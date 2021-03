Lina Khan chez elle à New York en 2017. | An Rong Xu pour le Washington Post

Le commissaire sortant de la FTC, Rohit Chopra, a plaidé pour la nomination de Khan.

Lina Khan, experte antitrust, professeure de droit à Columbia et épine dans le flanc de Big Tech, a été nommée pour occuper l’un des postes de commissaire à la Federal Trade Commission sous la direction du président Joe Biden, a annoncé lundi la Maison Blanche.

Si confirmé par le Sénat, Khan sera occuper le siège de commissaire actuellement occupé par Rohit Chopra, un démocrate que Biden a sollicité pour diriger le Bureau de la protection financière des consommateurs (CFPB). Recode a rapporté pour la première fois en janvier que Chopra préconisait la nomination de Khan, et qu’une personne familière avec les délibérations la considérait comme une «pionnière» pour la nomination. Khan a été juriste à la FTC dans le bureau de Chopra en 2018 et au CFPB en tant qu’associé d’été pendant que Chopra y travaillait.

Le Forum du Capitole a d’abord rendu compte de la traction de Khan.

La FTC joue un rôle clé dans les enquêtes sur les pratiques commerciales des entreprises afin de préserver la concurrence en appliquant les lois fédérales antitrust et de prévenir les dommages aux consommateurs. L’agence examine également les principales acquisitions et fusions d’entreprises dans le but de préserver la concurrence de l’industrie, et elle peut poursuivre les entreprises et imposer des sanctions pour avoir enfreint les lois fédérales. Par exemple, l’année dernière, la FTC a poursuivi séparément les sociétés propriétaires des marques de rasoirs Gillette et Schick, respectivement, pour les empêcher d’acquérir ou de fusionner avec des rivaux émergents.

La FTC est dirigée par cinq commissaires, mais Biden a deux rôles à remplir avec le départ de Chopra et l’actuel président républicain de la FTC, Joe Simons, a récemment annoncé sa démission. Lorsque ces deux postes seront pourvus, les démocrates auront une majorité de 3-2 au sommet de la commission et peut décider d’intenter des poursuites ou d’accepter des règlements avec des entreprises soupçonnées d’avoir enfreint les lois antitrust.

Si Khan est confirmé par le Sénat, cela porterait un coup dur aux quatre grandes entreprises technologiques – Amazon, Facebook, Google et Apple – qui tentent d’éviter que le gouvernement ne mette le contrôle sur leur pouvoir économique et sociétal inégalé. Khan a joué un rôle crucial en tant que conseiller juridique pour l’enquête de 16 mois du sous-comité antitrust de la Chambre sur les géants de la technologie, et dans la production du rapport démocrate de la Chambre de 400 pages qui alléguait que tous les géants de la technologie se livraient à des pratiques anticoncurrentielles et devaient être maîtrisé.

Khan a fait irruption dans les cercles antitrust en 2017 lorsqu’elle a écrit un article juridique intitulé «Amazon’s Antitrust Paradox», qui s’est largement répandu parmi les partisans et les critiques. Il a souligné la nécessité de renforcer l’application des lois antitrust et a fait valoir que la doctrine antitrust actuelle n’est pas adaptée pour contenir les géants de l’internet comme Amazon. Au cours des dernières décennies, les autorités antitrust américaines ont pour la plupart favorisé des pratiques commerciales qui maintiennent les prix à la consommation bas; des entreprises comme Amazon, avec ses prix bas, ou Google et Facebook avec leurs services «gratuits», ont jusqu’à récemment évité un examen minutieux.

Google fait déjà face à trois poursuites antitrust déposées à la fin de l’année dernière par le ministère de la Justice et les procureurs généraux de dizaines d’États. Et la FTC et d’autres procureurs généraux des États ont déposé des poursuites antitrust contre Facebook qui appellent la société à dénouer ses acquisitions Instagram et WhatsApp. Recode a précédemment rapporté que la Federal Trade Commission continue également d’enquêter sur diverses pratiques commerciales d’Amazon pour déterminer si la société de Jeff Bezos enfreint les lois antitrust.

Alors que la vision du monde d’un commissaire de la FTC à elle seule ne conduira pas directement la commission à prendre des mesures contre les géants de la technologie qu’elle n’aurait pas autrement, la nomination de Khan pourrait indiquer que l’administration Biden est prête à prendre une position plus dure contre Big Tech que l’administration Obama. était. Biden a récemment nommé un autre critique de Big Tech, Tim Wu, au Conseil économique national en tant qu’assistant spécial du président pour la technologie et la politique de la concurrence. Les progressistes en faveur d’une réglementation accrue de la Big Tech avaient été préoccupés par les informations selon lesquelles Biden envisageait deux responsables – qui avaient auparavant conseillé des géants de la technologie – pour le rôle principal antitrust au ministère de la Justice, qui peut également intenter des poursuites contre des entreprises pour violation des lois antitrust .

Il reste à voir si les nominations antitrust de Biden au DOJ et à la FTC finiront par être un patchwork de fonctionnaires avec des points de vue différents sur l’ampleur d’un problème de consolidation d’entreprise dans la technologie et au-delà, ou s’ils seront alignés sur la conviction que le le pouvoir et les pratiques commerciales de ces géants constituent également une menace pour l’économie et les consommateurs. Quoi qu’il en soit, il est difficile de penser à un rendez-vous qui inquiète plus les conglomérats technologiques que celui de Khan, à la fois en raison de son expertise dans l’examen de leurs pratiques et du rôle énorme que ses écrits et ses avocats ont déjà joué pour influencer la vision des législateurs sur la menace que représente la Big Tech. .

Mettre à jour: Cet article a été initialement publié le 22 janvier 2021, lorsque Recode a rapporté que Khan était un favori pour la nomination.