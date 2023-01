Big Pharma a fait pression pour censurer les appels à des vaccins Covid-19 abordables – fichiers Twitter

Les fabricants de médicaments ont cherché à annuler une campagne visant à renoncer aux brevets pour les pays pauvres, selon des documents internes

Les entreprises de biotechnologie occidentales ont fait pression sur Twitter pour censurer les appels au partage de leurs brevets de vaccins Covid-19 et à la fabrication de traitements génériques à faible coût, selon une nouvelle tranche de fichiers Twitter. Les sociétés ont également financé une organisation à but non lucratif qui a créé des outils pour lutter contre la désinformation, mais a refusé de signaler les allégations trompeuses de Big Pharma.

Les efforts de lobbying d’entreprises telles que BioNTech, Pfizer et Moderna ont été détaillés lundi par l’écrivain de The Intercept, Lee Fang, sur la base de communications internes sur Twitter. Il s’agit de sa deuxième contribution aux Twitter Files, une série de reportages de plusieurs journalistes, à qui Elon Musk a offert l’accès aux documents de la plateforme, après qu’il a racheté l’entreprise.

Un épisode rapporté par Fang s’est produit en décembre 2020. Nina Morschhaeuser, une lobbyiste de Twitter en Europe, a partagé avec des collègues un avertissement qu’elle a reçu de la société BioNTech et du gouvernement allemand au sujet d’une campagne qui pourrait violer les conditions d’utilisation de Twitter.

5. Cela nous amène à Twitter. Le blitz mondial de lobbying comprend une pression directe sur les médias sociaux. BioNTech, qui a développé le vaccin de Pfizer, a contacté Twitter pour demander que Twitter censure directement les utilisateurs qui tweetent pour demander des vaccins génériques à faible coût. pic.twitter.com/6cVIRcUDZV – Lee Fang (@lhfang) 16 janvier 2023

La campagne a préconisé de rendre les vaccins plus accessibles aux pays les plus pauvres en renonçant à la protection par brevet. Morschhaeuser a transmis une demande de BioNTech à “cacher” messages d’activistes ciblant le compte du fabricant de médicaments. On ne sait pas quelles mesures Twitter a prises, le cas échéant.

Une autre partie de l’histoire concernait Public Good Projects, une ONG qui a créé des outils pour identifier et signaler les allégations de désinformation sur la santé publique, y compris les effets de la pandémie de Covid-19. Sa campagne Stronger a obtenu un financement de 1 275 000 $ de la part d’entreprises de biotechnologie, selon les déclarations de revenus que Fang a examinées.

Le PDG Joe Smyser a décrit le travail comme un effort de bonne foi pour supprimer les fausses informations en ligne. Mais The Intercept a déclaré que certains des tweets signalés pour la plate-forme étaient un débat politique légitime, comme les critiques des passeports vaccinaux.

13. Notamment, cette poussée massive pour censurer et étiqueter la désinformation covid ne s’est jamais appliquée aux sociétés pharmaceutiques. Lorsque les grandes sociétés pharmaceutiques ont énormément exagéré les risques de créer des vaccins génériques contre le covid à faible coût, Stronger n’a rien fait. Les règles ne s’appliquaient qu’aux critiques de l’industrie. https://t.co/FTzQsGKM9i – Lee Fang (@lhfang) 16 janvier 2023

Stronger n’a pas non plus ciblé la désinformation apparente bénéfique pour ses bailleurs de fonds, comme une affirmation de novembre 2022 du groupe industriel PhRMA selon laquelle 4,4 millions d’emplois aux États-Unis pourraient être menacés en renonçant aux protections des brevets de vaccins. Smyser a déclaré que son travail consistait à encourager les gens à se faire vacciner.

Big Pharma a réalisé des milliards de dollars de bénéfices sur le vaccin Covid-19. Ses tentatives de “Étouffer la dissidence numérique pendant une pandémie, alors que les tweets et les e-mails sont parmi les seules formes de protestation disponibles pour ceux qui sont enfermés chez eux, est profondément sinistre”, Nick Dearden, directeur de Global Justice Now, a déclaré à The Intercept.

En discutant en décembre 2020 de la manière dont les militants pour l’équité en matière de vaccins pourraient s’engager dans “comportement de spam” Holger Kersting, un porte-parole de Twitter en Allemagne, a souligné trois publications qui, selon lui, violaient potentiellement les conditions d’utilisation. Deux d’entre eux venaient de Terry Brough, un maçon britannique à la retraite de 74 ans.

Il a ri de l’attention de haut niveau, disant à Fang que pendant qu’il était “pas de Che Guevara,” il se vantait d’être « un militant, un syndicaliste et un socialiste » et souhaitait pouvoir faire plus.