Big Papi remporte un franc succès lors de son intronisation au Temple de la renommée du baseball

COOPERSTOWN, NY (AP) – David Ortiz a promis de parler du fond du cœur. Comme d’habitude, Big Papi a livré.

Son sourire mégawatt teinté d’un peu d’émotion, l’ancien cogneur des Red Sox de Boston a été intronisé au Temple de la renommée du baseball dimanche – après que sa fille Alexandra a chanté l’hymne national – et a été humilié par son environnement.

“Je tiens à remercier Dieu de m’avoir donné l’opportunité d’être ici aujourd’hui et de m’avoir donné la joie de pouvoir parcourir ce chemin, ce chemin qui m’a permis d’être ici aujourd’hui et, espérons-le, d’inspirer tout le monde à croire en soi”, Ortiz a dit.

Ortiz a été accueilli par une foule bruyante scandant « Papi ! Papi !” car de nombreux fans ont fait le trajet de quatre heures depuis les environs de Fenway Park pour assister aux festivités.

Lorsqu’il est monté sur scène, Ortiz a pointé le ciel comme à son habitude dans les moments spéciaux, une façon d’honorer sa défunte mère, décédée il y a deux décennies après un accident de voiture.

“J’ai toujours essayé de vivre ma vie d’une manière… pour pouvoir avoir une influence positive dans le monde”, a déclaré Ortiz, 46 ans, juste le 58e joueur élu lors de sa première année sur le scrutin. “Et si mon histoire peut vous rappeler quelque chose, laissez-la vous rappeler que lorsque vous croyez en quelqu’un, vous pouvez changer le monde, vous pouvez changer son avenir, tout comme tant de gens ont cru en moi.”

Ortiz, qui a survécu à une fusillade dans une boîte de nuit en République dominicaine il y a trois ans, s’est imprégné de la célébration.

Des légions de fans se pressaient sur le terrain adjacent au Clark Sports Center, des parasols et des drapeaux de la République dominicaine parsemés tout autour. Le numéro 34 d’Ortiz était apparemment partout alors que les fans scandaient et chantaient en espagnol. Un panneau indiquant “I Love U” résumait l’admiration pour Big Papi lors de sa journée spéciale.

Les sélections du Six Era Committee faisaient également partie de la promotion 2022 – les anciens coéquipiers des Twins Jim Kaat et Tony Oliva, feu Minnie Miñoso, l’ancienne star des Dodgers et manager des Mets Gil Hodges, et les pionniers noirs Buck O’Neil et Bud Fowler.

En 14 ans avec les Red Sox, Ortiz a frappé 500 circuits, dont 17 en séries éliminatoires.

S’il y avait une tache, il y avait un rapport du New York Times qui disait qu’il avait été testé positif lors du test de dépistage de drogue de 2003 mené par la MLB et l’association des joueurs. Ortiz n’a jamais été pénalisé pour des médicaments améliorant la performance, et la MLB et le syndicat n’ont jamais confirmé qu’il y avait un test positif. Les parties ont déclaré que les résultats des tests d’enquête n’avaient jamais été vérifiés au point des tests avec des sanctions qui ont commencé en 2004.

C’était loin d’être l’esprit ce jour-là, car Ortiz a rendu hommage à beaucoup en anglais et en espagnol.

“C’est un honneur d’être sur cette scène”, a déclaré Ortiz. “Je ne peux rien demander de plus.”

Kaat, 83 ans, maintenant diffuseur pour les Twins, a lancé pendant un quart de siècle, remportant une Série mondiale un an avant de prendre sa retraite en 1983. Il a remercié son père d’avoir inculqué la discipline nécessaire pour réussir, sa femme pour toujours étant là, et son ancien manager de ligue mineure, Jack McKeon, 94 ans, qui était dans le public.

“Je suis humble et honoré d’être inclus dans cette fraternité, certains des plus grands joueurs à jouer le jeu, et je vous remercie de faire partie de cette merveilleuse journée”, a déclaré Kaat, originaire de Zeeland, Michigan.

