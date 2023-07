Big Sean réfléchit à sa vie de nouveau papa

Le rappeur Big Sean parle d’être papa pour la première fois dans cet épisode de Petites doses : effets secondaires d’être un nouveau père. L’artiste nominé aux Grammy Awards a accueilli son premier enfant, Noah Hasani, avec l’auteur-compositeur-interprète Jhené Aiko en novembre dernier.

Sean s’assoit avec l’hôte Amanda Seales pour partager son expérience avec la paternité jusqu’à présent et comment cela a changé sa perspective.

« C’est mon fils unique, donc mon monde tourne autour de lui. Il ne s’agit plus que de vous », dit Sean. «Il est juste un pur amour. Je ne sais pas vraiment comment être un bon père, je sais juste comment être là.

Dans un bon endroit

Le rappeur de Detroit réfléchit à son premier contact avec la dépression en tant qu’artiste émergent signé sur le label Ye’s GOOD Music.

« C’était quand j’avais signé mon contrat d’enregistrement, mais les choses n’allaient pas comme je le voulais… C’était mon premier vrai succès avec la dépression », dit-il. « J’avais peur de me faire larguer, je n’avais pas confiance en moi tout du long parce que j’étais juste jeune – 19, 20 ans – étant dans des chambres avec Ye, Jay, vos idoles. »

Au fil des ans, en naviguant dans les hauts et les bas aux yeux du public, Sean a travaillé sur sa santé à l’intérieur et à l’extérieur.

« Je devais simplement l’accepter, arrêter d’essayer de tout contrôler, vivre dans l’instant et suivre vos sentiments », dit-il. « Et j’ai appliqué cela au studio, et c’est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à apparaître pour moi. »





Impact de la paternité

Maintenant dans un meilleur endroit, Sean peut profiter pleinement d’être un nouveau papa. « Vous pourriez voir comment son visage s’illumine si maman et papa sont ensemble. Quand il voit des actes d’amour entre nous, il aime ça. Il sourit si grand », dit-il.

L’expérience de la paternité a donné à Sean une nouvelle appréciation de sa propre mère et de son père. « Cela m’a fait apprécier davantage mes parents », dit-il. « Ils n’avaient pas beaucoup d’argent comme ça. Ils broyaient pour de vrai. Ils faisaient en sorte que ça marche. »

« C’est un des effets secondaires de la paternité, votre perspective s’élargit. Des choses que vous pensiez ne jamais pouvoir faire, vous les feriez en une seconde », dit-il.

Sean reconnaît le don de temps qu’il a eu en tant que nouveau père. «Pour les gens qui doivent avoir des enfants plus jeunes, je leur donne vraiment beaucoup de pouvoir car cela demande tellement de patience. Et c’est quelque chose que vous n’avez peut-être pas autant que lorsque vous êtes jeune. Il faut de l’intuitivité », dit-il.

Maintenant, de l’autre côté de la vingtaine et du début de sa carrière, il est clair que la perspective et les priorités de Sean ont changé maintenant qu’il a Noah dans sa vie.

« Cela change définitivement quelque chose et cela allume un feu en vous parce que la responsabilité – cela peut être lourd pour certaines personnes, cela peut être motivant pour certaines personnes, cela peut être une source d’inspiration pour certaines personnes », dit-il.

Écoutez l’épisode complet de Petites doses : effets secondaires d’être un nouveau père avec Big Sean ici.