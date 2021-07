Big Tech est devenu trop grand pour cette planète

Facebook s’attend à distribuer plus d’argent pour équiper ses centres informatiques et ses bureaux en 2021 qu’Exxon n’en dépense dans le monde pour extraire du pétrole et du gaz du sol en un an.

Les 50 milliards de dollars de revenus de Google provenant de la vente de publicités d’avril à juin représentaient ce que les Américains — tous les américains – dépensé en essence et les achats de stations-service le mois dernier.

Les hausses du cours des actions d’Amazon ont fait Jeff Bezos si riche qu’il pourrait acheter un nouveau modèle d’iPhone pour 200 millions de personnes – et qu’il serait toujours milliardaire.

Les bénéfices d’Apple au cours des trois derniers mois (21,7 milliards de dollars) représentaient près du double des bénéfices annuels combinés des cinq plus grandes compagnies aériennes américaines au cours de la période prépandémique 2019.

La valeur boursière actuelle des Big Five (9 300 milliards de dollars) est supérieure à la valeur de les 27 prochains les entreprises américaines les plus valorisées, y compris des géants comme Tesla, Walmart et JPMorgan Chase, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Mais non, nous ne comprenons vraiment pas. Les superstars américaines de la technologie se sont lancées dans une stratosphère complètement différente de celle d’autres entreprises très prospères dans le domaine de la technologie et au-delà.

Mes collègues et moi avons beaucoup écrit sur les ventes, les bénéfices et le punch irréels des cinq titans technologiques américains : Apple, Microsoft, Google, Amazon et Facebook. Cela peut sembler être une vieille nouvelle. Les Titanic 5 de Tech sont grands et riches depuis longtemps, et ils le sont encore plus à mesure que les personnes et les organisations ont eu besoin de leurs produits pendant la pandémie de coronavirus. Yadda, yadda, yadda. Nous avons compris.

Les dollars déjà fous de Big Tech sont devenus encore plus fous.

Ce qui est clair plus que jamais, c’est que les titans de la technologie américaine ont formé un univers séparé dans lequel ils sont le soleil, et tout le monde – des milliards d’humains, d’autres entreprises, des pays et des gouvernements entiers – sont de simples planètes qui tournent autour d’eux.

Ce qui est peut-être encore plus surprenant que la taille et l’échelle de ces entreprises, c’est la façon dont elles sont devenues pour la plupart plus rentables dans des conditions économiques qui auraient pu ou auraient dû nuire à leurs bénéfices.

J’ai été déconcerté par le fait qu’Amazon et Apple affichent des marges bénéficiaires plus élevées que celles de ces entreprises depuis des années, peut-être jamais. Cela s’est produit même si la pandémie a forcé ces entreprises à réorganiser des usines ou des entrepôts, à faire face à des expéditions mondiales perturbées, à se démener pour trouver des pièces rares et à dépenser une fortune pour assurer la sécurité de leurs travailleurs.

Ce chaos et ces dépenses imprévues auraient dû rendre les entreprises moins rentables, pas plus. (Apple a un peu effrayé les investisseurs en disant cette semaine qu’il avait du mal à obtenir toutes les pièces dont il avait besoin pour les prochains mois. Amazon dévoilera ses résultats financiers plus tard jeudi.)

Qu’est-ce que tout cela signifie? Eh bien, d’une part, les membres du Congrès ou les procureurs généraux des États pourraient regarder les chiffres et se demander : si, comme le disent les grandes entreprises technologiques, elles sont confrontées à une concurrence féroce et pourraient mourir à tout moment, comment les marges bénéficiaires pourraient-elles continuer à augmenter comme ça ?