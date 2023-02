Big Oil engrange un bénéfice annuel record, alimentant les appels à une hausse des impôts

Des cerfs paissent à l’intérieur des portes de la raffinerie Exxon Mobil Joliet sur la rivière Des Plaines. Le transport de 56 milliards de dollars d’Exxon Mobil en 2022 a marqué un sommet historique pour l’industrie pétrolière occidentale. Tribune de Chicago | Service de nouvelles de la tribune | Getty Images

Les cinq plus grandes compagnies pétrolières de l’Ouest ont engrangé des bénéfices combinés de près de 200 milliards de dollars en 2022, intensifiant les appels aux gouvernements pour qu’ils imposent des taxes sur les bénéfices exceptionnels plus sévères. Le géant pétrolier français TotalEnergies a annoncé mercredi un bénéfice annuel de 36,2 milliards de dollars, doublant le total de l’année dernière, alors que les prix des combustibles fossiles ont grimpé en flèche après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Les résultats voient TotalEnergies rejoindre les supermajors Exxon Mobil, Chevron, BP et Shell pour enregistrer une augmentation massive des bénéfices annuels, après que le transport de 56 milliards de dollars d’Exxon en 2022 ait marqué un sommet historique pour l’industrie pétrolière occidentale. Au total, les cinq grandes sociétés pétrolières ont déclaré des bénéfices combinés de 196,3 $ milliards l’an dernier, soit plus que la production économique de la plupart des pays. Débordant de liquidités, les géants de l’énergie ont utilisé leurs bénéfices exceptionnels pour récompenser les actionnaires avec des dividendes plus élevés et des rachats d’actions. “Vous avez peut-être remarqué que Big Oil vient de déclarer des bénéfices records”, a déclaré mardi le président américain Joe Biden dans son discours sur l’état de l’Union. “L’année dernière, ils ont gagné 200 milliards de dollars au milieu d’une crise énergétique mondiale. C’est scandaleux.” Biden a déclaré que les majors pétrolières américaines avaient investi “trop ​​peu de ces bénéfices” pour augmenter la production nationale afin de maintenir les prix du gaz bas. “Au lieu de cela, ils ont utilisé ces bénéfices records pour racheter leurs propres actions, récompensant leurs PDG et leurs actionnaires.” Biden a proposé de quadrupler la taxe sur les rachats d’actions des entreprises pour encourager les investissements à long terme, insistant sur le fait que les supermajors réaliseraient toujours un bénéfice “considérable”.

Des militants de Greenpeace ont mis en place un faux tableau des prix des stations-service affichant le bénéfice net de Shell pour 2022 lors d’une manifestation devant le siège de la société à Londres le 2 février 2023. Daniel Léal | AFP | Getty Images

Agnès Callamard, secrétaire générale de l’association de défense des droits humains Amnesty International, décrit Les énormes profits de Big Oil sont “manifestement injustifiables” et “un désastre absolu”. “Les milliards de dollars de bénéfices réalisés par ces sociétés pétrolières doivent être taxés de manière adéquate afin que les gouvernements puissent faire face efficacement à la hausse du coût de la vie pour les populations les plus vulnérables et mieux protéger les droits de l’homme face aux multiples crises mondiales”, a déclaré Callamard dans un déclaration. Les dirigeants de Big Oil ont cherché à défendre leurs bénéfices croissants au milieu d’un déluge de critiques de la part des militants, soulignant généralement l’importance de la sécurité énergétique dans la transition vers les énergies renouvelables et suggérant que des taxes plus élevées pourraient décourager les investissements. “En fin de compte, les gouvernements doivent décider des impôts. Bien sûr, nous nous engageons et fournissons des perspectives et la perspective clé que nous essayons de fournir est un contexte autour du fait que des entreprises comme la nôtre qui doivent investir plusieurs milliards de dollars pour soutenir la transition énergétique nécessite un climat d’investissement sûr et stable”, a déclaré jeudi le PDG de Shell, Wael Sawan. Ses commentaires sont intervenus peu de temps après que Shell ait annoncé son bénéfice annuel le plus élevé de près de 40 milliards de dollars, dépassant confortablement son précédent record de 28,4 milliards de dollars en 2008. “Par exemple, les taxes sur les bénéfices exceptionnels ou les plafonds de prix érodent simplement la confiance dans cette stabilité des investissements et je m’inquiète donc de certaines des mesures prises”, a déclaré Sawan. “Je pense qu’il y a une approche différente qui doit être adoptée, qui consiste à vraiment attirer des capitaux d’investissement à un moment où nous devons être en mesure d’intégrer la sécurité énergétique dans le système énergétique plus large ici en Europe.”

Le PDG de Saudi Aramco, la plus grande compagnie d’énergie au monde, a déjà mis en garde contre les dangers de faire pression sur les compagnies pétrolières en augmentant les taxes. Interrogé par Hadley Gamble de CNBC le mois dernier si une taxe exceptionnelle sur les bénéfices pétroliers était une mauvaise idée, Amin Nasser de Saudi Aramco a répondu : “Je dirais que ce n’est pas utile pour eux. [in order] avoir un investissement supplémentaire. Ils ont besoin d’investir dans le secteur, ils ont besoin de faire croître l’entreprise, dans les énergies alternatives et conventionnelles, et ils ont besoin d’être aidés.” Nasser a déclaré que la transition vers les technologies renouvelables nécessitait des investissements importants, ce qui risque d’être un coup dur si les entreprises sont confrontées à une augmentation de la fiscalité. Néanmoins, le groupe de défense Global Witness affirme que les gens ont parfaitement le droit d’être indignés par les profits extraordinaires des grandes sociétés pétrolières et a appelé à une augmentation de l’impôt sur les bénéfices exceptionnels. “Étant donné que nous entrons dans une récession mondiale et que la plupart d’entre nous connaissent des personnes en difficulté, nous devons tous dénoncer les profiteurs comme celui-ci”, a déclaré à CNBC Alice Harrison, responsable de la campagne sur les combustibles fossiles chez Global Witness, par e-mail. “Une augmentation de la taxe sur les bénéfices exceptionnels pour aider ceux qui ont du mal à payer leurs factures, ainsi qu’une augmentation significative des énergies renouvelables et de l’isolation des maisons, mettraient fin à l’ère des combustibles fossiles qui nuit si gravement à la fois aux personnes et à la planète”, a déclaré Harrison.

“Les gens peuvent voir l’injustice”