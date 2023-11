Big Tech, plein d’argent, ne veut pas de votre entreprise de médias : Morning Brief

Voici les points à retenir du Morning Brief d’aujourd’hui, que vous pouvez s’inscrire à recevoir chaque matin dans votre boîte mail accompagné de :

Les ingrédients d’un accord médiatique qui fera la une des journaux sont soigneusement présentés sur la table.

Wall Street a puni les valeurs du divertissement. Les nouveaux entrants ont intensifié la concurrence. La croissance a ralenti à mesure que le public est inondé d’options, invitant à la consolidation dans un secteur en pleine maturité.

Pendant ce temps, des géants technologiques valant des milliers de milliards de dollars nagent dans d’improbables tas de liquidités.

Alors, une acquisition à succès est-elle imminente ?

Pour Kevin Mayer, ancien dirigeant de Disney, la réponse est non. Du moins pas lorsqu’il s’agit de gros contrats impliquant des géants de la technologie dont l’orientation vers l’ingénierie, centrée sur la croissance, pourrait entrer en conflit avec la culture des créateurs de narration qui peuplent Hollywood.

“Ces inadéquations culturelles rendent les acheteurs nerveux”, a déclaré Mayer lors de la conférence Yahoo Finance Invest en début de semaine.

Mais l’ampleur de ces géants de la technologie par rapport aux acheteurs de médias potentiels rend cette spéculation difficile à réprimer. Apple (AAPL), par exemple, qui vante une capitalisation boursière de près de 3 000 milliards de dollars, accumule une trésorerie d’environ 162,1 milliards de dollars, selon son dernier rapport sur les résultatsun chiffre à peu près égal à la capitalisation boursière de noms emblématiques comme Disney (DIS).

Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company, marche avec Tim Cook, PDG d’Apple Inc., alors qu’ils assistent à la conférence annuelle Allen & Company Sun Valley, le 6 juillet 2016 à Sun Valley, Idaho. (Drew Angerer/Getty Images) (Drew Angerer via Getty Images)

Microsoft (MSFT), selon son dernier rapport trimestrieldétient plus de 143 milliards de dollars de liquidités et de placements à court terme, soit à peu près autant que la capitalisation boursière de Verizon (VZ).

L’expansion tentaculaire et la puissance financière des entreprises technologiques peuvent également jouer en leur défaveur. Avec les préoccupations antitrust élevées à Washington et autour des chambres d’État, les questions de réglementation constituent un autre obstacle à d’éventuels accords médiatiques.

“Chaque fois que ces grandes entreprises numériques font presque quelque chose, la surveillance réglementaire est massive”, a déclaré Mayer, qui était également auparavant PDG de TikTok.

De plus, l’histoire des entreprises américaines est parsemée de conglomérats mal adaptés, ce qui suggère que toute dissonance culturelle entre la technologie et les médias n’est pas la seule chose qui maintient ces liens sur la glace.

L’histoire continue

L’échec du mariage de 85 milliards de dollars entre AT&T (T) et Time Warner, par exemple, constitue un récit édifiant. Quatre ans seulement après avoir finalisé l’acquisition d’une puissance médiatique mondiale, AT&T a créé WarnerMedia, une société reconstituée. Le grand chroniqueur des conseils d’administration James Stewart appelé la rupture “une erreur de calcul stratégique sans précédent dans l’histoire de l’entreprise.”

La fusion continue aujourd’hui de se répercuter dans le monde des médias. Discovery a acquis WarnerMedia dans le cadre de sa propre méga-fusion turbulente qui est toujours en cours de finalisation.

Pourtant, le moment médiatique actuel semble mûr pour davantage d’accords déterminants pour l’industrie dans les années à venir. Selon Mayer, la concurrence dans le secteur des médias et les infrastructures coûteuses et superposées inciteront probablement à la conclusion d’accords.

Bob Iger, PDG de Disney (DIS) a déclaré qu’il envisageait de vendre ses actifs médiatiques — ABC serait dans le mix. Paramount (PARA) et Starz ont également été largement discutés comme acquisition potentielle des cibles pour un acheteur à la recherche d’audiences plus larges et du contenu qui les amène.

Mayer conseille également Iger alors que Disney trie ses options pour son réseau sportif, le joyau de la couronne, ESPN, qui explorerait un partenariat financier avec de grandes ligues sportives.

Disney a annoncé la semaine dernière qu’il prendrait la pleine propriété de Hulu, cédant près de 9 milliards de dollars à Comcast. En 2019, l’entreprise dépensé plus de 70 milliards de dollars pour les studios de cinéma et de télévision de 21st Century Fox.

David Zaslav, le patron de Warner Bros. Discovery (WBD), est également de la partie, disant pendant les résultats de la société indiquent cette semaine qu’elle est en mesure de dépenser davantage pour des acquisitions potentielles.

Peut-être que les géants de la technologie, serrant leurs pièces de monnaie et observant à distance de sécurité, savent que l’achat d’une entreprise de médias crée plus de problèmes qu’ils n’en valent la peine. Et laissera l’industrie des médias se débrouiller elle-même.

Cliquez ici pour les dernières nouvelles boursières et une analyse approfondie, y compris les événements qui font bouger les actions.

Lisez les dernières actualités financières et commerciales de Yahoo Finance