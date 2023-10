Big Noon Live : Une scène d’avant-match électrique de l’Ohio State contre le Maryland

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

Mike Locksley a placé le Maryland sur une trajectoire ascendante depuis qu’il a repris le programme en 2019.

Les Terrapins avaient une fiche de 3-9 lors de sa première saison, s’améliorant progressivement pour atteindre une note de 8-5 en 2022, une campagne qui comprenait des défaites compétitives contre les puissances de la conférence du Michigan (34-27) et de l’Ohio State (43-30).

Maintenant, le groupe de Locksley a une fiche de 5-0, a raté de peu le Top 25 de l’AP cette semaine, et semble être meilleur que jamais avant la confrontation « Big Noon Kickoff » de samedi contre les Buckeyes n°4. À l’approche du grand match, Locksley essaie simplement de garder ses joueurs concentrés sur la tâche à accomplir.

« Ce sont des adversaires sans visage et sans nom. Nous n’ajustons pas la façon dont nous nous préparons », Locksley a dit cette semaine. « Comme je l’ai dit à nos entraîneurs, nous n’avions pas besoin de jouer la chanson de combat dans les vestiaires cette semaine. Ce n’est pas une de ces semaines où les gadgets vont faire le travail. »

Est-ce l’année où le Maryland passe à l’étape suivante et rejoint l’élite du Big Ten ? Ou l’Ohio State réaffirmera-t-il sa domination sur une ligue dirigée par les Wolverines depuis deux années consécutives ?

« Nos joueurs doivent comprendre que c’est la raison pour laquelle vous venez dans le Maryland, pour rivaliser avec les meilleurs, et voici une opportunité », a déclaré Locksley mardi. « Quelle jauge ce sera pour notre programme de voir ce qui se passe lorsque nous irons là-bas et concourrons. »

Lisez ci-dessous pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur l’Ohio State contre le Maryland. Découvrez « Big Noon Kickoff » de Columbus, suivi du jeu lui-même. Je fournirai une analyse en direct du jeu tout au long !

Maryland (5-0) au n°4 de l’Ohio State (4-0)

SCÈNE D’AVANT-JEU

C’est un retour aux sources pour l’entraîneur Meyer.

L’entraîneur-chef des Buckeyes, Ryan Day, donne son avis avant le match.

LECTURE D’AVANT-MATCH

L’État de l’Ohio, la Géorgie et l’Alabama sont-ils en alerte ?

NUMÉROS D’AVANT-JEU À SAVOIR

8-0 : Le record de tous les temps des Buckeyes contre le Maryland.

33-0 : Record de l’entraîneur-chef Ryan Day contre des adversaires non classés. La journée est de 34-2 contre des adversaires non classés du Big Ten.

36 : La défense de l’Ohio State est à égalité au premier rang du pays (avec l’Air Force) pour le moins de jeux autorisés sur 10 verges avec 36.

18 : Le Maryland a une fiche de 5-0 et a remporté chaque match par plus de 18 points.

454.8 : Les Terrapins se classent au premier rang du Big Ten en attaque totale, avec une moyenne de 454,8 verges par match.

100 % : Le Maryland est parfait sur les conversions en quatrième position cette saison. Les Terrapins ont tenté au moins un des cinq matchs cette saison – la seule équipe FBS à le faire.

