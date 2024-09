Big Lots se déclare en faillite

New York

CNN

—



Big Lots, le détaillant discount en difficulté qui avait précédemment averti qu’il avait « de sérieux doutes » quant à sa survie, a déposé son bilan.

Dans le cadre de son dossier de faillite, le détaillant a annoncé que la société de capital-investissement Nexus Capital Management allait acquérir « la quasi-totalité » des magasins et des activités commerciales de Big Lots. Pendant le processus, ses magasins et son site Web resteront ouverts aux achats.

« Les mesures que nous prenons aujourd’hui nous permettront d’aller de l’avant avec de nouveaux propriétaires qui croient en notre entreprise et assurent la stabilité financière, tandis que nous optimisons notre empreinte opérationnelle, accélérons l’amélioration de nos performances et tenons notre promesse d’être le leader de la valeur extrême », a déclaré Bruce Thorn, PDG de Big Lots, dans un communiqué. communiqué de presse.

Big Lots a imputé sa faillite à plusieurs facteurs économiques, notamment l’inflation et les taux d’intérêt élevés. Cela a conduit les clients à modifier leur comportement d’achat. Ils recherchent un bon rapport qualité-prix, mais pas nécessairement des coûts plus bas. C’est pourquoi les magasins à un dollar ont connu des difficultés alors que les ventes de Walmart et d’Amazon ont explosé. C’est également pourquoi McDonald’s a connu des difficultés alors que des chaînes de restauration rapide comme Applebee’s ont connu une croissance.

« Les tendances économiques actuelles ont été particulièrement difficiles pour Big Lots, car ses principaux clients ont réduit leurs dépenses discrétionnaires dans les catégories de produits pour la maison et les produits saisonniers qui représentent une part importante des revenus de l’entreprise », a-t-il expliqué.

D’autres fermetures de magasins pourraient également être à venir. Big Lots est en train de fermer environ 300 de ses 1 400 magasins aux États-Unis. Aucune fermeture supplémentaire n’a été annoncée lundi, mais Big Lots a prévenu qu’elle « devra fermer certains sites pour garantir le bon fonctionnement de son entreprise et que nous puissions continuer à servir nos clients ».

L’entreprise de 57 ans a obtenu un nouveau financement de 707,5 millions de dollars pour poursuivre ses activités et payer ses employés et ses fournisseurs. Nexus a été désigné comme le « cheval de bataille » et son acquisition devrait être finalisée plus tard cette année, à moins que de meilleures offres ne soient présentées.

Mais il est « peu probable qu’un autre soumissionnaire émerge » en raison du délai de vente court, selon Sarah Foss, responsable mondiale du service juridique et de la restructuration pour Debtwire, une publication axée sur les marchés à effet de levier.

Le chapitre 11 est utile pour les Big Lots car « il donne au débiteur un levier dans les négociations et permet à une entreprise de renégocier et de rejeter des baux et des contrats onéreux, qui constituent souvent une pression financière majeure pour une entreprise en difficulté dans ce secteur », a déclaré Foss à CNN.

Big Lots rejoint une liste croissante de détaillants bien connus qui sont confrontés à des turbulences financières alors que les clients réduisent leurs dépenses sur les articles non essentiels. La semaine dernière, LL Flooring a annoncé qu’il n’avait pas trouvé d’acheteur et qu’il fermait ses portes après plus de trois décennies d’activité.