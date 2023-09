Big Noon Live : l’Oklahoma mène Cincinnati au début du slugfest

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

Dans le passé, Oklahoma contre Cincinnati aurait pu constituer un test décisif intrigant hors conférence en début de saison, un affrontement entre une puissance traditionnelle et un poids lourd montant du Groupe des 5.

Maintenant, cependant, il s’agit d’une confrontation importante du Big 12, une compétition entre deux équipes qui auront peu de chance de renforcer leur rivalité avant que leurs chemins ne divergent la saison prochaine.

Pour les Bearcats, l’objectif est de faire sensation lors de leur premier match en tant qu’équipe du Big 12. Les Sooners, quant à eux, recherchent une dernière année de domination de la conférence avant de quitter le navire pour la SEC.

Tout cela donne le coup d’envoi de ce qui devrait être une grande journée de football universitaire, et « Big Noon Kickoff » est à Cincinnati pour documenter tout cela.

Avec la fin de l’émission d’avant-match, il est temps de s’installer pour le match, avec une analyse en direct du jeu par FOX Sports. Bryan Fischer !

N ° 16 Oklahoma (3-0) à Cincinnati (2-1)

13h31 2Q : Pulvérisation de Cincy

Les Bearcats repoussent le ballon et Scott Satterfield ne peut pas être satisfait de la façon dont son attaque joue actuellement (3,4 verges par jeu). Ils obtiennent un deuxième et un 3, mais finissent par ne pas réussir à récupérer le premier essai pour remettre la pression sur leur propre défense et obtenir un autre arrêt. Il semble un peu trop tôt pour dire que c’est une période dangereuse pour l’équipe locale, mais il semble que ce prochain entraînement soit critique.

0:34 1Q : atterrissage plus tôt !

Cela ressemblait plus à ce que nous avons vu jusqu’à présent cette saison en Oklahoma sur ces six–jeu, un touché de 66 verges qui n’a pris que 1:47 de retard. Dillon Gabriel était dans le vif du sujet en tant que meilleur coureur de l’équipe, ouvrant considérablement le jeu RPO, comme nous l’avons vu sur cette passe que Nic Anderson a effectuée dans la zone des buts. Le corps des secondeurs de l’UC est mis à rude épreuve et OU en profite en allant d’une ligne à l’autre et en voyant s’ils peuvent rattraper leur retard.

4:23 1Q : Cincinnati a le contrôle

Wow, juste au moment où OU a commencé à faire avancer les choses avec le jeu au sol, la défense de Cincy arrive avec un gros arrêt au troisième essai et voit Bryon Threats éloigner le ballon de Dillon Gabriel pour forcer le fumble. Toute la dynamique du côté des Bearcats.

7:39 1Q : Les Bearcats frappent en premier !

Cincinnati n’a toujours rien fait offensivement — 2,7 verges par jeu — mais les Bearcats profitent du terrain court pour ramener les premiers points du match et une avance rapide de 3-0. Je ne sais pas si le QB Emory Jones va s’installer compte tenu de l’atmosphère, mais il semble qu’il soit un peu trop impatient et qu’il n’obtienne pas une bonne base sur ses lancers, car il n’est que 2 sur 5 pour huit mètres sur les dropbacks.

11:34 1Q : Début de pulvérisation pour l’offensive des Sooners

Ce n’est pas le début que Brent Venables espérait en attaque, avec le claquement frappant Dillon Gabriel dans le masque facial au troisième essai et le vétéran QB s’en sort assez bien pour même obtenir une passe pour éviter le sac. La défense de l’UC, jouant sans la star LB Deshawn Pace, semblait solide contre la course lors de ce premier entraînement alors que la foule de Nippert faisait entendre sa voix.

13:29 1Q : Règles de défense

Bonne première série pour la défense de l’Oklahoma en forçant un trois-and-out précoce. On a beaucoup parlé des sept premiers améliorés des Sooners, et vous pouvez dire dès le début qu’ils ont obtenu une solide poussée sur le terrain alors qu’ils tentent de s’établir dans les tranchées.

