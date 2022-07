Big Pharma a augmenté les prix des médicaments plus de 1 000 fois cette année – recherche

Les prix exorbitants des médicaments obligent les patients américains à rationner leurs médicaments

L’industrie pharmaceutique américaine a augmenté les prix des médicaments quelque 1 186 fois cette année, selon Patients for Affordable Drugs, un groupe de défense qui cherche à maîtriser le coût exorbitant des médicaments sur ordonnance. Le groupe a publié son analyse mercredi.

Malgré des bénéfices records, les sociétés pharmaceutiques ont augmenté les prix de 133 produits entre le 24 juin et le 5 juillet seulement, a constaté le groupe, notant que l’augmentation médiane des prix pour 2022 était de 5%. Rien qu’en juillet, 64 sociétés pharmaceutiques ont augmenté leurs prix, selon Patients for Affordable Drugs.

Des entreprises comme Pfizer, qui ont réalisé des bénéfices sans précédent sur leur vaccin contre le Covid-19, ont néanmoins continué d’augmenter leurs prix sur d’autres médicaments. Le médicament contre la leucémie de Pfizer, Besponsa, par exemple, a connu quatre hausses de prix depuis le début de la pandémie et se vend désormais à 21 056 $ pour un seul flacon.

Lire la suite Les surdoses de drogue aux États-Unis battent un record

Une autre société, Amgen, a tellement et si souvent augmenté son prix pour le médicament contre les maladies auto-immunes Enbrel depuis l’acquisition des droits sur le médicament en 2002 qu’il a même dépassé le taux d’inflation américain record. Entre cette acquisition et 2020, la société a multiplié par 27 le prix du médicament jusqu’à ce qu’il coûte 5 554,96 $ par mois, soit une augmentation de 457 % par rapport à son coût initial. Deux autres hausses de prix ont eu lieu cette année, malgré une enquête menée en 2020 sur les habitudes de tarification d’Amgen par le House Committee on Oversight and Reform, dans laquelle les pratiques de la société pharmaceutique ont été fermement condamnées.

Notant que les Américains ont encore du mal à joindre les deux bouts au lendemain de la dépression de Covid-19, le fondateur de Patients for Affordable Drugs, David Mitchell, a déclaré que l’industrie continuait «augmenter les prix des médicaments sans tenir compte de la santé et du bien-être financier des Américains.” Il a souligné qu’il y avait un large soutien pour plafonner le coût des médicaments sur ordonnance à travers le spectre politique et s’est demandé pourquoi rien n’avait été fait.

Alors que les démocrates du Sénat ont présenté un projet de loi plus tôt ce mois-ci qui obligerait Medicare à négocier les prix avec les sociétés pharmaceutiques, les critiques ont souligné que la législation ne s’appliquait qu’aux personnes inscrites au programme gouvernemental Medicare. Étant donné que seulement 18,4% des Américains étaient sous Medicare en 2020, cela laisse la part du lion des consommateurs de médicaments sans aucun moyen de réduire leurs propres coûts de prescription.

Le projet de loi risque également d’inciter les sociétés pharmaceutiques à fixer des prix encore plus élevés pour leurs nouveaux produits, étant donné qu’il n’oblige pas les sociétés à négocier les prix tant que le médicament n’existe pas depuis au moins sept ans. Selon un article publié le mois dernier dans le Journal of the American Medical Association, près de la moitié des nouveaux médicaments d’ordonnance de marque sont lancés avec un prix annuel de 150 000 $ ou plus. Les rédacteurs de l’article ont également noté que les médicaments sur ordonnance nouvellement lancés coûtaient 20% de plus d’une année sur l’autre de 2008 à 2021.

LIRE LA SUITE: Premier traitement par pilule Covid-19 approuvé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis

Les États-Unis ont les soins de santé les plus chers au monde malgré des résultats de santé pires que tout autre pays développé. L’espérance de vie des Américains est inférieure à celle de tous leurs pairs industrialisés, même si leurs médecins sont mieux payés que les médecins des autres pays développés.