-d’œuvre gigantesque en son message politique le plus fort selon lequel l’entreprise aide les Américains et l’économie. Le fabricant d’iPhone Foxconn continue de promettre des emplois de haute technologie dans son usine du Wisconsin, même s’il n’a pas tenu ses promesses d’embauche de trois ans. Facebook et Apple parlent régulièrement de la manière dont ils soutiennent les petites entreprises et aident à créer des emplois dans les entreprises d’applications. Entreprises en croissance sommes moteurs de la croissance économique, et il n’ya rien de nouveau pour eux de se vanter de ce qu’ils font pour des raisons politiques. Les entrepreneurs de la défense pourraient suggérer aux membres du Congrès que la réduction du budget du Pentagone pourrait conduire à moins d’emplois dans le district ou l’État d’un législateur. Walmart correspond à ce qu’il achète aux fournisseurs américains.

Mais il est toujours étrange de voir des entreprises technologiques jouer ce même jeu de soft power d’entreprise. C’était une industrie qui pendant longtemps a dit qu’elle n’avait pas besoin de faire la boue habituelle des entreprises de lobbying et de courtiser le pouvoir politique. Cela n’a jamais été vraiment vrai, mais cela l’est encore moins. Alors que de plus en plus de gens et de politiciens s’inquiètent de l’influence des entreprises technologiques sur l’économie et nos vies, les entreprises numériques ont été obligées de faire plus d’efforts pour garder les gens chaleureux et flous à leur sujet. Une façon de faire est de copier ce que les vieilles entreprises ennuyeuses ont toujours fait: attirer l’attention sur leur recrutement et leur croissance. Amazon est la quintessence d’une entreprise qui utilise ses recrutements et sa croissance économique comme un outil pour influencer la perception que les autres ont d’elle. Ma collègue Karen Weise a écrit sur Amazon utilisant son personnel croissant de 1,3 million de personnes comme force de persuasion politique. Les travailleurs des entrepôts d’Amazon se rendent à Washington pour rencontrer les membres du Congrès et donner aux législateurs des gilets de sécurité avec les noms des entrepôts de l’entreprise dans leurs districts. Amazon parle régulièrement de ses offres d’emploi et de ses nouveaux entrepôts et bureaux, et il a un site Web qui indique combien l’entreprise dépense aux États-Unis. C’est un message convaincant. Peu d’entreprises dans l’histoire des États-Unis ont embauché des personnes au rythme d’Amazon récemment. Et de nombreuses villes et États veulent des installations Amazon dans leur arrière-cour – et les politiciens veulent du crédit pour avoir apporté ces emplois dans leur région.

Il est également indéniable que toutes ces dépenses sont pour Amazon, pas pour l’Amérique. Les ventes de l’entreprise augmentent rapidement et son engagement à livrer plus de colis aux portes des membres Prime en une journée l’a obligée à ajouter des travailleurs, à ouvrir plus de dépôts à proximité des principaux centres de population et à dépenser plus en avions et en camions. Le désir de peindre la nécessité d’entreprise sous le meilleur jour possible crée parfois d’étranges spectacles. Apple en 2018 s’est essentiellement félicité pour avoir payé des impôts et acheter du matériel pour fabriquer des iPhones. Les entreprises technologiques deviennent comme toutes les autres entreprises à but lucratif. Ils veulent être perçus comme contribuant à la société, pas seulement comme faisant de l’argent. Astuce de la semaine Ne partagez pas votre position sur les photos. S’il te plaît. Cette astuce de Brian X. Chen, Chroniqueur sur la technologie grand public du New York Times, m’a fait vérifier immédiatement les paramètres de mon téléphone: Beaucoup d’entre nous comptent sur nos smartphones pour nos appareils photo de tous les jours. Mais nos téléphones collectent beaucoup de données sur nous et le logiciel de l’appareil photo peut automatiquement noter notre emplacement lorsque nous prenons une photo. Il s’agit plus souvent d’un risque potentiel pour la sécurité que d’un avantage. Commençons par les aspects positifs. Lorsque vous autorisez votre appareil photo à marquer votre emplacement, les applications de gestion de photos comme Apple’s Photos et Google Photos peuvent automatiquement trier les images dans des albums en fonction de l’emplacement. C’est utile lorsque vous partez en vacances et que vous voulez vous souvenir de l’endroit où vous étiez lorsque vous avez pris un instantané. Mais lorsque vous ne voyagez pas, il n’est pas génial de marquer votre position sur les photos. Disons que vous venez de vous connecter avec quelqu’un sur une application de rencontre et que vous avez envoyé une photo de votre chien. Si la fonction de localisation était activée lorsque vous avez pris la photo, cette personne pourrait analyser les données pour voir où vous vivez.

Pour plus de sécurité, assurez-vous que la fonction de localisation des photos est désactivée par défaut. Pour ce faire sur les iPhones: ouvrez l’application Paramètres, sélectionnez Confidentialité, puis Services de localisation et enfin Appareil photo. Sous « Autoriser l’accès à la position », choisissez « Jamais ». Sur les Androïdes, dans l’application Appareil photo, appuyez sur l’icône Paramètres qui ressemble à un engrenage. Faites défiler jusqu’à «emplacements d’étiquettes» ou «emplacement d’enregistrement» et mettez le commutateur en position d’arrêt. Vous pouvez choisir d’activer temporairement la fonction de localisation pour documenter vos vacances, mais n’oubliez pas de la désactiver lorsque votre voyage est terminé. Avant de partir… Une application de chat très précieuse: Mes collègues ont rapporté que Discord, une application de messagerie populaire pour les jeux vidéo de groupe, avait discuté de la vente de l’entreprise à Microsoft. Une vente peut ne jamais avoir lieu, mais le prix dont il a été question était supérieur à 10 milliards de dollars.

Rencontrez le Dr Zoom: Certaines écoles de médecine ont organisé la dissection de cadavres par un logiciel de simulation pendant la pandémie, et oui, c’est aussi étrange que cela puisse paraître. Ma collègue Emma Goldberg a expliqué aux médecins en formation comment ils se sont adaptés à l’apprentissage virtuel dans ce qui est généralement une formation très pratique.

Vous voulez vous sentir vieux et sans importance?! Ryan Kaji a 9 ans. Sa famille génère 30 millions de dollars de revenus annuels grâce aux chaînes YouTube de Ryan qui ouvrent de nouveaux jouets, font de l'exercice et réalisent des projets d'artisanat. Sa famille a déclaré à Bloomberg News que l'argent réel de ces vidéos provient de la vente de produits connexes tels que des jouets et des vêtements de marque.