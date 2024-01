BIG publie les visuels Not A Hotel Setouchi sur une île japonaise

Le studio d’architecture BIG a publié des images de Not A Hotel Setouchi, un trio de villas de vacances qu’il a conçues pour l’île de Sagishima au Japon.

Organisées autour de cours et marquées par de larges toits de tuiles, les trois structures arrondies sont créées en collaboration avec la marque hôtelière Pas un hôtel.

GRAND a visualisé chaque structure nichée dans la forêt environnante, reliée à un réseau de routes qui sillonnent le paysage.

Selon le fondateur de BIG, Bjarke Ingels, Not A Hotel Setouchi s’inspirera de l’architecture danoise et japonaise.

“L’architecture moderne danoise traditionnelle est en fait très influencée par l’architecture japonaise traditionnelle”, a déclaré Ingels.

“Il y a eu une conversation très fructueuse entre les cultures danoise et japonaise et, bien sûr, avec Not a Hotel sur l’île de Sagishima, nous sommes très heureux de poursuivre cette conversation et dans le futur.”

Les détails du projet devraient être révélés plus tard cette année, mais les visuels suggèrent que chaque villa comportera de grands surplombs de toit qui ombragent les espaces intérieurs.

Les intérieurs seront bordés de vastes façades en verre et de patios donnant sur l’intérieur des terres de Seto et la verdure environnante de Sagishima, également connue sous le nom d’île de Sagi.

“Cela ressemble presque à une peinture de paysage japonaise traditionnelle sous une forme entièrement réalisée”, a déclaré Ingels.

À l’intérieur, les chambres du Not A Hotel Setouchi présentent des murs texturés et monolithiques, associés à des plafonds en bois et un sol pavé.

Parmi les pièces révélées sur les images figurent une cuisine et un coin repas, ainsi que des coins salons en contrebas d’où s’étendront des piscines à débordement.

Les images révèlent également des chambres pittoresques donnant sur l’océan et les montagnes voisines.

Les villas seront dotées d’un sauna confortable et de cours pavées offrant des sièges communs organisés autour d’un foyer.

Not A Hotel a également récemment collaboré avec l’architecte japonais Sou Fujimoto pour concevoir une villa en forme de disque avec un toit vert plongeant sur l’île d’Ishigaki.

Le projet fait partie de ceux qui figuraient sur la liste de Dezeen des 12 projets intéressants à réaliser en 2024.

Fondé par Ingels en 2005, BIG est un studio d’architecture international qui possède des bureaux à Copenhague, New York, Londres et Barcelone, ainsi qu’à Shenzhen, Zurich, Los Angeles et Oslo.

D’autres projets récents de BIG incluent deux immeubles de grande hauteur en pointe en voie d’achèvement à Copenhague et une proposition de logements en gradins surplombant la mer Égée.

Les visuels sont une gracieuseté de BIG et Not A Hotel.