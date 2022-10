Big Tech échoue sur les résultats du troisième trimestre 2022 alors que Meta connaît la pire semaine de son histoire

Le PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, parle de la fonctionnalité Facebook News au Paley Center For Media à New York le 25 octobre 2019.

Autre que Pomme ce fut une semaine de résultats brutale pour Big Tech.

Alphabet , Amazone , Méta et Microsoft combinés ont perdu plus de 350 milliards de dollars de capitalisation boursière après avoir offert des commentaires concernant le troisième trimestre et le reste de l’année. Entre le ralentissement de la croissance des revenus – ou la baisse dans le cas de Meta – et les efforts pour contrôler les coûts, les géants de la technologie se sont retrouvés dans une position inconnue après une croissance effrénée au cours de la dernière décennie.

Les résultats du troisième trimestre de cette semaine sont intervenus dans un contexte de flambée de l’inflation, de hausse des taux d’intérêt et d’une récession imminente. Apple a résisté à la tendance après avoir dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices. L’action de vendredi a connu sa meilleure journée en plus de deux ans.

À l’autre extrémité du spectre se trouvait Meta, qui a vu son cours s’effondrer en 2022. La société mère de Facebook a manqué de bénéfices, a enregistré son revenu moyen par utilisateur le plus bas en deux ans et a déclaré que les ventes au quatrième trimestre diminueraient probablement pendant un troisième période consécutive.

“Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans l’entreprise et dans le monde, et il est donc difficile d’avoir un simple” Nous allons faire cette chose, et cela va résoudre tous les problèmes “”, Meta Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré mercredi lors de l’appel aux résultats de la société.

L’action de Meta a connu sa pire semaine depuis l’introduction en bourse de la société en 2012, plongeant de 24 % au cours des cinq derniers jours. Microsoft a chuté de 2,6 % pour la semaine, en raison d’une baisse de 7,7 % mercredi après que la société a donné de faibles prévisions pour la période de fin d’année et manqué les estimations des revenus du cloud.

Les choses étaient également sombres chez Amazon, qui a chuté de 13%. Des prévisions sombres pour le quatrième trimestre ainsi qu’un ralentissement spectaculaire de son unité d’informatique en nuage ont été en grande partie responsables de la vente.

Alors qu’Amazon Web Services a vu son expansion ralentir à 27,5 % contre 33 % au cours de la période précédente, le groupe cloud de Google, qui est nettement plus petit, a accéléré sa croissance à près de 38 % contre environ 36 %. Google prévoit de continuer à dépenser dans le cloud, même s’il a l’intention de freiner la croissance globale des effectifs au cours des prochains trimestres.

“Nous sommes ravis de cette opportunité, étant donné que les entreprises et les gouvernements en sont encore aux premiers jours de l’adoption du cloud public, et nous continuons à investir en conséquence”, a déclaré mardi Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. “Nous restons concentrés sur la voie à plus long terme vers la rentabilité.”

Cependant, les résultats du reste de Google parent Alphabet étaient moins impressionnants. L’activité publicitaire principale de l’entreprise n’a que légèrement augmenté et les revenus publicitaires de YouTube ont chuté par rapport à l’année précédente. L’inverse était vrai pour Amazon, qui rattrape Google et Facebook dans la publicité numérique. Dans l’activité publicitaire d’Amazon, la croissance des revenus s’est accélérée de 21 % à 30 %, dépassant les estimations des analystes.

“Les annonceurs recherchent une publicité efficace, et notre publicité est au point où les consommateurs sont prêts à dépenser”, a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier de l’entreprise. “Nous avons beaucoup d’avantages qui, selon nous, aideront à la fois les consommateurs et nos partenaires comme les vendeurs et les annonceurs.”

L’analyste Aaron Kessler de Raymond James a abaissé son objectif de cours sur les actions Amazon à 130 $ contre 164 $ après les résultats. Mais il a maintenu son équivalent d’une note d’achat sur l’action et a déclaré que la “croissance publicitaire robuste” de la société avait le potentiel d’aider Amazon à augmenter sa marge.

Alors que les investisseurs continuent de s’éloigner de la technologie, ils trouvent des opportunités lucratives dans d’autres parties du marché qui étaient auparavant à la traîne par rapport aux noms de logiciels et d’Internet. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 3% cette semaine, le quatrième gain hebdomadaire consécutif pour l’indice. Avant 2021, le Dow avait sous-performé le Nasdaq pendant cinq années consécutives.

