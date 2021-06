Big Pharma lance une campagne contre Biden sur la renonciation au brevet du vaccin Covid

Le groupe de lobbying qui représente plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques le mois dernier a discrètement lancé une campagne contre le président Joe Biden et sa décision de soutenir la renonciation à la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19.

The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, connu sous le nom de PhRMA, est un groupe de défense politique qui représente plus de 30 sociétés pharmaceutiques, y compris les fabricants de vaccins Covid Pfizer et Johnson & Johnson. À la fin du mois dernier, il a commencé à lancer une campagne publicitaire numérique sur Facebook et Google ciblant la décision de Biden, a révélé une recherche CNBC dans les archives publicitaires des entreprises.

Alors que PhRMA a fustigé le Biden administrationLe mouvement de peu de temps après l’annonce, le groupe n’a pas officiellement annoncé une campagne contre la poussée de renonciation. Les détails de l’effort n’avaient pas encore été communiqués.

Les partisans de la dérogation à la protection des brevets disent que cela permet aux pays plus pauvres d’accélérer la production du vaccin Covid.

Un porte-parole de PhRMA n’a pas retourné la demande de commentaires de CNBC.

Les publicités de PhRMA sur Google appellent Biden par son nom.

«La position du vaccin néfaste de Biden», lit l’une des publicités Google examinées par CNBC. «La position IP dommageable de Biden», lit-on dans un autre spot Google.