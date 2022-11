Big Tech pourrait aider les manifestants iraniens en utilisant un vieil outil

Mais ces solutions de contournement ne suffisent pas. Bien que le premier Starlink des satellites ont été passés en contrebande en Iran, la restauration d’Internet nécessitera probablement plusieurs milliers d’autres. Signal raconte MIT Technology Review qu’il a été vexé par “les fournisseurs de télécommunications iraniens empêchant la livraison de certains codes de validation SMS”. Et l’Iran a déjà détecté et arrêté le VPN de Google, ce qui se produit lorsqu’un seul VPN devient trop populaire (de plus, contrairement à la plupart des VPN, Outline coûte de l’argent).

De plus, “il n’existe aucun mécanisme fiable permettant aux utilisateurs iraniens de trouver ces proxys”, souligne Nima Fatemi, responsable de l’organisation mondiale de cybersécurité à but non lucratif Kandoo. Ils sont promus sur les réseaux sociaux qui sont eux-mêmes interdits en Iran. “Bien que j’apprécie leurs efforts”, ajoute-t-il, “c’est à moitié cuit et à moitié fou.”

Il y a quelque chose de plus que Big Tech pourrait faire, selon certains militants pro-démocratie et experts de la liberté numérique. Mais il a reçu peu d’attention, même si c’est quelque chose que plusieurs grands fournisseurs de services offraient jusqu’à il y a quelques années à peine.

“Une chose dont les gens ne parlent pas, c’est la façade de domaine”, déclare Mahsa Alimardani, chercheuse sur Internet à l’Université d’Oxford et Article19, une organisation de défense des droits humains axée sur la liberté d’expression et d’information. C’est une technique que les développeurs utilisent depuis des années pour contourner les restrictions Internet comme celles qui ont rendu incroyablement difficile pour les Iraniens de communiquer en toute sécurité. Essentiellement, la façade de domaine permet aux applications de masquer le trafic qui leur est destiné ; par exemple, lorsque quelqu’un tape un site dans un navigateur Web, cette technique entre dans cette partie de la communication entre navigateur et site et peut brouiller ce que l’ordinateur voit sur le backend pour déguiser la véritable identité du site final.

À l’époque de la façade de domaine, “les plates-formes cloud étaient utilisées pour le contournement”, explique Alimardani. De 2016 à 2018, des applications de messagerie sécurisée telles que Telegram et Signal ont utilisé l’infrastructure d’hébergement cloud de Google, Amazon et Microsoft, sur laquelle la majeure partie du Web fonctionne, pour dissimuler le trafic des utilisateurs et contrecarrer avec succès les interdictions et la surveillance en Russie et au Moyen-Orient. .

Mais Google et Amazon ont mis fin à cette pratique en 2018, à la suite d’un refus du gouvernement russe et invoquant des problèmes de sécurité quant à la manière dont les pirates pourraient en abuser. Désormais, les militants qui travaillent à l’intersection des droits de l’homme et de la technologie affirment que le rétablissement de la technique, avec quelques ajustements, est un outil que Big Tech pourrait utiliser pour remettre rapidement les Iraniens en ligne.

La façade de domaine “est un bon point de départ” si les géants de la technologie veulent vraiment aider, déclare Alimardani. “Ils doivent investir dans l’aide à la technologie de contournement, et avoir supprimé la façade de domaine n’est vraiment pas une bonne idée.”

La façade de domaine pourrait être un outil essentiel pour aider les manifestants et les militants à rester en contact les uns avec les autres à des fins de planification et de sécurité, et pour leur permettre de mettre à jour leur famille et leurs amis inquiets pendant une période dangereuse. “Nous reconnaissons la possibilité de ne pas rentrer chez nous à chaque fois que nous sortons”, explique Elmira, une Iranienne d’une trentaine d’années qui a demandé à être identifiée uniquement par son prénom pour des raisons de sécurité.