Big Screen Entertainment Group élargit son portefeuille de films avec de nouveaux scénarios

Groupe de divertissement sur grand écran

C’est une femme merveilleuse

Le nouveau projet de Big Screen Entertainment Group de Mark Cramer.

LOS ANGELES, 17 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Big Screen Entertainment Group (OTC :BSEG) continue de renforcer sa collaboration avec le célèbre scénariste Mark Cramer en acquérant les droits de ses derniers scénarios pour deux films de Noël réconfortants.

Cette annonce fait suite à l’acquisition récente de deux scripts confessionnels du même écrivain dont les œuvres précédentes sont disponibles sur des plateformes de streaming telles que Disney, Amazon, Apple et Pure Flix.

Les projets nouvellement acquis, « It’s A Wonderful Wife » et « C’était les lumières avant Noël », sont conçus pour offrir une joie festive et une romance au public familial. Ces scénarios feront partie du Big Film Fund, un projet innovant actuellement en développement avec BSEG qui invite les cinéphiles à devenir investisseurs dans les films à venir (en savoir plus ici : https://www.bigfilmfund.com)

En plus de cette proposition, combinée à une nouvelle offre d’actions, BSEG a suscité un intérêt considérable auprès du public du monde entier avec plus de 327 000 visiteurs sur sa page d’offre. https://bigscreenoffering.com.

Concernant les derniers ajouts à notre liste croissante, Kimberley Kates de BSEG, a déclaré : « Les scripts de Mark résonnent avec les valeurs fondamentales que représente Big Screen Entertainment. Nous avons pour mission de créer des films qui non seulement divertissent, mais qui touchent également le cœur du public du monde entier. »

Basée à Los Angeles et cotée en bourse, Big Screen a intensifié sa stratégie visant à proposer une sélection de films de haute qualité, méticuleusement choisis par son équipe interne expérimentée, dans le but de fournir des rendements financiers aux investisseurs.

À propos du groupe de divertissement sur grand écran :

Big Screen Entertainment Group (OTC : BSEG) est une société de distribution et de production bien établie basée à Beverly Hills. Construite sur l’amour du récit, l’entreprise a été lancée en 2005 et s’est développée pour se spécialiser dans la production, la post-production et la distribution aux États-Unis et à l’international.

Déclaration prospective : un certain nombre de déclarations contenues dans le communiqué de presse sont des déclarations prospectives qui sont faites conformément aux dispositions d’exonération de la loi Private Securities Litigation Act de 1995. Ces déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris le développement en temps opportun et l’acceptation des produits et des technologies par le marché, les conditions de marché concurrentielles, l’intégration réussie des acquisitions et la capacité d’obtenir des sources de financement supplémentaires. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, des mots tels que « pourrait », « planifier », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « potentiel », « devrait » et des expressions similaires sont des déclarations prospectives. .

Contact : Lorraine Chi

[email protected]

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f7dff7f-59fa-4a13-9475-0b80a543f18c