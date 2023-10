Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

La quête du numéro 6 de l’Oklahoma pour les éliminatoires du football universitaire semblait un peu fragile après sa victoire serrée contre UCF la semaine dernière.

D’une part, les Sooners peuvent se consoler en survivant à ce que beaucoup considéraient comme un match piège, en restant invaincus (7-0) et en gardant le cap pour une éventuelle place au CFP. D’un autre côté, les Sooners ont montré de sérieux problèmes en défense, problèmes qui pourraient potentiellement être exploités par une puissante attaque du Kansas.

COMMENT REGARDER ‘BIG MIDI KICKOFF’ CE SAMEDI

10 h 00 à midi HE : émission d’avant-match “Big Noon Kickoff” sur FOX

Midi HE : Oklahoma à Kansas sur FOX et l’application FOX Sports

Gardez à l’esprit que l’équipe de l’UCF contre laquelle l’Oklahoma a lutté a été battue par les Jayhawks, 51-22, deux semaines plus tôt.

Le Kansas peut devenir éligible au bowl avec une victoire, mais a des aspirations beaucoup plus grandes, et le week-end dernier devrait aider les Jayhawks à se préparer pour une équipe qui les a battus 18 fois consécutives (le Kansas n’a pas battu l’Oklahoma depuis le 4 octobre 1997).

L’une des clés pour le Kansas sera le jeu du quart-arrière Jason Bean, qui devrait recommencer à la place de Jalon Daniels, qui a raté une grande partie de la saison en raison d’une blessure au dos.

Les Sooners ont cependant un gros avantage avec le vétéran QB Dillon Gabriel, qui mène le Big 12 avec plus de 300 verges par passe par match, avec 19 passes de touché et seulement trois interceptions.

Vous pouvez faire défiler ci-dessous pour quelques lectures d’avant-match sur tout ce qu’il faut savoir sur ce match. Revenez ensuite samedi matin pour “Big Noon Kickoff”, suivi du match lui-même. Nous aurons une analyse en direct dans le jeu ici.

N°6 de l’Oklahoma au Kansas

LECTURE D’AVANT-MATCH

La défense de l’Oklahoma montre des défauts : Des tacles manqués aux erreurs étranges, la défense des Sooners a connu des difficultés ces derniers temps après un bon début de saison. L’entraîneur Brent Venables sait qu’il a des choses à régler, mais s’agit-il plutôt d’un incident ou du signe d’un problème grave ? Michael Cohen fouille dans les données.

Ce que nous regardons au cours de la semaine 9 : L’Oklahoma contre le Kansas est certainement un match important, mais l’Oregon contre l’Utah l’est aussi, et ce n’est pas tout ! : Notre équipe le décompose.

Tôt, pas plus tard : Les deux prochaines semaines sont importantes pour l’Oklahoma si les Sooners veulent atteindre leurs objectifs CFP. RJ Young explique pourquoi.

Le Big 12 est-il là pour être pris ? : Avec le Texas perdant un quart-arrière et d’autres équipes en régression, le Big 12 semble s’être ouvert pour l’Oklahoma. Les Sooners peuvent-ils en profiter ? Bryan Fischer a l’histoire.

EN CHIFFRES

1997 : La dernière fois que le Kansas a battu l’Oklahoma. Les Sooners ont remporté les 18 dernières rencontres.

7: L’Oklahoma a la plus longue séquence de victoires actives dans le Big 12.

43.1 : PPG pour l’Oklahoma cette saison. Les Sooners ont l’attaque et la défense n°1 du Big 12 cette saison (16,1 PPG autorisés).

7h15 : Le Kansas réalise en moyenne autant de yards par jeu, ce qui le place au deuxième rang du Big 12 cette saison et au septième rang du FBS.

12 : Nombre de plaqués nécessaires à la sécurité des Jayhawks Kenny Logan pour battre le record du programme pour la plupart des plaqués en carrière par un demi défensif.

N°1 : Le Kansas se classe premier du Big 12 en attaque de troisième essai cette saison (taux de conversion de 53,4 %, quatrième en FBS).

[More numbers to know about Week 9 matchups]

PLUS À SAVOIR DANS TOUT LE NATION

Projections du bol de football universitaire 2023-24 : Des éliminatoires de football universitaire aux matchs endormis du début décembre, voici nos choix pour chaque match de match de bowling. En savoir plus sur Bryan Fischer.

Qui dirigera le Texas ? Avec Quinn Ewers absent, de nombreux fans sont ravis de voir Arch Manning entrer sur le terrain. Mais il semble que Maalik Murphy sera le gars derrière le centre – du moins pour le moment. En savoir plus sur Laken Litman.

Pourquoi Caleb Williams doit jouer – et bien jouer – pour rester le choix n°1 du repêchage : Le QB vedette de l’USC a eu une route semée d’embûches ces dernières semaines, jouant un football médiocre et semblant même parfois faire la moue. Rob Rang explique ce que les dépisteurs de la NFL attendent de lui pour aller de l’avant.

Se mettre sur la défensive : L’Ohio State dispose d’une nouvelle force sur laquelle s’appuyer, dans une défense « rapide, forte et violente ». En savoir plus.

Laken Litman couvre le football universitaire, le basket-ball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 à l’occasion du 50e anniversaire du Titre IX. Suivez-la sur Twitter à @LakenLitman .

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL