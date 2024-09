« Big Sam » : des paléontologues découvrent un crâne géant de Pachyrhinosaurus en Alberta

Le Pachyrhinosaurus adulte est le deuxième dinosaure herbivore à être déterré d’un épais gisement d’ossements appartenant à un troupeau mort ensemble au bord d’une vallée située aujourd’hui à 450 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton.

Il s’agit d’un dinosaure qui parcourait les terres désolées de l’Alberta il y a plus de 70 millions d’années, arborant une grosse tête bosselée et osseuse de la taille d’un bébé éléphant.

Mercredi, des paléontologues près de Grande Prairie ont extrait du sol son crâne de 272 kilos.

Ils l’appellent « Big Sam ».

Il n’est pas mort seul.

« Nous avons des centaines d’ossements juvéniles dans le gisement, nous savons donc qu’il y a beaucoup de bébés et quelques adultes parmi tous les grands adultes », a déclaré Emily Bamforth, paléontologue au musée des dinosaures Philip J. Currie, situé à proximité, lors d’une interview sur le chemin du site de fouilles.

Elle a décrit le Pachyrhinosaurus à cornes comme « le cousin plus petit et plus âgé du tricératops ».

« Cette espèce de dinosaure est endémique à la région de Grand Prairie, on la trouve donc ici et nulle part ailleurs dans le monde. Ils ont… à peu près la taille d’un éléphant indien et d’un rhinocéros », a-t-elle ajouté.

La tête à elle seule, dit-elle, a à peu près la taille d’un bébé éléphant.

La découverte s’est fait attendre.

Le gisement d’ossements a été découvert par un professeur de lycée lors d’une promenade il y a environ 50 ans. Il a fallu une décennie à ce professeur pour convaincre quelqu’un du sud de l’Alberta de venir y jeter un coup d’œil.

« À l’époque, dans les années 70 et 80, la paléontologie dans le nord de l’Alberta était pratiquement inconnue », a déclaré Bamforth.

Lorsque les paléontologues sont finalement arrivés sur le site, a déclaré Bamforth, ils ont appris qu’il s’agissait « en fait de l’un des gisements d’ossements de dinosaures les plus denses d’Amérique du Nord ».

« Il contient environ 100 à 300 os par mètre carré », a-t-elle déclaré.

Depuis, les paléontologues se rendent sur le site de manière sporadique, fouillant dans les os de tortues, de dinosaures et de lézards. Il y a seize ans, ils ont découvert un grand crâne d’un Pachyrhinosaurus d’environ 30 ans, qui se trouve aujourd’hui au musée.

Il y a environ un an, ils ont trouvé le deuxième adulte : Big Sam.

Bamforth a déclaré que l’on pensait que les deux dinosaures étaient les aînés du troupeau.

« Leur caractéristique distinctive est qu’au lieu d’avoir une corne sur le nez comme un tricératops, ils avaient cette grosse bosse osseuse appelée bosse. Et ils ont aussi de grosses bosses osseuses au-dessus des yeux », a-t-elle expliqué.

« Cela les rend un peu étranges. C’est le seul dinosaure qui, si vous le trouvez, est la seule chose possible que cela puisse être. »

Les sexes des deux adultes sont inconnus.

Bamforth a déclaré que l’extraction avait été difficile parce que Big Sam était entrelacé dans un groupe d’environ 300 autres os.

Le crâne a été retrouvé à l’envers, « comme si l’animal était couché sur le dos », mais il était bien conservé, a-t-elle précisé.

Elle a expliqué que le processus de fouille impliquait de mettre du plâtre sur le crâne et des planches de bois autour pour le stabiliser. De là, il a été soulevé – très soigneusement – à l’aide d’une grue et devait être expédié sur un chariot au musée pour y être étudié.

« J’ai déjà extrait des crânes dans le passé. Mais celui-ci est probablement le plus gros que j’aie jamais fait », a déclaré Bamforth.

« C’est assez excitant. »

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 25 septembre 2024.

Fakiha Baig, La Presse Canadienne