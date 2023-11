Big Tech a abandonné la confiance et la sécurité. Maintenant, les startups le revendent en tant que service

Il en va de même pour les systèmes d’IA que les entreprises utilisent pour signaler les contenus potentiellement dangereux ou abusifs. Les plateformes utilisent souvent d’énormes quantités de données pour créer des outils internes qui les aident à rationaliser ce processus, explique Louis-Victor de Franssu, cofondateur de la plateforme de confiance et de sécurité Tremau. Mais bon nombre de ces entreprises doivent s’appuyer sur des modèles disponibles dans le commerce pour construire leurs systèmes, ce qui pourrait entraîner de nouveaux problèmes.

« Certaines entreprises prétendent vendre de l’IA, mais en réalité, elles regroupent différents modèles », explique Franssu. Cela signifie qu’une entreprise peut combiner différents modèles d’apprentissage automatique (par exemple, un qui détecte l’âge d’un utilisateur et un autre qui détecte la nudité pour signaler tout matériel potentiel d’abus sexuel sur des enfants) dans un service qu’elle propose à ses clients.

Et même si cela peut rendre les services moins chers, cela signifie également que tout problème dans un modèle utilisé par un sous-traitant sera résolu. répliqué chez ses clients, explique Gabe Nicholas, chercheur au Centre pour la démocratie et la technologie. “Du point de vue de la liberté d’expression, cela signifie que s’il y a une erreur sur une plateforme, vous ne pouvez pas amener votre discours ailleurs. S’il y a une erreur, cette erreur se propagera partout.” Ce problème peut être aggravé si plusieurs sous-traitants utilisent les mêmes modèles fondamentaux.

En externalisant des fonctions critiques à des tiers, les plateformes pourraient également rendre plus difficile pour les gens de comprendre où les décisions de modération sont prises, ou pour la société civile (les groupes de réflexion et les organisations à but non lucratif qui surveillent de près les principales plateformes) de savoir où placer la responsabilité en cas d’échecs.

“[Many watching] parlez comme si ce sont ces grandes plateformes qui prenaient les décisions. C’est là que de nombreuses personnes du monde universitaire, de la société civile et du gouvernement adressent leurs critiques », déclare Nicholas. “L’idée que nous dirigeons cela au mauvais endroit est une pensée effrayante.”

Historiquement, de grandes entreprises comme Telus, Teleperformance et Accenture étaient chargées de gérer un élément clé du travail externalisé en matière de confiance et de sécurité : la modération du contenu. Cela ressemblait souvent à centre d’appels, avec un grand nombre d’employés mal payés analysant manuellement les publications pour décider si elles violent les politiques d’une plateforme contre des choses comme les discours de haine, le spam et la nudité. Les nouvelles startups de confiance et de sécurité s’orientent davantage vers l’automatisation et l’intelligence artificielle, se spécialisant souvent dans certains types de contenu ou de sujets (comme le terrorisme ou les abus sexuels sur enfants) ou se concentrant sur un support particulier, comme le texte ou la vidéo. D’autres créent des outils qui permettent à un client d’exécuter divers processus de confiance et de sécurité via une interface unique.