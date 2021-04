La débâcle de la Super League est terminée mais les récriminations ne font que commencer. Douze clubs qui cherchaient à briser la structure existante du football européen doivent maintenant faire face à des représailles de la part des organisations qu’ils ont tenté de laisser derrière eux. L’UEFA, les associations nationales et les ligues explorent chacune des options qui s’offrent à elles, à la fois en termes de sanctions pour le coup d’État manqué de cette semaine et de changements de règles pour éviter que cela ne se reproduise.

– Les fans d’Arsenal protestent contre Kroenke dans le tollé de la Super League

– Klopp défenseurs des propriétaires, fait exploser le nouveau look de l’UCL

– Le fiasco de la Super League suscite un examen par le gouvernement britannique

Un délicat numéro d’équilibriste vous attend. Ceux qui jugent savent que les clubs séparatistes doivent encore faire partie d’un collectif, mais leurs actions ne peuvent rester impunies. Avec l’aide de Lois Langton et Joel Leigh, deux associés chez Howard Kennedy, un cabinet d’avocats basé à Londres et possédant une vaste expérience dans le contentieux sportif, ESPN explore les conversations juridiques en cours.

Premièrement, il y aura un coût financier pour les clubs pour se retirer de la Super League européenne. Le directeur d’Arsenal, Josh Kroenke, a confirmé que c’était le cas en s’adressant aux groupes de fans jeudi. Un chiffre de 8 millions de livres sterling a été signalé, mais les personnes impliquées affirment qu’il est nettement inférieur.

Joël Leigh: Il peut y avoir une responsabilité commerciale [Super League financiers] JP Morgan, ayant mis en place tous les paiements de prêt. Ils subiront une perte de temps et d’efforts pour mettre tout cela ensemble, ce qui est très probable. Bien sûr, JP Morgan voudra que ces clubs soient des clients à l’avenir, alors on imagine qu’une sorte d’accord sera conclu, mais ils devront dire au revoir jusqu’à un certain montant.

2 Liés

Il a été suggéré que le point de départ de la Premier League soit la règle L9: « Sauf avec l’approbation écrite préalable du conseil, pendant la saison, un club ne doit pas inscrire ou jouer son équipe première masculine senior dans une compétition autre que la Ligue des champions, la Ligue Europa, la FA Cup, le Community Shield, la Coupe de la Ligue, les compétitions sanctionnées par les associations de comté. «

Lois Langton: Ils étaient en Super League pendant les 72 heures, vous pouvez donc imaginer si la Premier League tente de sanctionner les clubs sur cette base de L9, il y aurait un débat, des appels, des contestations pour savoir si cette règle a réellement été enfreinte, selon sur la paperasse et divers arguments juridiques. Mais ce que la Premier League pourrait les attraper, c’est la règle B16, qui oblige les clubs à agir de la plus grande bonne foi. Il stipule qu’aucun club ne doit «commettre un acte ou faire une déclaration qui jette le discrédit sur la ligue». Il faut dire que cela a clairement été violé. Cela doit être une règle moins controversée que la Premier League doit appliquer. Il pourrait y avoir une certaine ambiguïté autour de L9 et de la définition de l’entrée. B16 semble être un passage plus clair sur lequel la Premier League peut s’appuyer pour obtenir une sanction.

Leigh: Il existe une disposition distincte – W3 – qui énonce les conséquences possibles. Ce sont certainement des sanctions très sévères. Cela passe par tout, de la suspension des matches de championnat, des déductions de points et même de l’expulsion de la Premier League. Il s’agit en fait de décider de ce qu’ils veulent faire par opposition à ce qu’ils peuvent faire. Il y a beaucoup de colère de la part des dirigeants des 14 autres clubs à propos de la façon dont ils peuvent s’asseoir à une table avec ces gars-là, et c’est en fait le point pivot dans tout cela: chercheront-ils à les retirer des comités clés?

Des sources ont déclaré à ESPN que la «direction du voyage» dans les conversations entre administrateurs est de se concentrer sur les sanctions financières et la réduction de l’influence des grands clubs. Cela est en partie dû au rôle central joué par les supporters dans la réduction des plans de la Super League et une déduction de points nuirait aux fans mêmes qui ont maintenu le statu quo. Le directeur général de l’Association de football, Mark Bullingham, a déclaré vendredi que « rien n’est sur la table » alors que l’organisation examine si elle peut changer son règlement.

Les manifestations des fans ont contribué à faire échouer les plans de la Super League avant qu’ils ne puissent vraiment décoller. Neil Hall – Piscine / Getty Images

Il y aura, à tout le moins, une réduction de l’influence au sein des organisations. La Premier League envisage de réduire la représentation des Big Six dans divers comités, tandis que les 12 clubs impliqués dans l’échappée ont quitté l’Association des clubs européens, l’organe par lequel les équipes ont proposé des changements au format de la Ligue des champions. Ils peuvent être invités à remonter le temps, mais jamais selon leurs propres conditions. L’UEFA a également toute une gamme de sanctions qui leur sont ouvertes, mais, encore une fois, les amendes et la réduction du pouvoir sont considérées comme des résultats plus probables.

Langton: Ironiquement, en essayant de se donner plus de pouvoir et d’influence, ces clubs ont peut-être affaibli leur position en Europe parce que la CEA peut désormais dicter les conditions de tout retour, les gardant sous contrôle. C’est peut-être la sanction la plus puissante dont ils disposent. Les déductions de points toucheraient les mauvaises personnes, créant plus de mécontentement et de malaise.

