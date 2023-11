Big Tech exploite les enfants en ligne. Le Congrès doit intervenir

Les plateformes de réseaux sociaux connaissent le mal qu’elles font aux enfants. Enfants dépenser d’énormes portions de leur journée devant les écrans. Environ 40 % des enfants âgés de 9 à 12 ans utilisent Instagram quotidiennement, malgré la loi actuelle qui restreint ostensiblement l’utilisation des médias sociaux aux personnes de moins de 13 ans. propre interne chercheurs, continuent à confirmer ce que les parents américains savent déjà : l’utilisation des médias sociaux est un facteur clé de la crise actuelle de santé mentale chez les enfants et les adolescents, notamment les taux croissants d’idées suicidaires et d’automutilation. Plus de 80 pour cent des parents soutien des mesures fédérales strictes pour protéger les enfants sur les réseaux sociaux. Pas étonnant que 41 États et Washington DC poursuivi Meta (anciennement Facebook) pour son « projet visant à exploiter les jeunes utilisateurs à des fins lucratives ».

Le problème, bien sûr, est que réduire ces dommages pourrait également réduire les revenus des grandes technologies. Répondre aux préoccupations des parents nécessite une intervention politique, c’est pourquoi les sénateurs Marsha Blackburn (R-Tenn.) et Richard Blumenthal (D-Conn.) ont présenté la Kids Online Safety Act (KOSA). KOSA fournit aux parents et aux enfants de nouveaux outils pour atténuer ou éviter certaines fonctionnalités nuisibles des médias sociaux. Cela crée également un devoir de diligence qui oblige légalement les plateformes à agir dans le meilleur intérêt des mineurs qui les utilisent. Pour remplir cette obligation, les plateformes devront prendre des mesures raisonnables contre les dommages les plus alarmants causés par leurs produits, y compris l’exploitation sexuelle ; promotion des stupéfiants et de l’alcool; l’encouragement de troubles de santé mentale graves, notamment les troubles de l’alimentation, les comportements suicidaires, l’anxiété et la dépression, tels que définis par les meilleures preuves médicales disponibles ; et aggravation délibérée de la dépendance aux médias sociaux eux-mêmes.

Le projet de loi est également très populaire. KOSA est coparrainé par près de la moitié du Sénat américain, a obtenu le soutien unanime du Comité sénatorial du commerce et a obtenu le soutien de plus de 200 organisations représentant tout le monde, de l’American Psychological Association aux experts en technologie en passant par les enfants eux-mêmes. Face à cette popularité, les géants de la technologie recourent à leur dernier stratagème pour contrecarrer l’élan du KOSA : tenter de convaincre les conservateurs qu’assurer la sécurité des enfants permettra à la Federal Trade Commission (FTC) de censurer le discours conservateur.

L’argument est le suivant : le devoir de diligence de KOSA oblige légalement les plateformes à atténuer les dommages à la santé mentale dont les professionnels de la santé, les parents et les enfants savent tous qu’ils sont causés par les caractéristiques de conception des médias sociaux. Mais que se passerait-il si la présidente de la FTC, Lina Khan, décidait qu’une position conservatrice ou un article d’actualité sur les réseaux sociaux favorise la dépression ou les idées suicidaires ? La censure suivra sûrement.

Cet argument mérite des notes élevées pour son intelligence, réutilisant les préoccupations réelles concernant la position de la Silicon Valley à l’égard des conservateurs comme un argument expliquant pourquoi les conservateurs devraient protéger la Silicon Valley. Mais cela échoue sur le fond.

BATH, ROYAUME-UNI – 16 MARS : Un garçon de 11 ans (le fils du photographe) regarde un écran d’iPad le 16 mars 2023 à Bath, en Angleterre. Le temps que les enfants passent chaque jour devant un écran a augmenté de plus de 50 % pendant la pandémie de Covid, soit l’équivalent d’une heure et vingt minutes supplémentaires. Les chercheurs affirment que le temps passé devant un écran sans modération peut avoir des effets durables sur la santé mentale et physique d’un enfant. Récemment, TikTok a annoncé que chaque compte appartenant à un utilisateur de moins de 18 ans avait automatiquement une limite de temps d’écran quotidien de 60 minutes.

