Big Tech poursuivi pour manque mortel de censure

Un nouveau procès accuse certaines des plus grandes entreprises technologiques américaines de ne pas avoir empêché une fusillade de masse en mai 2022

Les membres de la famille des victimes tuées lors d’une fusillade dans un supermarché de New York l’année dernière ont poursuivi Google, Amazon, Meta et d’autres géants de la technologie pour avoir prétendument aidé à exposer le tireur à « la propagande » qui « radicalisé » lui à la violence.

Déposé vendredi devant la Cour suprême de New York, le procès de 144 pages affirme que les plateformes Internet n’ont pas empêché le tireur de 18 ans, Payton Gendron, de visionner du matériel extrémiste en ligne, et ont donc porté une certaine responsabilité dans le massacre de Buffalo.

« Gendron a été motivé pour commettre son crime odieux par la propagande raciste, antisémite et suprématiste blanche qui lui a été transmise par les sociétés de médias sociaux dont il a utilisé les produits », la plainte a déclaré, ajoutant que son « radicalisation » était le résultat d’une « décision consciente de concevoir, programmer et exploiter des plates-formes et des outils qui maximisent l’engagement des utilisateurs (et les revenus publicitaires correspondants) au détriment de la sécurité publique. »

La poursuite a été intentée par trois proches des victimes de la fusillade, ainsi que la survivante Latisha Rogers, et vise la société mère Facebook-Instagram Meta, Reddit, Google, Snap Inc., Discord et Amazon, propriétaire du site de streaming vidéo Twitch. 4chan – le conseil d’image irrévérencieux connu pour ses campagnes de pêche à la traîne – a également été nommé dans l’affaire, en plus des parents de Gendron.

La plainte poursuit en affirmant que Gendron n’avait aucun antécédent de violence raciale ou de crimes haineux, arguant que son exposition à du contenu raciste en ligne a finalement conduit le tireur lourdement armé à tuer 10 personnes et à en blesser trois autres, dont 11 étaient noirs.

En novembre dernier, Gendron a plaidé coupable de meurtre, de crimes haineux et de terrorisme domestique, admettant que son attaque était motivée par la haine raciale. Il a été condamné à perpétuité et pourrait encore être condamné à la peine de mort pour des accusations de crimes de haine fédéraux.

Gendron aurait publié un manifeste de 180 pages décrivant ses opinions sur le nationalisme blanc, l’immigration de masse et d’autres questions politiques quelques jours avant la fusillade, affirmant qu’il avait adopté son idéologie après avoir commencé à visiter le conseil d’administration / pol / (politiquement incorrect) de 4chan.

Les entreprises qui ont produit ou fourni le matériel utilisé pour mener à bien la fusillade ont également été nommées dans le procès, notamment le marchand d’armes Vintage Firearms – qui a vendu à Gendron son fusil Bushmaster XM-15 de style AR-15 – et le fabricant de gilets pare-balles RMA Armament.

Google a ensuite répondu au procès dans une déclaration à ABC, affirmant qu’il avait le « Sincères condoléances pour les victimes et les familles de l’horrible attentat. » Elle a soutenu que sa plate-forme vidéo YouTube a « investi dans la technologie, les équipes et les politiques pour identifier et supprimer le contenu extrémiste. »