Big Noon Live : la fête a commencé dans le Colorado, avec un aperçu de Penn State contre l’Illinois

Ce sera une journée folle de football universitaire samedi, et cela commence tôt avec l’émission d’avant-match « Big Noon Kickoff » à Boulder, Colorado.

L’émission de deux heures comprendra également une soirée d’avant-match organisée par Rob Gronkowski, avec des apparitions de Lil’ Wayne, Deion Sanders et bien d’autres.

Les choses sont déjà en cours à Boulder, avec un rassemblement avant l’aube.

Une fois que le plaisir de l’action d’avant-match sera calmé, l’accent sera mis sur Champaign, dans l’Illinois, où les Fighting Illini de Bret Bielema accueilleront les Nittany Lions de Penn State, n ° 7, lors d’une première confrontation dans le Big Ten.

Le match pourrait être le premier véritable défi pour Penn State (2-0), et l’entraîneur James Franklin sait que les fans de l’Illinois seront prêts, surtout avec les Illini promouvant un « orange-out ».

« Il devrait y avoir une bonne ambiance à l’Illinois, un environnement formidable pour le football universitaire », il a dit cette semaine. « Nous avons ouvert notre saison Big Ten l’année dernière à Purdue. Il y a eu une panne d’électricité là-bas. »

Les Nittany Lions ont ouvert leur saison en battant la Virginie occidentale, 38-15, et le Delaware, 63-7. Pendant ce temps, les Illini ont débuté à domicile avec une victoire par derrière 30-28 contre Toledo, avant de se cogner les orteils lors d’une défaite 34-23 au Kansas lors de la deuxième semaine.

COMMENT REGARDER ‘BIG MIDI KICKOFF’ CE SAMEDI

10 h 00 à midi HE : émission d’avant-match « Big Noon Kickoff » sur FOX

Midi HE : Penn State à Illinois sur FOX et l’application FOX Sports

Voici tout ce que vous devez savoir avant la confrontation Penn State-Illinois. Revenez samedi pour une couverture d’avant-match, suivie d’une analyse en direct du jeu par FOX Sports. Bryan Fischer !

Drew Allar mènera-t-il Penn State à une victoire contre l’Illinois ?

N ° 7 Penn State à l’Illinois

NUMÉROS D’AVANT-JEU À SAVOIR

20-6 : Record de tous les temps du PSU contre l’Illinois. Les Nittany Lions ont remporté six des huit dernières rencontres.

78.2 : Pourcentage d’achèvement pour QB Drew Allar , qui se classe sixième au pays. Il occupe également le 16e rang pour l’efficacité des passes (183,0) et le 21e pour les verges par tentative de passe (9,62).

9 : Matchs consécutifs, le PSU a marqué au moins 30 points – la plus longue séquence du pays.

6 sur 17 : Qui passe Delaware a été retenu la semaine dernière par PSU ; c’est la septième fois que le PSU maintient un adversaire en dessous de 50 % de passes au cours des deux dernières saisons, à égalité au premier rang du pays.

9ème : Actuel Grand Dix classement pour l’Illinois en termes de score (26,5 PPG), d’attaque totale (357,5 YPG) et de passes (204,0). Les Fighting Illini occupent également la septième place en course à pied (153,5).

164 : Yards nécessaires à QB Luc Altmyer pour percer le top 10 de tous les temps de l’Illinois pour les verges au sol par un quart-arrière. Altmyer possède déjà un record d’équipe de 139 verges au sol.

16-14 : Score final pour la dernière victoire de l’Illinois contre Penn State à Champaign en 2014, lorsque le panier de 36 verges de David Reisner à huit secondes de la fin a assuré le W.

3ème : Destinataire Isaïe Williams ‘ se classe dans le Big Ten en réceptions par match (5,5). Williams est sixième pour les verges sur réception (150).

Aperçu de la semaine 3 : l’Illinois peut-il bouleverser Penn State ?