Matt Cardy/Getty Images



La raison pour laquelle KOSA a pu maintenir un tel soutien est que son langage est étroitement adapté. Affiné grâce à des négociations rigoureuses, le devoir de diligence de KOSA cible soigneusement uniquement les risques pour la santé les plus graves et les mieux documentés des médias sociaux. S’il ne le faisait pas, il ne pourrait pas conserver le soutien d’une coalition aussi large, comprenant de fidèles conservateurs. Kara Frederick, directrice du Tech Policy Center de la Heritage Foundation et principale critique de la censure des Big Tech, rejette cette tactique alarmiste avec la dérision qu’elle mérite. “Les gens seraient aux abois”, dit-elle écritpour affirmer « que les médias conservateurs, comme The Daily Wire ou TheBlaze, « favorisent… le suicide, les troubles de l’alimentation, la toxicomanie, [and] “exploitation sexuelle” ou encourager les mineurs à prendre des stupéfiants, à ingérer des produits du tabac, à jouer ou à consommer de l’alcool.

Ce qui rend l’argument des Big Tech encore plus étrange, c’est que la FTC a déjà interprète sa propre autorité comme, selon les mots d’un commentateur, englobant « toute conduite que l’agence juge coercitive, exploitante ou collusoire, même à ses débuts ». Sous cette compréhension de son Autorité de l’article 5, la FTC dispose d’un immense pouvoir pour protéger les consommateurs contre les pratiques « déloyales ou trompeuses » comme elle l’entend. S’il souhaite interférer avec les pratiques de contenu des médias sociaux, il est déjà libre d’essayer. Les conservateurs, préoccupés à juste titre par la portée excessive de l’agence, devraient applaudir, et non se recroqueviller, lorsque le Congrès présente des projets de loi ciblés définissant ce que la FTC devrait faire sur des marchés spécifiques.

C’est exactement ce que fait KOSA. Il donne à la FTC des orientations claires en définissant clairement les préjudices dont les sociétés de médias sociaux devraient être tenues responsables. D’autres « préjudices » supposés qu’un acteur politiquement motivé pourrait vouloir alléguer dépassent largement ces paramètres stricts et ciblés. KOSA ne donne pas à la FTC un nouveau pouvoir pour censurer le discours politique ; cela donne à la commission une orientation plus claire et plus précise pour se concentrer là où elle le devrait : sur les dangers réels pour les enfants.

Derrière cette tactique alarmiste spécifique se cache une affirmation plus large : selon laquelle KOSA représente d’une manière ou d’une autre une rupture par rapport aux normes qui régissent la société américaine. “Trop de gens considèrent Internet comme un accessoire de la “vie réelle”” et se sentent donc libres de “priver les utilisateurs de leurs libertés économiques ou civiles fondamentales”. écrit David McGarry, analyste politique à la Taxpayers Protection Alliance. Mais cet argument est exactement rétrograde. La force de KOSA réside dans le fait qu’elle comprend exactement à quel point les médias sociaux sont devenus « la vraie vie » et insiste donc pour que les médias sociaux soient conformes aux normes de la vie réelle. Les normes sociales et juridiques américaines non seulement permettent mais exiger nous devons garder les enfants à l’écart des environnements dangereux comme les boîtes de nuit, protéger les environnements comme les terrains de jeux qui sont censés être sûrs pour les enfants et empêcher les enfants d’accéder à des produits nocifs comme l’alcool. Nous confions chaque jour les enfants du pays aux réseaux sociaux pendant des heures. L’exclure de ces normes est bizarre.

Les poursuites frivoles et les bureaucrates voyous sont des risques normaux et réels que nous acceptons régulièrement pour garantir la sécurité des enfants. Nous avons demandé à la FCC de ne pas diffuser de contenus explicites destinés aux adultes à la télévision, car ce média est « particulièrement omniprésent », dans le mots de la Cour suprême. Cette description s’applique d’autant plus aux médias sociaux aujourd’hui. Une hypothétique FCC aurait-elle pu déclarer obscène le discours conservateur ? Bien sûr, jusqu’à ce qu’un tribunal lui impose une injonction préliminaire le lendemain. Est-ce qu’une FCC l’a essayé ? Non. Fallait-il accueillir favorablement la diffusion de contenus explicites destinés aux enfants plutôt que d’en prendre le risque ? Bien sûr que non.

Chris Griswold est le directeur politique d’American Compass.

