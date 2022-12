Big Tech a eu une année dévastatrice. Voici pourquoi nous nous accrochons

Nos avoirs Big Tech – Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) et Meta Platforms (META) – ont été pesés en 2022 par une inflation obstinément élevée, des taux d’intérêt en hausse, un dollar américain fort et une grande volatilité économique. Alors que l’inflation semble ralentir et que le rythme des hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale pourrait ralentir l’année prochaine, la situation macroéconomique demeure trouble. C’est pourquoi nous restons prudents sur nos avoirs technologiques, qui pourraient faire face à une contraction des bénéfices en cas de récession potentielle. Voici ce qui est arrivé à nos actions technologiques cette année et – et pourquoi nous les conservons toujours. La production d’iPhone d’Apple a été entravée par des blocages de production dans une usine en Chine, en raison de la réglementation stricte du pays en matière de Covid-19. Alors que Pékin a décidé de lever les restrictions ce mois-ci, les bénéfices devraient être comprimés à court terme. Mais nous considérons cela comme un vent contraire temporaire et pensons qu’Apple peut compenser les pénuries de production au fil du temps. “Je crois que l’action se dirige vers le bas, pas vers le haut”, a déclaré Jim lors de la “réunion mensuelle” du club jeudi. Il a ajouté qu’il était possible que le fabricant d’iPhone annonce un trimestre faible début janvier. Cependant, au Club, nous ne sommes pas des commerçants qui vendent aujourd’hui lorsque le stock est plus faible et rachètent ensuite. Nous maintenons notre position sur Apple : possédez-le, ne l’échangez pas. C’est en raison de son écosystème de produits et services qui attirent une demande persistante d’une clientèle fidèle. Alors que les actions d’Apple sont en baisse d’environ 23 % depuis le début de l’année, nous considérons Apple comme l’un de nos principaux avoirs. Amazon Amazon s’est battu pour redimensionner son activité en raison de la demande d’entraînement qu’elle a connue pendant la pandémie de COVID-19. C’est à ce moment-là que l’entreprise a doublé par erreur en faisant une frénésie d’embauche alors que l’entreprise était en plein essor. Il les a rattrapés cette année alors que l’économie mondiale ralentissait, que la hausse des coûts pesait sur les bilans des consommateurs et que les pressions inflationnistes faisaient baisser les bénéfices au dernier trimestre . Le stock a chuté d’environ 47 % cette année, mais nous sommes encouragés par le fait que la direction a pris des mesures pour contrôler les dépenses en licenciant environ 10 000 employés . Les licenciements pourraient se poursuivre au cours de la nouvelle année alors que l’entreprise fait pression pour des gains d’efficacité dans l’ensemble de l’organisation. Nous aimerions également voir comment l’entreprise fait face au ralentissement de la croissance de son activité cloud, Amazon Web Services (AWS). Leader du secteur, AWS fait face à la concurrence croissante d’autres géants, dont Google et Microsoft. “Lorsqu’il obtiendra le bon nombre d’emplois et quittera les entreprises étrangères … vous voudrez y participer, car les chiffres augmenteront”, a déclaré Jim. Alphabet Alphabet est également confronté au dilemme d’avoir trop embauché. Mais il a décidé de rectifier le tir en réduisant les coûts des projets. Pourtant, un défi encore plus grand auquel le géant de la technologie a été confronté cette année était le ralentissement de ses activités publicitaires. Les craintes d’une récession imminente, associées au gain de 8 % du dollar américain cette année, ont poussé les annonceurs à réduire leurs dépenses sur Google. Cela a exercé une pression sur le titre, qui est en baisse de 37,6 % cette année. La direction s’attend à ce que le dollar fort soit un vent contraire continu au cours du trimestre en cours. Alphabet a essayé de rester agile pendant cette période difficile en ralentissant ses dépenses en capital. Nous ne voyons pas le secteur de la publicité revenir aussi fort et on s’attend à ce qu’il connaisse une croissance plus faible à l’avenir. Mais en tant qu’autre de nos principales participations, nous considérons toujours Google comme la destination préférée des publicités en ligne et pensons que lorsque les entreprises auront plus de capacité de dépenses, l’activité publicitaire d’Alphabet pourra se redresser. Microsoft Microsoft a subi des pressions en raison de l’affaiblissement de la demande d’ordinateurs personnels, de la force du dollar américain et du resserrement des budgets des entreprises pour le cloud. Mais Jim a déclaré que MSFT est “moins risqué que d’autres”, avec une valorisation solide – un multiple cours/bénéfice actuel de 25, inférieur à sa moyenne historique sur 5 ans de 27,4. “Je pense que la société pourrait avoir un trimestre décent et qu’elle n’a pas eu à émettre d’avertissement sur la baisse actuelle du dollar”, a déclaré Jim. Nous avons renforcé certains Microsoft le mois dernier lorsque le titre a augmenté sur une inflation plus faible que prévu en octobre. L’action MSFT est en baisse de plus de 26 % depuis le début de l’année. Meta Platforms Meta a été une autre victime du ralentissement des ventes publicitaires, mais ce qui a vraiment pris les investisseurs au dépourvu cette année, ce sont ses dépenses exorbitantes pour le métaverse. Néanmoins, nous considérons toujours que les fondamentaux sous-jacents de la société sont résilients. Voici quelques raisons pour lesquelles nous conservons l’action : Zuckerberg a licencié plus de 11 000 employés pour mieux gérer ses dépenses et d’autres licenciements pourraient être à l’horizon. Zuckerberg a dit à Jim qu’il passait moins de temps sur le métaverse que ce que l’on pensait à l’origine. Les bobines pourraient être stimulées par une éventuelle interdiction de TikTok. Nous pensons également que l’entreprise pourrait bénéficier si elle monétise WhatsApp. Des progrès sur ces fronts pourraient aider à compenser le risque baissier et potentiellement relever le titre, qui est en baisse de 65,7 % cette année. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT, META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft affichés sur un téléphone mobile et un écran d’ordinateur portable. Justin Tallis | AFP via Getty Images