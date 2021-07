Big Tech a esquivé la douleur du deuxième trimestre des changements de confidentialité des publicités d’Apple

Les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft affichés sur un téléphone mobile et un écran d’ordinateur portable.

Tous les regards étaient tournés vers l’impact négatif potentiel des récents changements de confidentialité d’Apple sur les actions technologiques au cours de la semaine dernière, mais les bénéfices d’entreprises comme Facebook et Snap ont montré qu’elles étaient capables de gérer toutes les retombées au milieu d’une augmentation des dépenses publicitaires numériques.

Certaines entreprises technologiques ont averti que les modifications apportées par Apple à la confidentialité des publicités piqueraient davantage au troisième trimestre, mais les analystes pensent que tout impact pourrait être plus minime que prévu, d’autant plus que les entreprises créent de nouveaux outils pour mesurer et cibler les publicités sans utiliser toutes les données qu’elles ‘ai historiquement apprécié.

Mais alors que les entreprises entrent dans la seconde moitié de l’année, elles devront faire face à une période comparative plus difficile ainsi qu’à un impact plus sévère des changements de confidentialité d’Apple, qui offrent aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle sur les applications qui souhaitent les suivre à des fins publicitaires.

Les analystes de JP Morgan ont souligné que « chaque société de publicité en ligne aura des [year-over-year deceleration] » au second semestre 2021.

Pendant ce temps, le déplacement en cours des dépenses publicitaires vers les canaux numériques peut aider à atténuer ces facteurs, car la reprise économique mondiale entraîne une forte demande de publicités numériques. Comme le disent les analystes de Wedbush, le marché de la publicité numérique est « rouge vif ».

Voici ce que dit Wall Street à propos des impacts d’Apple sur les grandes entreprises publicitaires technologiques au deuxième trimestre.