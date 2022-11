Big Tech se serre la ceinture au milieu des difficultés économiques américaines

Amazon a gelé les embauches, tandis que deux autres entreprises technologiques ont annoncé des suppressions d’emplois

Amazon et deux autres grandes entreprises technologiques américaines sont les derniers grands noms des entreprises américaines à sonner l’alarme économique, annonçant des suppressions d’emplois et d’autres mesures de contrôle des coûts alors qu’ils se préparent à “périodes plus difficiles”.

Le géant du covoiturage Lyft Inc. a révélé jeudi qu’il réduirait ses effectifs de 13%, éliminant environ 700 emplois. Stripe Inc., un important processeur de paiements, a annoncé une réduction de 14 % de ses effectifs, mettant environ 1 000 personnes au chômage. Amazon, le plus grand détaillant au monde, a déclaré aux employés qu’il gelait les embauches d’entreprises pendant au moins les prochains mois.

“Nous sommes confrontés à une inflation tenace, à des chocs énergétiques, à des taux d’intérêt plus élevés, à des budgets d’investissement réduits et à un financement de démarrage plus rare”, Les cofondateurs de Stripe, Patrick et John Collison, ont déclaré dans une note aux employés. Stripes a sous-estimé l’impact d’un ralentissement économique généralisé, ont-ils ajouté, et doit maintenant réduire ses coûts “pour nous adapter au monde dans lequel nous nous dirigeons.”

De nombreuses régions du monde développé semblent se diriger vers la récession. Nous pensons que 2022 représente le début d’un climat économique différent.

Lyft a offert une explication similaire à ses employés, disant qu’il doit devenir plus léger pour faire face à un “probable récession” et la hausse des frais d’assurance. “Nous avons travaillé dur pour réduire les coûts cet été”, les co-fondateurs Logan Green et John Zimmer ont déclaré, ajoutant que les suppressions d’emplois étaient devenues nécessaires après un précédent gel des embauches et que d’autres mesures n’avaient pas suffisamment resserré les dépenses.

Amazon a cité l’incertitude économique en annonçant son gel des embauches. “Nous sommes confrontés à un environnement macroéconomique inhabituel et voulons équilibrer nos embauches et nos investissements tout en étant attentifs à cette économie”, Beth Galetti, vice-présidente senior pour l’expérience des personnes et la technologie, a déclaré aux employés. Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a pris d’autres mesures ces derniers mois pour réduire les coûts, comme la fermeture de centres d’appels, l’arrêt d’un service de télésanté et l’annulation ou le report de la construction d’un nouvel entrepôt.

Le dernier resserrement de la ceinture de Big Tech fait suite aux annonces de suppression d’emplois ces dernières semaines par des entreprises telles que Microsoft Corp., Oracle Corp. et la société mère de Facebook Meta Platforms Inc. Comme Amazon, Google et Apple Inc. ont annoncé des gels d’embauche. Le milliardaire Elon Musk prévoit de licencier près de la moitié des 7 500 employés de Twitter après avoir finalisé son rachat de 44 milliards de dollars de la plateforme de médias sociaux la semaine dernière, selon un rapport de Bloomberg.

Néanmoins, à l’approche des élections de mi-mandat au Congrès américain la semaine prochaine, le président Joe Biden et les membres de son administration ont nié que l’économie du pays s’effondre. Biden, en fait, a appelé l’économie américaine “fort comme l’enfer.” Même si jeudi a apporté d’autres annonces de suppressions d’emplois, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que la force du marché du travail américain est « Tout simplement pas compatible avec une récession, ou même avec une pré-récession. Nous croyons que notre économie est incroyablement résiliente.