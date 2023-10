Big Noon Kickoff : meilleurs signes de l’USC contre Notre Dame

« Big Noon Kickoff » s’est déroulé à South Bend, dans l’Indiana, pour l’une des plus grandes rivalités du football universitaire, alors que le n°10 de l’USC (6-0) s’apprêtait à affronter le n°21 de Notre Dame à l’ombre du « Touchdown Jesus ». mural.

Les fans des Fighting Irish ont bravé une matinée pluvieuse pour montrer des pancartes épiques trollant les Trojans, qui n’ont pas gagné à South Bend depuis 2011. Certains des pancartes repérées à South Bend faisaient référence à la beauté du quarterback des Fighting Irish, Sam Hartman.

De plus, l’entraîneur de Hartman, Marcus Freeman, s’est arrêté sur le plateau de « Big Noon Kickoff », tandis que d’autres ont accueilli la légende de Notre Dame et panéliste de « Big Noon Kickoff », Brady Quinn.

Un panneau a même jeté de l’ombre sur un autre rival de Notre Dame – le Michigan, qui a accueilli l’Indiana à Ann Arbor le « Big Noon Saturday » après le spectacle. Plusieurs fans de l’USC ont également bravé les éléments avec des pancartes mettant en avant leur propre quart-arrière vedette, le vainqueur en titre du trophée Heisman, Caleb Williams.

Et une fan a gagné 500 $ grâce à Wendy’s pour sa pancarte pleine d’invocation divine.

Voici quelques autres signes intéressants que notre équipe a vus à South Bend !

