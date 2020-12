Juste au moment où il semblait que la saison de football de l’Arizona était au bord de l’effondrement, l’équipe a réalisé l’une de ses meilleures performances lors d’une victoire 26-7 contre les Giants de New York dimanche.

Les Cardinals (7-6) ont cassé leur séquence de trois défaites consécutives, et maintenant un voyage aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015 est là pour la prise. C’est un autre exemple de la rapidité avec laquelle les émotions peuvent changer pendant la longue saison de la NFL.

Je pense que nos gars se sentent bien à l’idée de faire un pas vers où nous voulons aller, et nous devons juste continuer à bâtir dessus, a déclaré l’entraîneur de l’Arizona Kliff Kingsbury.

L’Arizona gagnerait la dernière place de wild card dans le NFC si la saison régulière se terminait aujourd’hui. Les deux prochains matchs des Cardinals auront lieu à domicile contre les Eagles de Philadelphie et les 49ers de San Francisco avant une finale sur la route contre les Rams de Los Angeles.

L’Arizona est revenu à ses victoires dimanche grâce à une excellente performance de la défense. Le secondeur Haason Reddick a établi un record de franchise avec cinq sacs et les Cardinals ont limité les Giants à seulement 159 verges au total.

Reddick est le dernier d’une série de héros improbables pour une défense qui a combattu des blessures toute la saison.

Ils ont cette mentalité de groupe où il ne s’agit pas de savoir qui y arrive, mais simplement d’y arriver, a déclaré Kingsbury. C’était génial, je ne pourrais pas être plus fier de Haason et de ce qu’il a pu faire.

Le quart de deuxième année Kyler Murray a été solide contre New York, avec 244 verges, un touché et aucune interception. Il a également couru pour 47 verges. Mais Murray n’a pas tardé à rendre hommage à la défense pour le succès de dimanche, ajoutant que ce n’était pas inattendu.

C’est qui ils sont, a déclaré Murray. Ils sont une excellente défense, peu importe ce que quiconque dit.

CE QUI FONCTIONNE

La ruée vers les passes de l’Arizona a été bien meilleure que prévu sans le secondeur All-Pro 2019 Chandler Jones, qui a été perdu pour la saison en octobre à cause d’une blessure au biceps. Reddick, Dennis Gardeck et Markus Golden ont combiné pour huit sacs contre les Giants dans le dernier exemple de la résilience de l’équipe.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

L’Arizona a été plutôt bon dans la zone rouge cette saison, mais a eu un peu de mal contre les Giants. Les Cardinals ont marqué des touchés en seulement 2 des 7 voyages à l’intérieur des 20 dimanche, ce qui a gardé le match plus proche qu’il n’aurait probablement dû l’être.

STOCKER

Reddick. Il n’y a pas longtemps, le joueur de 26 ans ressemblait à un buste après avoir été sélectionné avec le 13e choix au total au repêchage de 2017. Mais le secondeur a été très bon à sa quatrième saison, menant l’équipe avec 10 sacs. Il est sur le point de devenir agent libre après la saison et recevra probablement un gros salaire de quelqu’un, que ce soit les Cardinals ou une autre équipe. Arizona n’a pas choisi son option de cinquième année.

STOCK EN BAS

WR Andy Isabella. Le receveur était inactif pour le match de dimanche après que le vétéran Larry Fitzgerald soit sorti de la liste réserve / COVID-19. C’est une autre indication que le choix de deuxième tour de 2019 n’a pas progressé comme l’espérait l’équipe.

BLESSÉ

DL Jordan Phillips a tenté de revenir contre les Giants mais a presque immédiatement aggravé sa blessure aux ischio-jambiers. Kingsbury a déclaré lundi que Phillips ne serait pas disponible contre les Eagles dimanche.

NUMÉRO DE CLÉ

37 Malgré l’absence de Jones pendant la majeure partie de la saison, les Cardinals ont 37 sacs, ce qui se classe sixième dans la NFL.

PROCHAINES ÉTAPES

Les cardinaux ont remporté une victoire indispensable et continuent de jouer des matchs de football importants. Ils sont relativement en bonne santé et sortent d’un match solide à la fois en attaque et en défense. C’est une équipe qui n’a pas beaucoup de marge d’erreur dans la course aux séries éliminatoires, mais l’Arizona doit se sentir bien avant le match à domicile de dimanche contre Philadelphie.

