Big Noon Kickoff : meilleurs signes de l’USC contre le Colorado

«Big Noon Kickoff » est revenu à Boulder pour un énorme match samedi, alors que le vainqueur en titre de Heisman, Caleb Williams, a mené les Trojans n ° 8 de l’USC contre les Buffaloes du Colorado de Deion « Coach Prime » Sanders.

Bien que l’USC ne soit pas un grand rival du Colorado comme le sont le Nebraska et le Colorado State, les fans des Buffaloes n’ont pas tardé à jeter un peu d’ombre sur le Cardinal et le Gold.

Certains signes ont trollé l’entraîneur-chef de l’USC Lincoln Riley et le quart-arrière vedette Williams (et le célèbre ancien Will Ferrell), tandis que d’autres ont fait l’éloge du Temple de la renommée qui a remis les Buffaloes sur la carte – et de son propre quart-arrière vedette, son fils Shedeur Sanders.

Un fan s’est même présenté dans un costume de Mark Ingram !

Un fan chanceux des Buffs a gagné 500 $ grâce à Wendy’s grâce à une pancarte représentant Williams en larmes après une défaite à l’USC, ce qui implique que l’histoire pourrait se répéter samedi.

Voici quelques-uns des autres meilleurs signes que notre équipe « Big Noon Kickoff » a vus lors de notre dernier voyage dans l’État des Rocheuses !

