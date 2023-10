Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

Le numéro 7 de Penn State visite le numéro 3 de l’Ohio State samedi (midi HE sur FOX et l’application FOX Sports) lors du plus grand match de la saison de football Big Ten jusqu’à présent.

Ce qui est en jeu? Beaucoup.

Une défaite n’éliminera pas nécessairement l’une ou l’autre équipe du championnat national, mais cela rendrait la route beaucoup plus difficile, car même se rendre au match de championnat du Big Ten est une tâche difficile pour le Big Ten East. Penn State et Ohio State doivent encore affronter le numéro 2 du Michigan, et si l’un des trois ne gagne pas, la division pourrait se résumer à des bris d’égalité.

Mais tout cela pourra être examiné plus tard.

Pour l’instant, les Nittany Lions entrent dans la compétition après avoir renversé tous leurs adversaires, même s’il convient de noter qu’ils n’ont pas subi de test sérieux. Les Buckeyes, en revanche, possèdent déjà de grosses victoires contre Notre Dame et le Maryland.

Ohio State a battu Penn State six fois de suite et n’a plus perdu à domicile contre les Nittany Lions depuis 2011.

« Nous essayons de trouver un moyen de remporter la victoire cette semaine », a déclaré l’entraîneur de Penn State, James Franklin, plus tôt cette semaine. « C’est un match vraiment important. Pourquoi ? À cause de la façon dont nous avons géré les six précédents. »

Faites défiler ci-dessous pour découvrir tout ce que vous devez savoir avant ce concours épique. Revenez ensuite ici samedi matin pour « Big Noon Kickoff », suivi de mon analyse en direct sur chaque moment clé du jeu.

Penn State n°7 contre Ohio State n°3

LECTURE D’AVANT-MATCH

Penn State cherche toujours à s’appuyer sur la magie de 2016 : Un retour fou contre Ohio State en 2016 reste la plus grande victoire de James Franklin. Sept ans plus tard, les Nittany Lions honorent ce moment, tout en poursuivant la prochaine étape. Découvrez l’histoire de Michael Cohen.

Ohio State contre Penn State donne le coup d’envoi d’un match en cage Big Ten qui inclut le Michigan : Le match Big Noon de ce week-end ouvre un tournoi à la ronde Big Ten East à trois équipes, ce qui signifie qu’il s’agit essentiellement de matchs éliminatoires. Bryan Fischer a l’histoire.

Dallan Hayden peut-il porter la charge des Buckeyes battus ? Les blessures sont une préoccupation pour les Buckeyes avant la confrontation de samedi contre Penn State, en particulier au poste de porteur de ballon. Dallan Hayden pourrait être invité à donner une performance similaire ou meilleure que celle qu’il a donnée la semaine dernière. Laken Litman a l’histoire.

L’Ohio State a besoin d’une ligne offensive pour intensifier : Ohio State contre Penn State est essentiellement un match de play-in CFP, et le concours sera probablement gagné dans les tranchées. En savoir plus sur RJ Young.

Penn State contre Ohio State, USC contre Utah : ce que nous regardons au cours de la semaine 8 : Penn State peut-il enfin renverser l’Ohio State ? L’USC peut-elle rebondir ? Nos experts en football universitaire détaillent les grands matchs de la semaine 8. En savoir plus.

Penn State a-t-il toutes les pièces ? Comment James Franklin a construit ce moment : Tous les petits détails de construction du programme, de la culture au processus en passant par les talents sur le terrain, pourraient enfin être en place pour que les Nittany Lions soient prétendants au titre. En savoir plus.

NUMÉROS D’AVANT-JEU À SAVOIR

Haut 2 : Penn State et Ohio State ont les meilleures défenses du FBS cette saison sur la base des yards par jeu.

11 : Les Nittany Lions ont la plus longue séquence de victoires actives dans le Big Ten et la plus longue depuis la saison 1998-99.

15 : Penn State a remporté chaque match cette saison avec autant de points ou plus.

40 : Penn State est la seule équipe FBS avec une moyenne de plus de 40 PPG et des adversaires de moins de 10 PPG cette saison.

2016 : La dernière fois que Penn State a battu Ohio State.

dix: Le nombre de victoires des Buckeyes sur les Nittany Lions lors des 11 dernières rencontres.

6-0 : Record pour Ohio State pour la cinquième fois au cours des six dernières saisons. La seule exception était un départ 5-1 en 2021.

308.0 : Les Buckeyes ont l’offensive de passe n°1 du Big Ten cette saison.

[More numbers to know in Week 8 games]

Voulez-vous que d’autres belles histoires vous soient livrées directement ? Voici comment créer ou vous connecter à votre compte FOX Sports, suivre vos ligues, équipes et joueurs préférés et recevoir quotidiennement une newsletter personnalisée dans votre boîte de réception. .

Et encore des lectures autour du sport…

Paris de la semaine 8 : Chris « The Bear » Fallica partage ses prédictions pour ses matchs préférés de la semaine 8. En savoir plus .

L’équipe All-America de mi-saison FOX Sports 2023 : À mi-chemin de ce qui a été une saison de football universitaire 2023 extrêmement divertissante, il est temps de reconnaître ceux qui se sont démarqués des autres. En savoir plus.

Le Michigan est-il n°1 ? « Nous avons encore beaucoup à prouver », déclare LaDarius Henderson : Le joueur de ligne offensive du Michigan partage ses réflexions sur les objectifs ambitieux de l’équipe, sur ce que c’est que de jouer pour Jim Harbaugh, et plus encore ! En savoir plus.

Repêchage de la NFL : 10 espoirs défensifs d’élite à surveiller lors des affrontements phares de la semaine 8 : Penn State-Ohio State, USC-Utah présentent des vedettes offensives bien connues, mais ils regorgent également de futures stars de la NFL en défense. Nous décomposons le meilleur. Rob Rang a le rapport de reconnaissance.

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des médias tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer .

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL