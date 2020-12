Un voyage à Anfield est devenu le match le plus intimidant du football anglais.

À moins que vous ne soyez Sam Allardyce.

Big Sam, comme il est largement connu, a réussi un autre coup de maître dimanche, guidant le candidat à la relégation West Bromwich Albion à un match nul 1-1 à Liverpool alors que les champions perdaient des points à domicile pour la première fois dans leur défense du titre de Premier League.

Ce n’était que le deuxième match d’Allardyce à la tête de West Brom depuis qu’il a pris la relève, pour son premier poste de manager en 18 mois, avec l’équipe en zone de relégation.

Revenez en avril 2017 et c’est Allardyce qui a conduit Crystal Palace à une victoire 2-1 sur Liverpool à Anfield. Cela reste la dernière fois que Liverpool a perdu un match de championnat à domicile.

En effet, Allardyce est invaincu à chacun de ses quatre derniers matchs de championnat à Anfield. Ils ont tous été avec différents clubs Sunderland, Palace, Everton et maintenant West Brom avec une courte et malheureuse période en tant qu’entraîneur de l’Angleterre entre les deux.

Nous avons gardé un vaisseau serré tout au long, a déclaré Allardyce, qui est là pour prouver une fois de plus pourquoi il a le statut de spécialiste de la survie dans le football anglais.

Liverpool avait remporté ses sept premiers matches à domicile en championnat cette saison et était en passe de terminer huitième lorsque Sadio Mane a contrôlé sur sa poitrine une passe de Joel Matip, a pivoté et a frappé un tir bas féroce dans le coin à la 12e minute.

Cependant, c’était l’un des deux seuls tirs cadrés tous les matchs du côté de Jrgen Klopps, qui a été étouffé par la configuration défensive profonde des Allardyces. Il n’était pas inhabituel de voir West Brom avoir 10 hommes derrière le ballon, l’avant-dernier visiteurs terminant le match avec seulement 22% de possession de balle.

Et d’une des rares incursions de West Broms en avant, un centre est venu de la droite et Semi Ajayi a grimpé au-dessus de Fabinho pour envoyer une tête dans le filet du poteau à la 82e.

Les gens diront que nous avons de la chance, a déclaré Allardyce, mais c’était une bonne application de la part des joueurs et ils ont saisi l’occasion à l’autre bout.

Liverpool est toujours sur la bonne voie pour conserver le titre, occupant la première place avec une avance de trois points sur le voisin du Merseyside Everton après avoir disputé 15 matchs.

Mais les problèmes défensifs de Klopps se sont accrus lorsque Matip a entravé avec une blessure à l’adducteur gauche à la 60e. Il était de Liverpool uniquement en forme d’arrière central senior, avec Virgil van Dijk et Joe Gomez avec des blessures à long terme.

Ce n’est pas un jeu dont nous parlerons dans 20 ans, a déclaré Klopp mécontent.

APPELS CONTENTIEUX

C’était l’histoire de deux pénalités litigieuses lors de la victoire 1-0 de Leeds sur Burnley.

Le but gagnant a été converti à partir de l’endroit à la cinquième minute par Patrick Bamford, qui a été jugé avoir été trébuché par le gardien de Burnley Nick Pope après avoir accroché un long ballon.

Si les joueurs de Burnleys étaient lésés par cette décision, les rediffusions suggéraient que Pope aurait pu toucher le ballon, ils étaient encore plus contrariés de ne pas se voir accorder une pénalité de leur part dans le 19e lorsque le gardien de but de Leeds Illan Meslier est sorti pour récupérer une balle haute et est apparu. pour sauter dans le dos du défenseur de Burnley Ben Mee.

Meslier lâcha le ballon et Ashley Barnes pivota pour tirer dans le filet mais une faute avait déjà été sifflée contre Mee.

Je suis incroyablement frustré, a déclaré le manager de Burnley Sean Dyche, dont l’équipe n’est qu’à deux points au-dessus de la zone de relégation. «Ce sont deux décisions très importantes qui nous sont opposées.

SOUCEK SAUVEGARDE LES MARTEAUX

Brighton était à huit minutes de battre West Ham et de tirer quatre points d’avance sur les trois derniers.

Ensuite, Tomas Soucek est apparu pour marquer son troisième but en cinq matches et a valu à West Ham un match nul 2-2 au stade olympique.

Brighton a pris la tête à deux reprises, grâce à Neal Maupay et Lewis Dunk, avec l’arrière latéral de 20 ans Ben Johnson remportant le premier but égalisateur de West Ham avec son premier but pour le club.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports

___

Steve Douglas est à https://twitter.com/sdouglas80