Ceci est la dernière édition de On Tech pour 2020. Merci d’avoir lu, allez bien et je vous reverrai ici le 4 janvier. Une grande partie de mon travail consiste à expliquer le fonctionnement interne des grandes et puissantes entreprises technologiques. Je veux qu’ils me mettent au chômage. OK, pas vraiment. Mon argument rhétorique est que par conception, les mortels ne comprennent pas vraiment le complexe, parfois sujet aux ordures mer de marchands indépendants vendant sur Amazon. Peu d’entre nous comprennent la pleine mesure des données collectées par Google et Facebook. Les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi leurs iPhones continuent de les pousser vers Apple Music. Connaître les détails désordonnés n’est souvent pas essentiel. Je ne comprends pas les moteurs à combustion interne et je conduis toujours.

Mais comme les superpuissances des Big Tech retiennent davantage notre attention et notre argent et façonnent le fonctionnement du monde, il serait bénéfique pour nous et les entreprises qu’elles soient mieux comprises. Et cela peut signifier reconnaître des vérités inconfortables. Lorsque j’ai regardé cette semaine les nouvelles descriptions de type étiquette nutritionnelle dont Apple a maintenant besoin sur les données collectées par les applications, de joyeuses secousses ont tiré dans mon cerveau. Les étiquettes essaient de communiquer en langage clair quelque chose de trouble – comment les applications nous suivent et pour quoi – et mettent ces informations en évidence. Facebook plaint à propos des étiquettes et d’une fonctionnalité Apple similaire destinée à donner aux propriétaires d’iPhone le choix de savoir si les entreprises peuvent les suivre sur différentes applications et sites Web. Facebook a déclaré que ces divulgations nuirait aux entreprises qui achètent des publicités basé sur les données collectées par Facebook. C’est probablement vrai, mais ce n’est pas toute la vérité. L’entreprise craint plus que si les gens saisir toutes les données qu’il collecte, ils pourraient paniquer et ne pas utiliser les applications de Facebook. Je ne suis pas sympathique. Mais je serais plus heureux si Facebook essayait plutôt de parler franc. Cela pourrait expliquer, en détail, le commerce que Facebook (et Google) nous demandent essentiellement de faire.

Nous utilisons leurs applications et obtenons probablement des services d'encadrement ou des chambres d'hôtel moins chers, car Google et Facebook offrent aux entreprises des moyens abordables d'identifier les clients les plus réceptifs. Et pour ce faire, les entreprises enregistrent chaque hamburger que nous avons mangé depuis 2002. Les gens comprennent les généralités de ce commerce. Mais le panique de Facebook à propos d'Apple montre qu'il ne croit pas que nous faisons vraiment une affaire éclairée. Eh bien, ayons cette conversation honnête. Apprenons-en davantage sur les produits de ces entreprises, leurs modèles commerciaux et leurs pratiques d'entreprise. Et si Amazon s'engageait de front avec le critiques selon lesquelles cela crée de mauvais emplois? Et si Apple justifiait pourquoi il se conforme aux règles du gouvernement chinois qu'il n'accepterait pas aux États-Unis? Pas dans des relations publiques optimistes, mais dans des discussions réelles et répétées dans leur marketing, sur leurs sites Web et dans d'autres endroits importants. Google l'a fait jeudi assez franchement dire qu'il a écrasé les concurrents en changeant les affichages de recherche sur le Web mais qu'il nous a donné de meilleures informations. Google n'a pas dit que parfois ces changements avaient apporté chercher pire pour nous ET cela a écrasé les concurrents. C'était une demi-vérité sincère, donc… un demi-crédit?

Les États-Unis ajoutent le fabricant de puces SMIC et le fabricant de drones DJI à sa liste d’entités.

Volkswagen affirme que les pénuries de semi-conducteurs entraîneront des retards de production. Je parie que vous vous demandez pourquoi une entreprise illuminerait ses propres coins sombres. Ma réponse est: pour garder la confiance des gens. Les Américains ont tendance à exprimer une faible confiance dans les grandes institutions – en particulier les législateurs américains et les organes de presse, mais les grandes entreprises technologiques se rapprochent d’une fourchette similaire, selon une récente enquête Gallup.

