Big Lots, TJ Maxx, Ross intéressés par le centre commercial Sterling, déclare le propriétaire – Shaw Local

Molly Riffle de Morrison vend ses bretzels sucrés et salés au client Autumn Nelson de Rock Falls lors du récent salon professionnel des PDG du Whiteside Area Career Center au Northland Mall. Le centre commercial connaît de plus en plus d’activité à mesure que de nouvelles entreprises s’installent, ce qui, selon les propriétaires, le rendra plus attrayant pour un acheteur lorsqu’il sera mis aux enchères en juin. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)