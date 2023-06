Big Pharma poursuit pour empêcher Medicare de négocier les prix des médicaments

Plus tard cette année, le gouvernement fédéral est censé lancer une tentative sérieuse de freiner les prix des médicaments : pour la première fois, Medicare négociera avec les sociétés pharmaceutiques les prix qu’il est prêt à payer pour une courte liste de médicaments. C’est un changement attendu depuis longtemps qui est censé faire économiser au gouvernement et aux patients des milliards de dollars au fil du temps.

Mais l’industrie pharmaceutique lance maintenant une bataille juridique visant à arrêter les négociations de Medicare sur les prix des médicaments sur ordonnance avant qu’elles ne commencent. Les enjeux sont plus importants qu’une simple réforme des prix des médicaments : l’affaire pourrait créer un précédent important pour l’autorité du gouvernement pour tenter de limiter les prix des soins de santé.

La semaine dernière, le géant pharmaceutique Merck et la Chambre de commerce américaine ont intenté des poursuites en faisant valoir que les dispositions autorisant les négociations de Medicare sur un certain nombre de médicaments l’année prochaine sont inconstitutionnelles. Les poursuites ont été déposées quelques mois avant la prochaine date limite du 1er septembre pour que le gouvernement fédéral finalise la liste des 10 médicaments à négocier à partir de 2026.

Un procès était attendu depuis que le lobby pharmaceutique n’a pas réussi à empêcher l’inclusion des politiques de négociation de l’assurance-maladie dans la loi sur la réduction de l’inflation. Et d’autres poursuites sont attendues, selon les experts juridiques. Les cas ne doivent pas être considérés isolément, mais plutôt comme une offensive tous azimuts utilisant différentes tactiques pour tenter d’arrêter les négociations.

Quelque chose de similaire s’est produit après l’adoption de la loi sur les soins abordables : une vague de poursuites a tenté de diverses manières de saper ou d’invalider la loi. Et certains l’ont fait.

Le procès de Merck se concentre sur la clause de prise (ou de compensation) de la Constitution dans le cinquième amendement, qui protège les propriétaires privés contre la saisie de biens sans «juste compensation» par le gouvernement. Il soulève également des revendications du premier amendement centrées sur les exigences de la loi selon lesquelles les fabricants de médicaments ne divulguent pas les informations qu’ils reçoivent du gouvernement dans le cadre des négociations. Le cas de la Chambre de commerce repose sur un droit constitutionnel à une procédure régulière, arguant que, parce que les négociations sur l’assurance-maladie sont exemptées d’examen par les tribunaux en vertu de l’IRA, les fabricants de médicaments se voient refuser une procédure régulière.

Pris ensemble, les poursuites donnent à tous les juges prédisposés à se ranger du côté de l’industrie privée au détriment du gouvernement fédéral quelques options pour une base juridique sur laquelle fonder une décision en faveur de l’industrie pharmaceutique.

Un certain nombre d’experts juridiques se disent sceptiques quant à ces arguments. L’affaire de la clause de recettes de Merck consiste à définir un brevet – une délivrance du gouvernement – comme une propriété privée soumise à la clause de juste compensation, a déclaré Robin Feldman, professeur de droit à l’UCSF, une affirmation difficile. Elle a également déclaré que la prémisse présente dans les deux cas – que le gouvernement fédéral en tant qu’acheteur de soins de santé via Medicare ne peut pas dire non aux entreprises auprès desquelles il achète des médicaments et ne peut pas dicter les prix en tant que consommateur – est «problématique».

« Il est impossible que le gouvernement, en tant qu’acheteur, doive payer ce qu’un vendeur veut facturer », a-t-elle déclaré. « Que le gouvernement pourrait être contraint de se mettre en faillite. »

En ce qui concerne la demande de procédure régulière de la chambre, plusieurs experts juridiques ont souligné que les divers contrats de Medicare avec les prestataires de soins de santé sont déjà souvent généralement exemptés de contrôle judiciaire. Il est entendu que cela est nécessaire pour permettre au programme de fonctionner ; le gouvernement, en tant qu’administrateur du programme, a besoin de cette autorité sans que chacune de ses décisions fasse l’objet de litiges.

