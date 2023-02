Big Oil revient sur ses engagements climatiques alors que les résultats montrent que 2022 a été leur année la plus rentable de tous les temps

Les résultats financiers des plus grandes sociétés énergétiques du monde cette semaine montrent que l’année dernière a été leur année la plus rentable de tous les temps, ce qui a incité nombre d’entre elles à revenir sur leurs engagements antérieurs pour se tourner davantage vers les énergies renouvelables.

La compagnie pétrolière américaine Exxon a révélé la semaine dernière qu’elle avait réalisé un bénéfice de 56 milliards de dollars l’année dernière, le chiffre le plus élevé jamais enregistré pour une compagnie pétrolière cotée en bourse. Ce chiffre époustouflant signifie que même après avoir payé tous ses coûts, depuis l’exploration, le développement, les salaires, les taxes et les frais juridiques et réglementaires, la société basée au Texas a réalisé un bénéfice de plus de 6 millions de dollars par heure l’année dernière.

Ils n’étaient pas les seuls à avoir profité de la flambée soudaine des prix du pétrole, qui ont langui pendant la majeure partie de la pandémie avant de grimper à plus de 120 dollars le baril après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Son rival américain Chevron a déclaré que son bénéfice avait dépassé 35 milliards de dollars l’an dernier, soit plus du double des 15 milliards de dollars de l’année précédente, tandis que le géant anglo-néerlandais Shell a gagné 40 milliards de dollars. Le géant pétrolier britannique BP n’était pas loin derrière, engrangeant un peu moins de 28 milliards de dollars l’an dernier, le total annuel le plus élevé des 114 ans d’histoire de la société.

Le géant pétrolier français Total publiera ses résultats financiers mercredi, et la tendance devrait se poursuivre. Au total, les bénéfices de ces cinq grands conglomérats pétroliers ont probablement dépassé 200 milliards de dollars l’année dernière, selon la société d’analyse de données Refinitiv.

C’est tout à fait différent des deux premières années de la pandémie, lorsque la demande d’énergie s’est effondrée en raison des fermetures et des restrictions de voyage, et que les compagnies pétrolières à forte intensité de capital perdaient de l’argent sur chaque pumpjack.

L’encre rouge avait une doublure argentée

Pour les écologistes, la mer d’encre rouge partout dans les livres de Big Oil avait une doublure argentée : elle les a forcés à accroître leur engagement à passer au vert, alors qu’ils réfléchissaient à leur avenir dans le monde de l’énergie propre et sans carbone.

Les grandes compagnies pétrolières comme BP même s’est engagé à être neutre en carbone d’ici 2050tandis que certains plus petits sont allés encore plus loin – en utilisant la technologie de capture du carbone pour extraire plus de carbone de l’atmosphère qu’ils n’en émettent, même s’ils pompent plus de pétrole.

Chevron et Shell sont partenaires dans un tel projet en Alberta et d’autres sont en cours.

En 2020, BP est allé jusqu’à prédire que la demande de combustibles fossiles avait peut-être déjà atteint un sommet et, dans le cadre de son plan de neutralité carbone, a déclaré qu’il prévoyait de réduire sa production de pétrole et de gaz de 40 % d’ici la fin de cette décennie. Mais jusqu’à présent, les choses n’ont pas tout à fait fonctionné de cette façon.

BP a présenté cette semaine ses plans de dépenses pour 2023prévoyant de dépenser 8 milliards de dollars supplémentaires en investissements dans les énergies propres d’ici 2030, mais il a également augmenté ses plans de dépenses pour les projets pétroliers et gaziers du même montant.

“Nous fournissons le pétrole et le gaz dont le monde a besoin aujourd’hui, tout en investissant pour accélérer la transition énergétique”, a déclaré le PDG Bernard Looney.

Les plans de dépenses de Shell montrent un écart similaire, la société déclarant avoir dépensé 3,5 milliards de dollars pour des initiatives d’énergie verte l’année dernière, soit environ un sixième de ses dépenses totales de 25 milliards de dollars. Jusqu’à présent, l’entreprise a résisté à toute promesse majeure de réduction des émissions, mais le groupe d’actionnaires activistes Follow This a mené une campagne réussie auprès de faire voter les actionnaires sur un plan pour en adopter un lors de sa prochaine assemblée générale annuelle.