Oliva a été la recrue de l’année de la Ligue américaine en 1964, a mené la ligue cinq fois en coups sûrs et est devenue le premier joueur de l’histoire des ligues majeures à remporter des titres au bâton à chacune de ses deux premières saisons, terminant avec une moyenne à vie de 0,304 en 15 saisons avec les Twins.

Oliva a eu sa chance en partie grâce à Miñoso, la comète cubaine.

“J’ai été tellement bénie, tellement chanceuse”, a déclaré Oliva, qui a eu 84 ans il y a quatre jours. “J’apprécie beaucoup. Je voudrais dire merci à tous ces amis, tous ces merveilleux amis, tous ces amis du monde entier. Je l’ai beaucoup, beaucoup apprécié. »

Miñoso a grandi dans une plantation de canne à sucre et a joué au ballon le week-end quand il était enfant et est devenu une star avec les Cubains de New York dans les ligues noires avant de devenir le premier joueur noir latino dans les ligues majeures en 1949, deux ans après l’entrée par effraction de Jackie Robinson. Pour les joueurs cubains, Miñoso était le Jackie Robinson de l’Amérique latine et a joué pour les White Sox dans les années 1950. Il a été neuf fois All-Star et a terminé sa carrière avec 2 110 coups sûrs et une moyenne au bâton de .299. Il est décédé en 2015.

“D’un humble ranch à Cuba au National Baseball Hall of Fame, quelle façon d’honorer une vie aussi remarquable et de servir dans le sport qu’il aimait. Il aurait été tellement fier d’être membre du Temple de la renommée », a déclaré sa femme, Sharon.

Irene Hodges a parlé au nom de son père, un joueur de premier but percutant qui a réussi 370 circuits et 1 274 points produits en 18 saisons dans les ligues majeures – toutes sauf les deux dernières avec les Dodgers. Il a pris sa retraite en 1963 et cinq ans plus tard, il a été embauché pour diriger les Mets, les menant en 1969 à leur improbable victoire en Série mondiale contre les Orioles de Baltimore avant de mourir d’une crise cardiaque trois ans plus tard à 47 ans.

« Il serait tellement fier. Aujourd’hui, je suis particulièrement heureuse pour ma mère », a déclaré Irene Hodges. “Lorsque l’appel est venu du Temple de la renommée… j’ai commencé à sangloter probablement autant que lorsque j’ai perdu mon père. J’étais tellement heureuse pour lui, et même ravie que ma mère à 95 ans puisse entendre cette nouvelle. Ma mère regarde aujourd’hui depuis notre maison à Brooklyn.

O’Neil, qui a joué pour les Monarchs de Kansas City dans les ligues noires et a été un défenseur infatigable du jeu jusqu’à sa mort en 2006, était représenté par une nièce, le Dr Angela Terry.

“Il nous rappellerait à tous que sa carrière de joueur était dans les ligues noires et qu’aujourd’hui, il était intronisé dans la même classe qu’un pionnier du baseball noir, Bud Fowler, et une ancienne étoile de la ligue noire, Minnie Miñoso”, a déclaré Terry. . « Mec, oh mec. Rien de mieux. Merci d’aimer notre oncle.

Le Hall of Famer Dave Winfield a rendu hommage à Fowler, le premier Noir à jouer dans une équipe professionnelle blanche près de sept décennies avant que Robinson ne franchisse la barrière des couleurs avec les Dodgers. Fowler est également la première personne de la région de Cooperstown à recevoir cet honneur. Il est né à Fort Plain, mais a grandi à Cooperstown, où il a appris à jouer.

Joueur de deuxième but qui a battu un peu plus de 0,300 en 13 saisons, Fowler a été signé à 20 ans par une équipe professionnelle entièrement blanche du Massachusetts en 1878. C’était le début d’une carrière de 13 ans qui l’a vu jouer pour 18 équipes, dont quatre en un an, les déménagements constants reflètent directement le racisme qu’il a dû endurer.

“Je vous demande de vous souvenir de Bud Fowler dans un contexte large”, a déclaré Winfield. “Souvenez-vous de lui comme d’un athlète talentueux qui a enduré des obstacles difficiles à imaginer aujourd’hui. J’espère personnellement que vous le verrez tous comme un homme qui a aimé le baseball depuis ses débuts.

John Kekis, Associated Press