Big Noon Live : meilleurs jeux, analyse du Colorado à TCU

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

« Big Noon Kickoff » commence avec un doozy de match au cours de la semaine 1.

D’un côté, vous avez les Horned Frogs n°17 ​​du TCU, les chouchous de la saison 2022, qui se sont qualifiés jusqu’au match de championnat des éliminatoires de football universitaire lors de sa première saison sous la direction de l’entraîneur Sonny Dykes.

De l’autre côté, vous avez les Buffaloes du Colorado, qui ont décidé de gérer leur saison 1-11 en recrutant l’entraîneur le plus spectaculaire de l’intersaison.

Entrez Deion Sanders – alias « Coach Prime » – qui a non seulement amené avec lui son fils quart-arrière superstar Shedeur Sanders de Jackson State, mais qui a complètement refait la liste du Colorado.

Vous pensez que nous plaisantons ? Consultez ces statistiques sur la liste des joueurs du Colorado, gracieuseté de la recherche de FOX Sports :

87 nouveaux arrivants au total (68 boursiers et 19 remplaçants)

Les 68 nouveaux joueurs boursiers sont composés de 51 transferts et 17 étudiants de première année

Il ne reste plus que neuf boursiers de l’équipe de l’année dernière.

Seulement trois titulaires de retour la saison dernière

La liste est encore courte en joueurs boursiers, avec seulement 77 (la NCAA autorise jusqu’à 85)

Consultez ci-dessous des lectures d’avant-match, des vidéos de l’émission d’avant-match et plus encore. Revenez ensuite pour notre couverture en direct ci-dessous, avec l’analyse de Bryan Fischer de FOX Sports !

Colorado au 17e rang du TCU

Lecture d’avant-match

Paris de la semaine 1 : Chris « The Bear » Fallica partage ses prédictions sur tous les meilleurs matchs, y compris TCU-Colorado. En savoir plus.

Vous pensez que le battage médiatique de Deion Sanders est hors de contrôle maintenant ? Attendez que le Colorado gagne, écrit Martin Rogers.

TCU est-il prêt pour la prochaine étape ? « Nous devons le prouver » : Après avoir mené ses Horned Frogs dans une course magique jusqu’au match de championnat CFP, Sonny Dykes pense qu’il construit un programme durable. Nous sommes allés à Fort Worth cette intersaison pour découvrir ce qu’il fait pour rester au top. Laken Litman a l’histoire.

du Colorado Travis Chasseur est prêt à devenir une célébrité des deux côtés du ballon : L’analyste de la NFL et ancien joueur Bucky Brooks l’explique.

Semaine 1 en chiffres : Toutes les statistiques clés à connaître sur Colorado-TCU et tous les autres grands matchs de ce week-end. En savoir plus.

Les scouts de la NFL surveilleront Shedeur Sanders, Marvin Harrison Jr.autres grandes stars de la semaine 1 : L’analyste du repêchage de la NFL, Rob Rang, explique ce qui fait de ces joueurs de si bons espoirs professionnels.

Lecture bonus !

Comment Cade McNamaraun « Michigan légende », a trouvé un but renouvelé à Iowa: Cette histoire ne fait pas partie de la liste « Big Noon », mais c’est néanmoins une histoire épique de Michael Cohen de FOX Sports qui mérite votre attention. Cade McNamara a aidé le Michigan à devenir la classe du Big Ten. Maintenant, il est dans l’Iowa et plus heureux que jamais. Voici comment cela s’est passé.

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des médias tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer .

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL

Faits saillants de la semaine 1 du football universitaire : le Minnesota étourdit le Nebraska sur un FG de dernière seconde

Colorado-TCU, Texas-Rice, plus : la semaine 1 du football universitaire en chiffres

Minnesota contre Nebraska Prédiction, cotes, choix





Chris ‘The Bear’ Fallica, semaine 1 de football universitaire 2023 ‘Bear Bytes’

Prédictions de la semaine 1 du football universitaire 2023, meilleurs paris de Chris ‘The Bear’ Fallica

Les parieurs misent sur Deion Sanders, Buffaloes contre TCU ; Pépites de paris de la semaine 1





Colorado contre TCU, Texas contre Rice, nous regardons davantage au cours de la semaine 1

Prédiction, cotes et choix TCU contre Colorado

Prédictions de football universitaire 2023 : classement projeté de chaque conférence Power 5