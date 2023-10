L’équipe “Big Noon Kickoff” s’est rendue à Lawrence, Kansas pour la confrontation Big 12 entre l’Oklahoma et le Kansas, n°9.

La température de près de 30 degrés pendant le spectacle d’avant-match n’a pas dissuadé les fans de se présenter avec toute leur énergie, prêts à montrer leur fierté d’équipe.

Comme d’habitude, le jeu des signes était au rendez-vous, les fans des Jayhawks et des Sooners participant à l’action.

Quelques panneaux embrassaient l’esprit d’Halloween, comme celui accusant le QB de Sooner, Dillon Gabriel, du pire cauchemar d’un trick-or-treater : des collations saines !

Deux étudiants ont montré qu’ils excellaient en géographie…

Et l’un d’eux a été récompensé par Wendy’s avec 500 $ pour le meilleur signe de la journée.

Découvrez quelques-uns des autres meilleurs signes que notre équipe “Big Noon Kickoff” a repérés lors de l’avant-match ! Et donnez un crédit spécial à “Ken”, qui a remporté le concours de costumes d’Halloween.

