Big Noon Live : tout ce qu’il faut savoir avant le Nebraska contre le Colorado

Que peut faire Deion Sanders pour un rappel ?

Nous saurons samedi quand ses Buffaloes du Colorado – classés n ° 22 après leur superbe surprise contre TCU lors de la semaine 1 – accueilleront les Nebraska Cornhuskers de Matt Rhule (0-1) lors d’un match « Big Noon Kickoff » de la semaine 2.

En plus d’une confrontation d’entraîneurs qui se frayent un chemin dans de nouveaux programmes, il s’agit également de la dernière édition d’une rivalité classique qui remonte à 1898, et Sanders et Rhule y adhèrent.

« Je l’accepte à 100% », a déclaré Sanders mardi. « C’est personnel. C’est le message de la semaine. »

« Lorsque vous avez un héritage derrière vous », a déclaré Rhule, « vous devez être à la hauteur et vous devez bâtir sur lui pour l’avenir. »

Nebraska au n°22 du Colorado

NUMÉROS D’AVANT-JEU À SAVOIR

510 : Verges de passe QB Shedeur Sanders a eu lors de ses débuts au Colorado – le plus dans l’histoire de l’école et le plus de tous les QB lors de leurs débuts dans le football universitaire depuis 2000.

.824 : Pourcentage de victoires pour l’entraîneur-chef du Colorado, Deion Sanders, sur 34 matchs, ce qui lui donne actuellement le meilleur pourcentage de victoires de tous les entraîneurs-chefs actifs.

4 : Touchdowns marqués par Buffaloes RB Dylan Edwards à ses débuts – le premier vrai étudiant de première année depuis Marlon Mack en 2014 pour en avoir autant à leurs débuts.

181 : Total des verges au sol (sur 37 courses) que le Nebraska a eu au cours de la semaine 1 contre Minnesota : QB Jeff Sims (91); RB Gabe Ervin Jr. (55); RB Antoine Grant (27).

3 : Le transfert de Georgia Tech, Sims, a eu trois interceptions lors de ses débuts au Nebraska et un TD de passe.

2-14 : Record du Nebraska en matchs avec un score au cours des trois dernières saisons.

LECTURE D’AVANT-MATCH

Paris de la semaine 2 : Chris « The Bear » Fallica partage ses prédictions sur tous les meilleurs matchs, y compris Nebraska-Colorado. En savoir plus.

Les joueurs du Colorado reçoivent un coaching aux heures de grande écoute : Une grande attention a été accordée aux joueurs du Colorado qui ont fait irruption sur la scène lors de la première semaine, mais Bryan Fischer de FOX Sports explique pourquoi nous ne devrions pas négliger la mise à niveau de l’entraîneur que Deion Sanders a apportée aux Buffaloes. En savoir plus.

Travis Hunter pourra-t-il suivre ce rythme ? Selon l’Université du Colorado, la star à double sens Travis Hunter a joué dans 86% des clichés de son équipe lors de la victoire des Buffs lors de la première semaine contre TCU. Remarquablement, lui et son entraîneur Deion Sanders pensent qu’il peut gérer la charge de travail tout au long de la saison. « C’est amusant », a déclaré Hunter à propos de son double devoir. « C’est dur pour votre corps, mais c’est pour cela que vous avez reçu un traitement. » Lisez l’histoire complète de Laken Litman.

En parlant de Chasseur… Comment le phénomène aux multiples talents du Colorado se compare-t-il aux autres stars bidirectionnelles des 30 dernières années ? Nous le décomposons ici, avec une liste qui pourrait être plus longue que vous ne le pensiez !

Le Pac-12 est incroyablement profond : L’analyste de FOX Sports, Joel Klatt, explique pourquoi le Pac-12 est la conférence la plus approfondie du pays, principalement en raison d’une collection de quarts de haut niveau qui s’étend bien au-delà du vainqueur en titre de Heisman, Caleb Williams. En savoir plus.

Le Colorado est-il sur le point de présenter une autre star en petits groupes ? : L’analyste du repêchage de la NFL, Rob Rang, le pense, et il explique de qui il pourrait s’agir tout en révélant les perspectives sur lesquelles les dépisteurs se concentreront au cours de la semaine 2. En savoir plus.

Les évaluateurs de talents interviennent sur Shedeur Sanders et Travis Hunter : Que disent les experts des stars du Colorado ? RJ Young a l’histoire.

Lecture bonus !

Aiguières Quinn essaie de trouver du réconfort en dehors de sa zone de confort : En dehors de la liste « Big Noon », le plus gros match de samedi aura lieu à Tuscaloosa, en Alabama, où le n°3 Crimson Tide accueillera le n°11 Texas Longhorns. Pour que les Longhorns franchissent une nouvelle étape sur la scène nationale, leur quart-arrière estime qu’il doit devenir un leader plus bruyant. Publiquement, cela ne semble pas être une décision naturelle pour le talentueux QB, mais dans les coulisses, ses coéquipiers racontent une histoire différente. Laken Litman de FOX Sports a l’histoire.

Quelle est la qualité de Caleb Williams ? : Les vainqueurs de Heisman ne sont pas toujours à la hauteur du battage médiatique au niveau supérieur, mais Bucky Brooks de FOX Sports explique pourquoi le quart-arrière vedette de l’USC est prêt à devenir une star de la NFL. En savoir plus.