Leigh: Ils doivent travailler avec ces clubs. Ils ne vont nulle part. Mais il semble raisonnable de supposer que ces clubs devront prendre leurs médicaments et accepter un rééquilibrage de l’influence. C’est peut-être là que le gouvernement entre en jeu.

Les critiques du gouvernement sur le football anglais ne sont pas nouvelles. En décembre 2010, une commission parlementaire a lancé une «enquête sur la gouvernance nationale du football pour établir la gravité des problèmes auxquels est confronté notre football national». Leur rapport a suivi en juillet 2011, appelant à une réforme importante, mais peu de mesures significatives ont suivi. Y aura-t-il quelque chose de différent cette fois? Il est irréaliste de parler d’essayer de mettre en œuvre la «règle des 50 + 1» de l’Allemagne – garantir que les clubs, et par extension les supporters, conservent le contrôle majoritaire des droits de vote.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Leigh: Ils ne peuvent pas être anticoncurrentiels. Cela ne correspond pas à la politique et cela ne volerait pas. Les gens parlent du modèle allemand. C’est peut-être un excellent modèle, mais ce navire a navigué dans ce pays. Nous avons déjà vendu l’argent de la famille. Vous ne pouvez pas le récupérer. Les propriétaires ne rembourseront pas 51%.

Des sources ayant une connaissance intime des conversations félicitent le gouvernement d’avoir agi rapidement lorsque le lancement de la Super League a été annoncé. Il y avait un argument juridique pour savoir si la nouvelle ligue enfreignait les lois anticoncurrentielles. Un outil juridique connu sous le nom de «forum shopping» a suivi, parcourant essentiellement le monde pour trouver une juridiction plus favorable au résultat que vous souhaitez. On pense que c’est la raison pour laquelle les avocats de la Super League ont déposé des requêtes en Espagne et, selon les rumeurs, en Amérique. La FA doit sanctionner les clubs jouant dans des compétitions et ne l’aurait manifestement pas fait, mais ils n’auraient pas eu compétence si le gouvernement n’avait pas choisi d’agir aussi rapidement, décrit par le Premier ministre britannique Boris Johnson comme une « bombe législative » dans un appelez avec les administrateurs mardi. Il n’y a cependant aucune garantie que le droit de la concurrence aurait maintenu la structure existante et il s’agit d’une incertitude qui pourrait potentiellement être résolue par une modification de la législation, si la FIFA le permet.

Langton: Les statuts de la FIFA indiquent qu’il ne peut y avoir aucune ingérence de tiers dans le déroulement du jeu dans les associations nationales. La FIFA a appliqué cela de manière très robuste. Il reste à voir s’ils adopteraient la même approche ici, car les changements résultant de l’ingérence du gouvernement seraient probablement alignés sur ce que la FIFA veut réellement faire. Il y a une ligne fine à suivre avec ce que le gouvernement peut faire, mais la FIFA aimera tout ce qui rendra une échappée plus difficile à réaliser à l’avenir.

Un terrain d’entente pourrait voir la FA et la Premier League se voir attribuer des pouvoirs renforcés, bien que des sources aient déclaré à ESPN que l’examen mené par les fans examine également si les clubs enfreignent la loi de 2006 sur les sociétés de différentes manières. Le mandat de l’examen mené par les fans dirigé par le ministre officiel des Sports et l’actuelle députée Tracey Crouch publié vendredi comprenait le réexamen des multiples tests des propriétaires et des directeurs, ce qui pourrait inclure l’établissement de motifs plus larges de disqualification de nouveaux candidats.

jouer 1:45 Craig Burley remercie les fans de football du monde entier pour leur rôle dans la pression des clubs pour qu’ils se retirent de la Super League.

Leigh: Le football a du mal avec cela depuis des années. Le test «fit and proper» n’a jamais vraiment fonctionné. Vous devez être une sorte de tueur en série pour tomber sous le coup. Le processus par lequel vous amenez quelqu’un à déclarer qu’il n’est pas apte et convenable est si difficile à mettre en œuvre dans la pratique.

Il y a eu une surprise générale devant le manque apparent de planification, de relations publiques et de prévoyance dans un mouvement aussi radical que la création d’une nouvelle ligue qui s’est repliée à si bas prix. Cela peut également avoir étendu aux ramifications juridiques au-delà de la détermination de la violation du droit de la concurrence.

Langton: L’un des autres aspects clés qui aurait fait l’objet d’un débat juridique intense était l’impact de la décision sur les acteurs. D’un point de vue anglais, à peu près tous les contrats de Premier League qu’un joueur conclut auront l’obligation pour le club de se conformer aux règles, c’est-à-dire les règles de la Premier League, de la FA, de l’UEFA et de la FIFA. Donc, qu’il y ait eu ou non un débat juridique sur la Premier League empêchant la création d’une nouvelle compétition, cela constituait à première vue une violation des règles de la Premier League dans les clubs rejoignant l’ESL. Par conséquent, les clubs rompaient leurs contrats avec les joueurs. Si les joueurs n’avaient pas voulu entrer dans l’ESL et risquer de rater les Euros, les futures Coupes du monde, cela aurait constitué une rupture de contrat et les contrats auraient pu être résiliés en conséquence. Ils ne semblent pas avoir pensé aux répercussions de cette façon.

Les semaines et les mois à venir détermineront les répercussions à venir.