“Shell ne peut prétendre être en transition tant que les investissements dans les combustibles fossiles éclipsent les investissements dans les énergies renouvelables”, a déclaré le fondateur du groupe, Mark van Baal, dans un communiqué de presse.

Chevron a réalisé un bénéfice d’environ 35 milliards de dollars l’année dernière et prévoit d’en dépenser environ la moitié pour ses divers projets dans le monde. Au sein de cela, seulement environ 2 milliards de dollars est destiné à trouver et à développer des projets qui produisent de l’énergie renouvelable ou réduisent les émissions de carbone.

En 2020, le PDG de BP, Bernard Looney, a déclaré que le géant pétrolier était en train de passer aux énergies renouvelables. Mais les réalités du marché pétrolier en 2022 ont incité un changement de direction. (Toby Melville/Reuters)

En plus d’augmenter ses plans de dépenses pour le pétrole et le gaz, BP a également revu à la baisse son engagement de réduire sa production de 40% à seulement 25% d’ici 2030, une nouvelle qui n’a pas surpris les critiques de l’entreprise.

« Cela devrait être le dernier clou dans le cercueil des prétentions écologiques de l’industrie pétrolière », a déclaré Keith Stewart, de Greenpeace Canada, à CBC News lors d’une entrevue. “Même si Big Oil engrange des bénéfices records, ils retardent l’action sur la crise climatique pour gagner quelques dollars supplémentaires tandis que les personnes et les écosystèmes en paient les coûts dans des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, des incendies de forêt, de la sécheresse et des inondations.”

Impôts exceptionnels proposés

“Les gouvernements devraient imposer ces bénéfices excédentaires pour investir directement dans des solutions climatiques, car les compagnies pétrolières ne le feront pas”, a-t-il déclaré.

Les taxes exceptionnelles sur les profits excessifs sont une idée populaire parmi les cercles environnementaux, mais d’autres disent qu’elles ne font pas grand-chose pour décarboner les systèmes énergétiques mondiaux tout en aggravant les problèmes à court terme.

REGARDER | Appels de plus en plus nombreux à taxer les profits excédentaires dans le secteur pétrolier canadien :

Appels à taxer les profits excédentaires du secteur de l’énergie L’industrie canadienne du pétrole et du gaz a réalisé des bénéfices records, certains préconisant un impôt sur les bénéfices excédentaires.

Rafi Tahmazian, gestionnaire de portefeuille chez Canoe Financial, affirme que parler d’imposer des impôts exceptionnels est à courte vue. “Cela ne résout pas votre problème”, a-t-il déclaré à CBC News lors d’une interview. «Cela vous montre à quel point tout le monde est myope dans sa pensée. Vous taxez ces entreprises, elles vont réduire leur production.

L’incitation à pomper plus de pétrole, pas moins, est particulièrement grande pour les trois majors pétrolières basées en Europe, car elles sont actuellement chargées de répondre aux besoins énergétiques de l’Europe face aux sanctions pétrolières russes.

“Ils sont en Europe où tout le monde est sur le pont en ce moment pour toute puissance que vous pouvez rassembler”, a-t-il déclaré. “BP change de vitesse pour ajouter du pétrole parce que l’Europe en a besoin.”

Tahmazian dit que la volte-face de BP sur la réduction de la production de pétrole est logique puisque les actions de la société ont été relativement à la traîne en raison de leurs initiatives vertes en premier lieu. “Ils ont été pénalisés sur le marché pour cela parce qu’ils sont matériellement désavantagés du point de vue du profit.”

Dennis McConaghy, ancien dirigeant de la société pipelinière Trans Canada, affirme que les bénéfices records des géants pétroliers illustrent « le dilemme fondamental entre les objectifs climatiques et un monde qui ne peut se passer des hydrocarbures ».

Alors qu’il dit s’attendre à ce que les grandes compagnies pétrolières au Canada et dans le monde continuent d’investir dans les énergies renouvelables, “il est clair qu’elles vont réinvestir une somme substantielle dans le développement des hydrocarbures conventionnels”.

“Parce que la réalité est que … la demande de pétrole est robuste et augmentera probablement à court terme, nonobstant les objectifs climatiques.”