Big Oil pourrait être sur le point d’obtenir une sérieuse vérification de la réalité

LONDRES – Le mois de mai s’annonce révolutionnaire pour Big Oil.

Les majors pétrolières et gazières des deux côtés de l’Atlantique se préparent à tenir leurs assemblées annuelles d’actionnaires dans les semaines à venir. Elle survient à un moment où les plus grandes entreprises émettrices du monde sont soumises à une pression énorme pour fixer des objectifs d’émissions à court, moyen et long terme conformes à l’Accord de Paris.

Maintenant, pas une seule société pétrolière et gazière est aligné sur les objectifs de réduction des émissions ou les niveaux d’investissement conformes à Paris plus de cinq ans après la ratification de l’accord historique sur le climat par près de 200 pays. L’accord est largement reconnu comme étant d’une importance cruciale pour éviter une crise climatique irréversible.

Le norvégien Equinor et le producteur de pétrole américain ConocoPhillips tiendront mardi leur assemblée annuelle respective des actionnaires. Les assemblées générales annuelles de la société britannique BP et du raffineur américain Phillips 66 auront lieu mercredi, tandis que la major pétrolière américaine Chevron doit tenir son assemblée générale le 26 mai.

Dans une première pour l’industrie, le géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell soumettra son propre plan de transition net zéro à ses actionnaires le 18 mai. Le soi-disant vote consultatif, bien que non contraignant, sera probablement surveillé de près par ceux à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de l’énergie sur fond de préoccupation croissante concernant la dépendance obstinée de l’industrie aux combustibles fossiles.

Le groupe néerlandais Follow This, un petit investisseur activiste avec des participations dans un certain nombre de grandes sociétés pétrolières, doit présenter une motion distincte à l’AGA de Shell, exhortant les investisseurs à tirer parti de leur agence et à voter avec eux pour obliger l’entreprise à changer de cap de toute urgence.