Une perte de confiance du public peut être inévitable pour quiconque a du pouvoir, et peut-être que les gens n’aimeraient pas les entreprises technologiques géantes même s’ils les comprenaient. Mais la foi en Big Tech est susceptible de s’éroder davantage avec des titres plus laids et des poursuites judiciaires. Alors pourquoi ne pas essayer de gagner la confiance avec une franchise radicale? Ce serait rafraîchissant, même si le fait de dire la vérité par de puissantes entreprises technologiques rend mon travail obsolète. En raison d’un Panne de Gmail, certains d’entre vous n’ont peut-être pas reçu On Tech plusieurs jours cette semaine. Nous nous excusons. Si vous souhaitez rattraper tout ce que vous avez manqué, cliquez ici pour toutes les éditions On Tech en ligne. Shopping TikTok avec Walmart J’ai déjà écrit sur les prédictions selon lesquelles les webémissions de shopping de type QVC qui sont importantes en Chine vont frapper fort ailleurs. Je ne suis toujours pas sûr. Walmart et TikTok vont essayer. Vendredi, Walmart accueillera un Webémission en direct d’une heure sur TikTok, au cours de laquelle certains créateurs populaires de TikTok montreront des vêtements de Walmart. Les gens peuvent acheter la marchandise sans quitter l’application. Je suis très curieux de voir comment fonctionne le premier webcast de mode américain de TikTok. Que vais-je faire d’autre un vendredi soir en 2020?

(Oui, c’est le même TikTok que le gouvernement américain a dit qu’il bloquerait du pays. Ensuite, le président Trump a négocié une vente à voix haute entre le propriétaire de l’application et une étrange collection d’entreprises américaines, y compris Walmart. Et depuis lors … l’accord n’a abouti à rien. .) Quoi qu’il en soit, Walmart. Je jure que j’ai entendu des gens vanter des achats cliquables dans les programmes de divertissement pendant 15 ans – d’abord sur la télévision de divertissement comme les talk-shows de jour, puis sur le Web de bureau et maintenant dans des applications comme Instagram, Snapchat et TikTok. Même si les divertissements en direct sont mélangés aux médias sociaux et au shopping est énorme en Chine, Je ne suis tout simplement pas sûr que les habitudes des Américains et les systèmes de paiement numérique du pays fournissent un terrain fertile pour que ce phénomène se propage ici. Si vous regardiez votre star préférée de TikTok faire une danse pour lancer sa ligne de leggings, voudriez-vous que les leggings passent suffisamment de 10 minutes à taper votre numéro de carte de crédit dans une petite boîte de l’application TikTok? Je suis prêt à me tromper sur les achats en direct. Les stars en ligne populaires, y compris celles de TikTok et YouTube, sont capables de persuader leurs fans d’acheter leurs produits dans des magasins en ligne bien établis. Il est logique qu’ils puissent le faire dans des émissions vidéo en direct ou quelque chose de similaire. Et certaines personnes utiliseront probablement les paiements numériques ou les options de carte de crédit enregistrées dans l’application pour faciliter les achats. Mais encore, j’ai mes doutes. Nous devrons regarder et voir. Avant de partir… Bien gracieux, le hack ne cesse de s’aggraver: Mes collègues David E. Sanger et Nicole Perlroth ont rapporté qu’une attaque informatique par des pirates informatiques censés travailler pour le Kremlin a frappé plus d’agences gouvernementales et d’entreprises américaines – et était beaucoup plus complexe – que les enquêteurs ne le pensaient initialement.

De bons jeux, un mauvais jeu et des «bots Grinch»: Voici des jeux vidéo auxquels mes collègues ont joué sans cesse cette année. Cyberpunk 2077, un jeu très attendu, était si glitch que Sony l’a retiré de son PlayStation Store. Ces personnes essaient de rendre le jeu vidéo plus inclusif et accessible. Et certaines personnes sont déployer un logiciel automatisé, ou «bots Grinch», pour éviter les lignes en ligne pour la dernière console PlayStation.

Une saga pour un rideau de douche: Après avoir écrit cette semaine sur la complexité épuisante des achats en ligne, une lectrice d'On Tech, Polly Tita, a raconté sa tâche simple qui a mal tourné. Tout d'abord, Polly a commandé et reçu un rideau de douche qui s'est avéré trop petit pour une douche conventionnelle. Un remplaçant commandé pour le ramassage dans une quincaillerie s'est avéré ne pas être en stock. Enfin, le succès est venu de la commande dans une autre quincaillerie. «Beaucoup plus de temps passé à rechercher et à commander pour ce petit achat que notre ordinateur ou notre téléviseur», a écrit Polly, qui vit à Berwyn, Ill.