Mais c’est simplement une réalité du système judiciaire américain moderne que les parties intéressées peuvent souvent trouver un juge sympathique dans la bonne juridiction, et des experts juridiques plus libertaires sont sans surprise plus positif sur le fond de ces affaires. Feldman a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’un ou les deux atteignent éventuellement la Cour suprême.

« Les enjeux sont juste plus élevés », a déclaré Zachary Baron, professeur de droit à Georgetown. « La capacité des parties prenantes averties et sophistiquées à faire preuve de créativité lorsqu’elles portent ces poursuites avec des juges idéologiquement alignés, la capacité d’influer sur la politique de cette manière est vraiment inégalée. »

Et si les tribunaux devaient finalement se ranger du côté des fabricants de médicaments, a déclaré Feldman, cela pourrait être « un coup de feu entendu dans le monde entier », avec des implications potentiellement énormes pour l’avenir de la politique des soins de santé.

Les enjeux à long terme du contentieux des négociations Medicare sur les médicaments

Il est prématuré de présumer quoi que ce soit sur l’évolution de cette affaire ou sur la manière dont elle pourrait être résolue. Les experts juridiques s’attendent à ce que les juges John Roberts et Brett Kavanaugh – sans doute les votes les plus importants d’une Cour suprême dominée par les conservateurs – soulèvent des questions quant à savoir si cette nouvelle autorité de Medicare est substantiellement différente des autres déjà présentes dans le programme.

Cependant, il existe des exemples de la Cour qui a rendu récemment des décisions idéologiquement surprenantes. Feldman a également souligné qu’il est possible que les tribunaux donnent au gouvernement la possibilité de « remédier » aux défauts constitutionnels de l’IRA sans invalider entièrement les dispositions.

Mais il est, sans aucun doute, dans le domaine de la possibilité que la politique de négociation des médicaments Medicare de l’IRA soit renversée. Et selon les détails d’une telle décision, cela pourrait sérieusement entraver les futures tentatives du Congrès de réglementer les frais médicaux.

Une telle décision pourrait certainement créer un précédent important dans la capacité du gouvernement à fixer ou à limiter spécifiquement les prix des médicaments sur ordonnance. Mais les experts disent que le précédent pourrait également s’étendre à d’autres politiques de soins de santé. Baron a donné l’exemple d’une option publique comme celle envisagée pour l’ACA et toujours privilégiée par de nombreux démocrates. Les options publiques existantes au niveau de l’État reposent sur le plafonnement des paiements aux assureurs (s’ils jouent un rôle dans l’administration du régime public) et aux médecins et hôpitaux.

Une telle politique pourrait-elle s’appliquer au niveau national ? Il y aurait beaucoup plus d’incertitude à ce sujet si la Cour suprême devait établir ce nouveau précédent en se rangeant du côté de l’industrie pharmaceutique dans l’affaire IRA.

« Ce serait assez effrayant pour les décideurs sur une multitude de politiques qui réfléchissent à la manière de gérer les coûts », a déclaré Baron.

Feldman a déclaré qu’une décision reconnaissant les produits brevetés comme propriété privée en vertu de la clause de prélèvement du cinquième amendement menacerait « la capacité du Congrès à s’engager dans tout type de réforme liée aux produits protégés par des brevets ». Elle a déclaré que ces protections étaient généralement comprises comme s’appliquant aux terres et autres biens matériels personnels, et non aux biens produits pour la vente par une entreprise.

« C’est là que les changements sismiques pourraient survenir », a-t-elle déclaré, tout en ajoutant : « J’ai du mal à croire que le tribunal ferait cela. »

Andrew Twinamatsiko, professeur de droit à Georgetown, a également déclaré que les conséquences du fait que les tribunaux se rangent du côté de l’industrie pharmaceutique dans cette affaire seraient incertaines mais potentiellement coûteuses, s’étendant non seulement aux soins de santé, mais à d’autres secteurs dans lesquels le gouvernement fédéral est un acheteur majeur. .

« Si vous allez dans cette voie, en utilisant cette doctrine constitutionnelle pour réduire les programmes politiquement négociés, beaucoup de choses peuvent tomber », a-t-il déclaré. « Où tracez-vous les limites extérieures ? Vous pouvez revenir en arrière et commencer à réduire d’autres programmes.