SCÈNE D’AVANT-JEU

Des aspérités inutiles… Ingram sur le Bearcat !

L’entraîneur Bob Stoops rejoint l’équipe BNK.

Bien essayé, Coach.

Surfez!

Brent Venables de l’Oklahoma et Scott Satterfield des Bearcats parlent de stratégie avant leur match.

Des côtes levées pour le petit-déjeuner ?!

Nick Lachey avait 98 degrés de manque de respect envers ce fan des Sooners.

Nick Lachey, originaire de Cincinnati, est dans la maison.

Jowon Briggs atteint toutes les bonnes notes.

Briser huit équipes clés invaincues

Tvoilà une « promposal » sur la table à Cincy.

Mark Ingram sait toujours comment exciter la foule !

Soirée d’avant-match en séance…

LECTURE D’AVANT-MATCH

Haut 4 :

Paris de la semaine 4 : Chris « The Bear » Fallica partage ses prédictions pour ses matchs préférés de la semaine 4. En savoir plus .

Sont-ils terminés : Voici le point de vue de Fallica sur le « test d’humilité » de l’Alabama.

Jordan Travis sur sa mentalité avant la rencontre des Séminoles avec les Tigres.

L’entraîneur Meyer parle des éléments clés du match Notre Dame contre Ohio State.

Comment Andrel Anthony est devenue une star de l’Oklahoma : WR Andrel Anthony languissait au Michigan avant d’entrer sur le portail de transfert. Il a finalement trouvé une maison à Oklahoma, ainsi qu’une attaque adaptée à ses compétences. En savoir plus sur Michael Cohen.

Qui les scouts regardent au cours de la semaine 4 : Le QB sous-dimensionné de l’Oklahoma, Dillon Gabriel, est-il un futur pro ? Il n’est que l’un des nombreux joueurs que les dépisteurs de la NFL surveilleront de près au cours d’une liste empilée de la semaine 4. L’expert du repêchage de la NFL, Rob Rang, révèle ce qu’il recherchera.

Qui dirigera les Spartiates ?

Ce que nous regardons dans Oklahoma-Cincinnati et le reste de la semaine 4 : L’Oklahoma peut-il réussir son premier véritable test ? Le Colorado et Notre-Dame peuvent-ils provoquer des bouleversements ? Nos experts partagent les intrigues qui les intéressent le plus lors de l’action de samedi. En savoir plus.

Concurrents ou prétendants ? : Au quart de la saison, c’est le bon moment pour examiner chaque conférence Power 5 et analyser quelles équipes sont des prétendants légitimes. L’Oklahoma peut-il défier le Texas ? Quelqu’un peut-il arrêter le Michigan ? Et qui émergera dans un Pac-12 chargé ? Bryan Fischer a l’histoire.

NUMÉROS D’AVANT-JEU À SAVOIR

2010 : La dernière fois que l’Oklahoma et Cincinnati se sont rencontrés. Les Sooners ont une fiche de 2-0 de tous les temps contre les Bearcats.

30 : Le nombre de plaquages ​​Oklahoma LB Danny Stutsman a cette saison, qui mène le Big 12.

9.3 : Le nombre moyen de points accordés par la défense de l’Oklahoma par match sur trois semaines.

+139 : L’Oklahoma a le différentiel de scores le plus élevé du FBS cette saison, après avoir dominé ses adversaires 167-28.

3 : TD précipités cette saison par Cincinnati QB Emory Jones qui est à égalité pour la plupart des quarterbacks du Big 12.

dix: Le nombre de sacs de la défense de Cincinnati au cours de trois matchs, ce qui le place au deuxième rang du Big 12 cette saison.

45,5% : Taux d’achèvement auquel les Bearcats tiennent les quarts adverses – le troisième meilleur du pays.

