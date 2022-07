Big Tech tourne est de retour sur la seconde intercalaire

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Big Tech veut tuer la seconde intercalaire

Le temps supplémentaire a déclenché des pannes et des perturbations Internet, affirment-ils. (Crumpe)

2 L’idéologie QAnon prospère dans les primaires

Mais les républicains avertis évitent de se présenter explicitement comme des croyants. (NYT $)

+ Donald Trump a refusé de lire des lignes condamnant les émeutiers du Capitole lors d’un discours. (Reuter)

+ Le jeu des médias sociaux du candidat démocrate de Pennsylvanie est exceptionnel. (Le gardien)

3 Les capital-risqueurs s’apprêtent à investir une somme record dans la crypto

Complètement imperturbable au cours des six derniers mois, alors. (Reuter)

+ Les plates-formes de cryptographie piratées implorent les voleurs de rendre une partie de leur butin. (WSJ $)

4Les piétons américains sont en réel danger

Les routes construites uniquement pour les véhicules menacent la vie des humains qui tentent de les traverser. (Voix)

+ Londres expérimente des feux de circulation qui donnent la priorité aux piétons. (examen de la technologie MIT)

5 Facebook est encore pire sans nouvelles

En débranchant les articles, la plate-forme ressemble à un cimetière de contenu. (L’Atlantique)

+ Son incapacité à freiner les discours de haine continue d’alimenter la violence en Éthiopie. (Initié)

+ L’insistance de Meta à copier TikTok devient un peu embarrassante. (Axios)

+ La cure de jouvence d’Instagram n’a pas non plus été bien accueillie par les utilisateurs. (TechCrunch)

6 algorithmes déforment notre sens du style

Alimenter un goût plat et générique conçu pour plaire à tout le monde, mais à personne. (New yorkais $)

+ Nous sommes également confrontés à des algorithmes de tarification conçus pour nous presser pour chaque centime. (Radio Nationale Publique)

7 Roblox se plie en quatre pour apaiser les censeurs chinois

Et même cela ne l’a pas empêché de devoir y fermer après quelques mois seulement. (Carte mère)

+ Les joueurs chinois utilisent une application de fond d’écran Steam pour faire passer le porno devant les censeurs. (examen de la technologie MIT)

8 À l’intérieur de la guerre en cours sur le prêt de livres numériques

Les bibliothèques physiques sont entraînées dans des débats sur la loi sur le droit d’auteur. (WP $)

9 entrepreneurs technologiques vendent des actions dans leur vie

Parce que, pourquoi pas ? (New yorkais $)

10 Préparez-vous pour le retour du Glasshole

Les entreprises cherchent désespérément à nous vendre des lunettes intelligentes, mais en voulons-nous vraiment ? (Le bord)

+ Pourquoi Facebook utilise Ray-Ban pour revendiquer nos visages. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

« Où ira-t-il ensuite ? Bonne chance là-bas, petit sac.

—Finbarr Taylor, dont la valise a disparu lors d’un vol de la Californie à Glasgow, suit tristement le voyage de son sac à travers le monde grâce à un tracker Apple AirTag, rapporte Bloomberg.

La grande histoire

À l’intérieur de la machine qui a sauvé la loi de Moore

Octobre 2021

À Wilton, dans le Connecticut, la société néerlandaise ASML fabrique la machine de lithographie la plus sophistiquée au monde, un processus crucial utilisé pour créer les transistors, les fils et d’autres composants essentiels des micropuces. La vitesse et la précision de l’équipe sont essentielles pour suivre la loi de Moore, l’observation selon laquelle le nombre de transistors entassés dans une micropuce double environ tous les deux ans à mesure que les composants deviennent de plus en plus petits, ce qui rend les puces moins chères et plus puissantes.

Il a fallu à ASML 9 milliards de dollars de R&D et 17 ans de recherche pour affiner sa machine à puces à ultraviolets extrêmes (EUV) à la pointe de l’industrie. Mais l’effort et le temps qu’il a fallu pour y arriver soulèvent des questions inévitables. Combien de temps EUV pourra-t-il maintenir la loi de Moore ? Et que va-t-il se passer ensuite ? Lire l’histoire complète.