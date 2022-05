Big Mess sur le campus : faire de l'”urgence”

Les comédies sur les temps sauvages au lycée et à l’université ont longtemps dispersé le paysage cinématographique comme des tasses rouges sur le porche d’une fraternité. Les bouffonneries de “Animal House” à la fin des années 1970 ont cédé la place à une série de films loufoques des années 80 comme “Porky’s”, “Fast Times at Ridgemont High” et “Revenge of the Nerds”. Les années 90 ont apporté “American Pie” et “Can’t Hardly Wait”. Mais historiquement, souvent soit absents, soit mis à l’écart ou fait les punchlines dans ces films, se trouvaient des personnages de couleur.

“School Daze” de Spike Lee (1988) était une rare exception de celle qui se concentrait sur un casting non blanc. Mais la comédie universitaire “Emergency” (diffuser sur Amazon), espère ajouter quelque chose de nouveau au genre, faisant de la race et des perceptions qui découlent du fait d’être une personne de couleur dans certains environnements, un point central de l’intrigue. Ses personnages principaux vivent une nuit sauvage, mais pas de la manière qu’ils auraient espérée.

Le film met en vedette Donald Elise Watkins et RJ Cyler en tant que deux copains qui veulent devenir les premiers hommes noirs sur leur campus à terminer un circuit de fête universitaire appelé la tournée légendaire. Mais leurs plans tournent au sud lorsqu’ils trouvent une jeune femme blanche évanouie dans leur maison. Ils doivent essayer de comprendre, avec leur autre colocataire (Sebastian Chacon) quoi faire, car pour trois hommes de couleur, appeler les flics dans cette situation est une option risquée.

Les créateurs de “Emergency” comprennent ce calcul délicat. Le film a été écrit par KD Dávila, qui est mexicain américain, et réalisé par Carey Williams, qui est noire. Leur caractéristique a émergé de leur court métrage 2018, qui a remporté des prix aux festivals de films South by Southwest et Sundance. Dans une interview vidéo, les deux ont discuté de la construction d’un humour à partir d’une situation intense et de la façon dont les comédies britanniques sont devenues une influence sur le film.